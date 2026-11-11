Il governo vuole ripristinare i poteri delle Province, che Meloni voleva abolire

Si torna indietro. Dopo che nel 2014 durante il governo Renzi le Province sono diventati enti con minori poteri e non con elezione diretta dei cittadini (i membri sono scelti tra gli amministratori locali), adesso il governo vuole fare marcia indietro. Il governo Meloni, infatti, punta a reintrodurre l’elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti delle Province e dei Consigli provinciali, superando il sistema di elezione di secondo livello introdotto dalla legge Delrio del 2014. Questo prevederebbe l'articolo 3 della bozza dello schema di disegno di legge delega, composta da 12 articoli, per la revisione del Testo unico degli enti locali (Tuel), che affida all'esecutivo dodici mesi per riscrivere la disciplina degli enti locali.

La riforma di 12 articoli prevederebbe il ritorno dei tre organi provinciali: presidente, Giunta e Consiglio, con mandato quinquennale. L'elezione viene prevista contestuale e diretta: sarà eletto al primo turno il candidato presidente che otterrà almeno il 40% dei voti validi, con un premio di maggioranza che assegna alla coalizione vincente almeno il 60% dei seggi. Vengono previste anche preferenze di genere e soglie di accesso per l'assegnazione dei seggi. L'articolo 4 punta invece a ridefinire le funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, riconoscendo alle Province un ruolo più incisivo nelle attività di area vasta, anche attraverso il trasferimento di funzioni oggi affidate ad altri enti e organismi. Nella riforma le novità vengono spiegate come necessarie a un riparto delle competenze basato su efficacia, efficienza e responsabilità nei confronti delle comunità. La portata effettiva della riforma (che sarà una legge delega) dipenderà però dalle funzioni e dalle risorse che saranno concretamente attribuite alle province attraverso i successivi decreti legislativi.

Tuttavia fino a pochi anni fa però la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quando era all’opposizione, era contraria all’esistenza stessa delle Province, tanto da firmato nel 2014 una proposta di riforma costituzionale per abolirle completamente. E negli anni Fratelli d’Italia ha avuto un atteggiamento molto ondivago sul tema, con proposte di legge presentate sia a favore che contro la reintroduzione delle province. Chi invece nel governo è da sempre favorevole a un ritorno all’elettività diretta delle province è la Lega di Matteo Salvini, che si era opposta alla loro abolizione e alla riforma Delrio del 2014. Ed infatti oggi è uno dei suoi esponenti di spicco, Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, a plaudere all’iniziativa che è «una battaglia storica della Lega e una scelta che va nella direzione dell'autonomia e dell'autogoverno, principi nei quali noi veneti abbiamo sempre creduto». Anche il segretario dell’Udc Antonio De Poli valuta positivamente questa novità perché, ricorda, «chi governa i territori deve essere scelto dai cittadini. Questo è un principio che rafforza la nostra democrazia. È essenziale non solo restituire legittimazione popolare alle Province, ma anche garantire risorse affinché gli enti provinciali siano messi in grado di garantire i servizi ai cittadini e alle comunità locali».

Oggi, infatti, il ridimensionamento istituzionale previsto dalla riforma Delrio, le Province continuano ancora oggi avere competenze fondamentali per il funzionamento dei territori. Per esempio, si occupano della gestione e manutenzione delle strade provinciali, dell’edilizia scolastica degli istituti superiori, della pianificazione territoriale, di alcune funzioni in materia ambientale e di trasporti, oltre a fornire assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni. Ma gestiscono questi servizi essenziali con strutture amministrative (e risorse) molto più contenute rispetto al passato.