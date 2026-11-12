Il Papa è in Perù. «Ritorno nella mia patria». Il benvenuto dei tre milioni nelle strade di Lima

Leone XIV arriva nella terra dove è stato missionario e vescovo, terza tappa del viaggio in Sud America. Bagno di folla record fra l’aeroporto e il centro storico. L’incontro con le autorità: «Amare un popolo è volere che tutti vivano con dignità». La denuncia della violenza che affligge le famiglie. Il monito contro le guerre e l’appello alla «diplomazia paziente»

Appena eletto Papa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, aveva ricordato il Perù parlando anche in spagnolo. Dopo 552 giorni dalla fumata bianca che annunciava al mondo il primo Pontefice statunitense, Leone XIV torna nella terra dove è stato per oltre vent’anni: prima, come missionario agostiniano e, poi, come vescovo di Chiclayo. Paese del quale lui conserva il passaporto. «Nel 2015 ho ricevuto la cittadinanza peruviana. Quel gesto ha manifestato un legame che questo popolo aveva intessuto nella mia vita già da molto tempo», racconta fin dal suo arrivo nella nazione stretta fra l’oceano e le Ande. È la terza e ultima tappa del viaggio di dodici giorni in America Latina che il Papa ha voluto confermare e affrontare anche dopo l’intervento al polmone per rimuovergli il tumore. E la metà della durata è riservata al suo Paese d’adozione in cui, su 34 milioni di abitanti, i cattolici sono oltre il 90%.

L'arrivo di Leone XIV a Lima dove viene accolto da tre milioni di persone lungo le strade della capitale del Perù / AFP

Inizio a Lima dove il Papa arriva dopo quattro ore e mezzo di volo da Buenos Aires. Lungo le strade tre milioni di persone gli danno il benvenuto e lo accompagnano nei diciassette chilometri che separano la base aerea militare del Callao in cui atterra da Casa Pizarro, il Palazzo del governo affacciato su Plaza Mayor dove ha il colloquio con la presidente Keiko Fujimori. Due mura umane gli corrono ai lati, fra i quartieri poveri, i grattacieli avveniristici, il centro storico. Ai bordi dei viali c’è un intero Paese: bambini, giovani, famiglie, anziani. Tutti lo acclamano con grida, musica, megafoni che incitano al saluto e con quei messaggi che si ripetono sulle pareti, sugli striscioni, sulle bandiere: “Il Papa è peruviano”, “Bentornato a casa”. Si resta in attesa per ore, fino a quando cala il sole e il Pontefice passa davanti. «Per decenni ho condiviso qui la vita della gente, ho ascoltato le loro preoccupazioni e ho imparato dalla loro fede. Molti mi hanno aperto le porte delle case, hanno condiviso con me la loro tavola – e, naturalmente, qualche buon ceviche – e mi hanno fatto sentire uno di loro. Oggi comprendo quanto di questa terra rimanga in me e quanto della mia stessa storia appartenga anche a voi», confida nel suo primo intervento pubblico, quello nel “Gran Teatro Nacional” di fronte alle autorità e ai rappresentanti della società civile. Il Papa che unisce il Nord e Sud del continente americano viene accolto da una nazione in festa Lui ricambia l’affetto, raccontando di riconoscere nel suo periodo peruviano «una parte del cammino attraverso il quale il Signore mi ha formato come pastore. Se mi fosse concesso di rivivere quegli anni, lo rifarei con gioia, accogliendo sia i momenti felici sia le difficoltà. Per questo posso dirvi, con profonda gratitudine, che ritorno anche nella mia patria».

Papa Leone XIV con la presidente Fujimori nel Palazzo del governo a Lima / AFP

Accanto a sé ha la presidente Fujimori, entrata in carica a luglio. Anche lei, come l’omologo argentino Javier Milei, esponente di una destra liberista e figlia dell’ex capo dello Stato Alberto Fujimori, passato alla storia sia per il suo pugno di ferro a livello economico, sia per la lotta brutale ai gruppi armati di estrema sinistra come “Sendero luminoso”, sia per l’involuzione autoritaria dello Stato. «Anche il Perù ha attraversato momenti difficili che hanno messo alla prova la convivenza tra i suoi abitanti – spiega Leone XIV –. Gli avvenimenti del passato meritano di essere trattati con giustizia e sensibilità, lasciando spazio affinché cresca la concordia e le differenze possano essere affrontate con rispetto». E tiene a ribadire: «La Chiesa conosce la sofferenza causata dalla violenza e desidera rimanere vicina a quanti la subiscono, incoraggiando gli sforzi di tutti coloro che lavorano per proteggere la vita, la dignità e i diritti delle persone attraverso la legge e la giustizia».

Leone XIV fa di Lima il “pulpito” per tornare a denunciare «le guerre e le tensioni che affliggono tanti popoli» e che «richiedono una diplomazia paziente che mantenga aperto il dialogo, rispetti il diritto internazionale e cerchi accordi che tutelino la vita». Da qui l’appello: «Che non si rinunci mai a cercare vie per alleviare le sofferenze dei popoli e avanzare verso la pace». Il Papa invoca pace anche per le famiglie; pace che, chiarisce, «ha un significato molto concreto: andare a lavorare senza paura, prendersi cura dei figli e tornare a casa con serenità». Ricorda come ogni lavoro «meriti di essere riconosciuto nella sua dignità». Richiama lo «sfruttamento delle risorse naturali attraverso l’agricoltura, la pesca o l’estrazione mineraria» che necessita di «prendersi cura della natura e di rispettare le comunità che da essa dipendono». Cita i progressi tecnologici e l’intelligenza artificiale per riaffermare che stanno trasformando «il nostro modo di lavorare e di relazionarci» e lancia il monito: «Che i loro benefici giungano a tutti e che il loro sviluppo rimanga al servizio della dignità umana». Il Papa ricorda anche «gli anziani, le persone con disabilità e coloro che soffrono di solitudine o di difficoltà legate alla salute mentale» per esortare «le autorità a sostenere» l’impegno familiare al loro fianco.

La folla lungo le strade di Lima per l'arrivo di Leone XIV in Perù / AFP

Il clima polarizzato riguarda anche la società. Compresa quella peruviana che l’ultimo voto ha amplificato. «L’unità di un popolo si rafforza quando le differenze trovano il loro posto e ogni persona contribuisce attingendo alla propria storia e alle proprie convinzioni», evidenzia il Pontefice. Vale anche in Occidente. Al tempo stesso, evidenzia che «la vita democratica riunisce persone con convinzioni e aspirazioni diverse». E chiama in causa chi ha responsabilità istituzionali: «Amare un popolo significa desiderare che tutti possano vivere in esso con dignità, interessarsene ed essere disposti a offrire qualcosa di sé per il suo bene». E la confessione: «È un sentimento che ho imparato a comprendere meglio grazie a voi». Nella terra che adesso ritrova il “suo” Papa.