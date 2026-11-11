Pensioni, aumenti bloccati fino a marzo

l'Inps ha già elaborato gli assegni per i primi mesi del 2027 e rinvia le rivalutazioni sopra i 2.440 euro lordi. Protesta la Cisl

Doccia fredda per i pensionati. Oltre a subire un taglio alla rivalutazione, chi riceve gli assegni più alti si vedrà accreditare più tardi gli importi aggiornati. A confermarlo è la direttrice generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, intervenuta ieri mattina per l'audizione sulla manovra davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, dove ha illustrato le conseguenze operative del nuovo sistema di perequazione previsto dal disegno di legge.

La rivalutazione delle pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo (circa 2.447 euro lordi) non sarà infatti applicata nella rata di gennaio 2027 né a febbraio, ma verrà riconosciuta entro il primo trimestre attraverso un conguaglio a favore dei pensionati. Sarebbero interessate 3,6 milioni di pensioni.

La manovra reintroduce inoltre il meccanismo di rivalutazione per fasce applicato all'importo complessivo della pensione, passando dalle attuali tre a sei fasce, con percentuali di adeguamento all'inflazione decrescenti dal 100% al 32%. L'Inps spiega che i tempi necessari per il rinnovo delle pensioni hanno già portato infatti a far elaborare la rata di gennaio.

Una scelta non condivisa dalla Cisl, che chiede di «tutelare il potere d’acquisto dei pensionati». Per il sindacato «la rivalutazione applicata ai trattamenti pensionistici non può essere penalizzata sulla base di un disegno di legge di Bilancio: no al taglio della perequazione, le pensioni vanno rivalutate in base alle regole attualmente vigenti».

Dall’Inps sono giunte osservazioni anche sul “Fondo valore nuovi nati”: potrebbe essere aperto anche alle famiglie con figli minorenni, consentendo loro, anche senza il contributo di 100 euro da parte dello Stato, di poter effettuare versamenti volontari ai quali applicare la detrazione fiscale agevolata del 19% prevista fino a 1.000 euro. «Le famiglie con figli minorenni nati prima del 2027 - ha affermato Vittimberga - potrebbero avere lo stesso interesse a costruire per loro un risparmio di lungo periodo. Si potrebbe consentire anche a queste famiglie di aprire una posizione e di effettuare versamenti volontari applicando la stessa detrazione, anche senza il contributo pubblico. Il costo per la finanza pubblica resterebbe limitato alla detrazione: minori entrate nell'ordine di 45 milioni dal 2028, in calo fino ad azzerarsi a partire dal 2046. Si eviterebbe per esempio una disparità tra fratelli nati prima e dopo il 2027». L’Inps ha sottolineato infine che dovranno essere i decreti attuativi a fissare la tassazione della prestazione finale scaturita dalle somme accumulate.

Infine i tecnici delle Camere chiedono di chiarire modalità e termini entro i quali verranno messe in campo le misure finanziate dal fondo di 850 milioni annui previsto in manovra per consentire (secondo la versione della Lega) l’uscita dal mercato del lavoro a 64 anni.