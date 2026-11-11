Il (coraggioso) fondo per i nuovi nati: ora rendiamolo anche più efficace

Cos’è la gerontonomia? Con questo neologismo si indica quella variante della democrazia in cui il peso numerico preponderante dell'elettorato anziano spinge i governi a privilegiare le politiche che favoriscono i senior, come pensioni e bassa inflazione, a scapito di quelle che interessano i junior: crescita, lavoro, investimenti. L'Italia, il Paese europeo con più ultra 65enni (quasi un abitante su quattro), ne è un esempio. In una gerontonomia un politico razionale non ha ragione di tassare gli elettori di oggi per accantonare fondi per i neonati che non voteranno prima di almeno diciotto anni. Per questo il fondo Valore nuovi nati, voluto dal ministro Giorgetti, merita prima di tutto un riconoscimento: ci vuole lungimiranza e coraggio per portare avanti una proposta del genere.

Secondo il disegno di legge di Bilancio da poco presentato dal governo, dal 2027 l'Inps aprirà per ogni neonato un conto nel quale lo Stato verserà cento euro l'anno fino alla maggiore età e i familiari potranno aggiungere somme detraibili. Fino ai diciotto anni il capitale sarà gestito dalla Cassa depositi e prestiti, poi potrà confluire in un fondo di previdenza complementare. La misura segue l'esempio di altre esperienze simili, la più nota delle quali sono i “Trump accounts” americani: mille dollari a ogni nato tra il 2025 e il 2028. Il fondo Valore nuovi nati sta nel capitolo della manovra dedicato alla famiglia, ma questo non basta a farne una misura per la natalità. Per esserlo dovrebbe rendere in qualche modo più «conveniente» diventare genitori e questo non accade.

Cambia invece la convenienza di risparmiare per la pensione e questo ne fa, a tutti gli effetti, una politica previdenziale. Ma politiche per la natalità e politiche di welfare sono collegate, più o meno consapevolmente. Oggi lo sono soprattutto in negativo: il nostro sistema pensionistico a ripartizione (dove i contributi dei lavoratori sono immediatamente spesi per gli assegni dei pensionati) è di fatto antinatalista perché i genitori sostengono privatamente i costi di crescere i futuri contribuenti, che pagheranno le pensioni anche a chi decide di non avere figli o non riesce ad averne. La domanda è allora se si possano avere politiche previdenziali e di welfare pronataliste. Una strada l'abbiamo proposta su queste pagine: incentivi previdenziali, come contributi figurativi e una pensione più alta, per chi oggi decide di avere un figlio in più. Una sorta di “Opzione Donna” estesa anche agli uomini e rivolta al futuro: varrebbe solo per i figli che nasceranno d'ora in poi, perché nessun incentivo può far nascere i figli che non sono nati in passato. Si badi che questa misura agisce sugli adulti di oggi che devono decidere se diventare (nuovamente) genitori.

Un'ulteriore proposta che viene dalla Finlandia l'ha raccontata quest'estate, sempre qui, Massimo Calvi. Si chiama Vauvasampo (vauva è il neonato, il Sampo è il mulino magico dell'epica finlandese che porta abbondanza) e parte dallo stesso punto della misura di Giorgetti: un fondo costituito alla nascita. Lo Stato accantonerebbe una somma per ogni bambino e la investirebbe sui mercati per decenni; ma il capitale si sbloccherebbe solo se e quando quel bambino diventasse a sua volta genitore. Chi a 45 anni non avesse avuto figli non riceverebbe nulla e la sua quota tornerebbe al fondo per la generazione successiva. Non un fondo per futuri pensionati, dunque, ma un fondo per futuri genitori: una politica per la natalità in cui il sistema di welfare diventa pro-natalista. trasferendo risorse da tutti i contribuenti attuali ai futuri genitori. Misure come il Vauvasampo sono difficili da approvare sempre e lo sono ancora di più con le elezioni politiche ormai alle porte, quando ogni euro di bilancio viene pesato in voti.

Secondo le stime del governo, nel 2027 il fondo Valore nuovi nati costerà circa 36 milioni, destinati a salire fino a poco più di 600 man mano che entreranno le nuove generazioni. Nella stessa manovra il voucher sanitario da 300 euro per gli “over 75” costa da solo circa 1,6 miliardi: più di quaranta volte tanto, già dal primo anno. Né l’opposizione fa eccezione. Nella mozione unitaria presentata alla Camera a febbraio, Pd, Movimento 5 stelle e Avs chiedevano tra le altre cose di bloccare in modo strutturale l’età pensionabile, sganciandola dalla speranza di vita. Il solo blocco dell’età costerebbe, secondo l’Osservatorio sui conti pubblici italiani della Cattolica, 3 miliardi e 300 milioni nel 2027, quasi 5 nel 2028. La gerontonomia è quindi trasversale e sta svuotando il Paese, anche demograficamente: nel 2025 in Italia sono nati 355mila bambini, il minimo di sempre. E meno bambini oggi vogliono dire un elettorato ancora più anziano domani: la gerontonomia si alimenta da sola. Per interromperla serve qualcuno disposto a nuotare controcorrente. In questa manovra qualcuno ha cominciato a farlo, con un fondo per i nuovi nati; il passo successivo sarebbe farne un fondo per i genitori che verranno.