A Gaza giorno di guerra: dieci vittime per le bombe su due ospedali e un neonato morto di freddo

Attacco israeliano sul Nasser di Khan Yunis e sull'al-Shifa di Gaza City. L'Idf: l'obiettivo era Mohammad Abu Ismail, leader militare di Hamas, che si nascondeva nel complesso sanitario. Gravi i danni alle strutture. Nelle tende allagate ha perso la vita assiderato un piccolo di dieci mesi

Tre attacchi israeliani, due dei quali portati su strutture ospedaliere, hanno ucciso ieri 10 persone e causato il ferimento di almeno altre 30 nella Striscia di Gaza. I bombardamenti condotti dai caccia dello Stato ebraico hanno preso di mira l’ospedale Nasser di Khan Yunis, l’ospedale al-Shifa di Gaza City e un veicolo nell’area di Deir al-Balah. La prima incursione aerea, lanciata poco dopo la mezzanotte di mercoledì sull’ospedale Nasser di Khan Yunis, ha ucciso sei persone e causato il ferimento di 28. Nella sua nota l’esercito israeliano ha descritto l’operazione, condotta con il supporto dello Shin Bet, come l’omicidio mirato di Mohammad Abu Ismail, leader militare di Hamas a Khan Yunis, nascostosi con altri uomini armati all’interno del complesso sanitario. Secondo le forze di sicurezza di Tel Aviv, Abu Ismail ha svolto un ruolo di coordinamento nella prigionia di numerosi ostaggi israeliani durante la guerra. Fino a ieri, sostiene inoltre il comunicato, il miliziano è stato la mente dietro gli attacchi portati dalla brigata locale del movimento islamico sulle truppe dell’Idf, dispiegate oltre la Linea Gialla disegnata dal “cessate il fuoco” del 10 ottobre 2025.

L’attacco israeliano, riferisce il portavoce della Protezione civile Mahmoud Basal, ha colpito principalmente il reparto di chirurgia, uccidendo il medico specialista Rezik Abu Shaira e Seif Ghazi Abu Hatab, 29 anni, in attesa dell’intervento previsto per le 10 del mattino successivo. La caduta di un blocco di cemento gli aveva causato gravi danni alla schiena mentre rimuoveva le macerie che opprimevano la casa di un amico. Le prime piogge autunnali hanno allagato oltre 19mila tende, ha dichiarato l’Unicef, costringendo almeno 100mila persone a trovare un riparo alternativo. Sono decine i gazawi uccisi lo scorso inverno dal crollo di edifici fatiscenti abitati per disperazione.

Gravi i danni causati alle strutture del Nasser, già piagato dall’assenza dell’80% delle forniture mediche essenziali. Il direttore sanitario, Ahmed al-Fara, ha confermato l’interruzione del servizio nei reparti di radiologia, laboratori, chirurgia e degenza chirurgica. L’ospedale, afferma l’Idf, avrebbe costituito per le truppe locali di Hamas un centro di rifugio, osservazione e stoccaggio d’armi. È la settima volta che il presidio viene preso di mira dal 2023. Nell’estate del 2025 cinque giornalisti vennero uccisi da un “double-tap” dell’artiglieria israeliana. Secondo gli esperti dell’Onu il 90% delle infrastrutture sanitarie dell’enclave palestinese è stato distrutto. Nel primo pomeriggio di ieri i servizi d’emergenza della Striscia hanno diffuso la notizia dell’attacco che ha interessato l’ingresso dell’ospedale al-Shifa di Gaza City (anch’esso ripetutamente colpito negli ultimi tre anni), dove una persona ha perso la vita e diverse altre sono state ferite.

Sono oltre 1.600 i palestinesi uccisi in oltre un anno di “tregua”, quasi 6.000 i feriti. Solo nell’agosto di quest’anno l’esercito e lo Shin Bet hanno confermato l’esistenza dell’operazione dedicata all’eliminazione di ogni singolo individuo coinvolto nel massacro del 7 ottobre. La caccia all’uomo avrebbe portato, secondo i calcoli del Times of Israel, all’assassinio di circa 2.700 dei 5.000 miliziani coinvolti nell’assalto denominato da Hamas “Diluvio di al-Aqsa”. La “bassa intensità” delle operazioni sembra essere accolta dagli Stati Uniti, artefici primari del cessate il fuoco e del piano di pacificazione e ricostruzione di Gaza, affidato al Board of Peace e congelato in attesa di una svolta post-elettorale nella politica israeliana.

Nel frattempo ha cominciato ad avverarsi la triste profezia del direttore dell’ospedale al-Shifa, Mohammad Abu Salmiya, che dopo l’alluvione di sabato scorso aveva dichiarato: «Moriranno molte persone, dozzine e forse centinaia, fra i neonati che hanno bisogno di calore nelle tende». Ieri, proprio l’ospedale Nasser di Khan Yunis, appena bombardato, ha accolto il piccolo corpo esanime di Kenan al-Raqeeq, neonato di 10 mesi, morto assiderato dal freddo che ha investito la Striscia dopo le forti piogge.