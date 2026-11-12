Il cuore femminile ha delle ragioni che la ricerca non comprende

Abbiamo ormai una ricca letteratura scientifica per sapere che le donne vivono più a lungo dei maschi, ma hanno più probabilità di sviluppare patologie croniche che ne condizionano una maggiore disabilità. Ciò è presente anche in campo cardiovascolare dove, purtroppo, ancora oggi rischi e benefici indotti da farmaci sono generati prevalentemente da una popolazione maschile. Le donne sono presenti negli studi clinici controllati in meno del 20% ed escono più facilmente dagli studi.

Questa situazione è aggravata dal fatto che esistono differenze significative fra il cuore delle femmine e quello dei maschi. Senza entrare troppo in dettagli tecnici possiamo ricordare che nella donna la massa cardiaca è inferiore del 20 percento, mentre è diverso il volume extracellulare. Il numero dei battiti cardiaci in situazione di riposo è più alto nella donna. La pressione arteriosa è più bassa nella donna durante la giovinezza, ma poi aumenta significativamente nella menopausa. Le coronarie hanno un diametro più piccolo nella donna anche se riferito all’area corporea, mentre il flusso cardiaco nella donna è più alto a riposo rispetto al maschio. In caso di arteriosclerosi le placche sono più estese ma meno ostruttive, probabilmente in rapporto con la presenza degli ormoni estrogeni. Potremmo continuare riportando le differenze fra maschi e femmine in termini qualitativi e quantitativi, per quanto riguarda le varie patologie cardiovascolari ma, forse, è molto più importante ricordare che il metabolismo dei farmaci non è eguale nei due sessi, per quanto riguarda assorbimento, permanenza ed eliminazione, nonché per la formazione dei metaboliti.

Infatti, le varie proteine, che metabolizzano i farmaci presenti nel fegato, sono in alcuni casi più alte nel maschio e in altri casi nelle femmine, ciò comporta, ad esempio, nei casi in cui abbiamo informazioni, che le dosi di sartani, che danno lo stesso beneficio come nel maschio, siano più basse, di contro, alte concentrazioni di digossina nelle femmine sono più tossiche rispetto al maschio. I betabloccanti somministrati dopo infarto cardiaco, in particolari condizioni, sono più tossici e inducono una maggiore mortalità del 45 percento nelle donne. L’uso di farmaci antipiastrinici induce più emorragia nel maschio rispetto alle femmine.

Per quanto riguarda i trapianti del cuore, le donne hanno più probabilità di ricevere un cuore di sesso opposto rispetto ai maschi. Potremmo riassumere dicendo che purtroppo la scarsa presenza delle donne nei clinical trials e le differenze nelle malattie e nel metabolismo di farmaci, hanno determinato, negli ultimi 10 anni, oltre il 40 percento in più di effetti tossici dei farmaci nella donna rispetto al maschio.

Quest’articolo vuole essere un appello perché gli organismi che regolano la terapia, dal Ministero della Salute all’AIFA, si decidano a mettere in atto studi, non solo in campo cardiovascolare perché sia rispettata la dignità della donna che non può ricevere un farmaco come se fosse un maschio. È ora di agire!

Silvio Garattini è fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS