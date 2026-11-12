Emergenza casa: da Basilea a Praga fino a Dublino, c'è un'Europa che sta pensando a delle soluzioni. Ecco quali

Il nostro viaggio tra le ricette concrete che Paesi e città stanno mettendo in atto per contenere le speculazioni dei “fondi avvoltoio” e i prezzi folli delle abitazioni

Un impresario senza scrupoli e un intellettuale che cade nel cinico vortice del lucro: ne parlava già Italo Calvino nella Speculazione edilizia (1963), ma oggi i personaggi sono gli stessi. In pieno boom economico, lo scrittore sanremese denunciò una malattia che attanaglia il Vecchio Continente: l’urbanizzazione selvaggia e l’avidità degli speculatori. La crisi degli alloggi, alimentata dagli interessi dei cosiddetti “fondi avvoltoio” e da scelte politiche poco lungimiranti, si impone ora con forza nelle agende europee dopo che le proteste in piazza a Madrid hanno portato lo scorso 5 ottobre alle dimissioni del premier Pedro Sánchez – le prime nella storia occidentale causate dalla battaglia sulla casa – e aperto la strada al voto del 29 novembre. La Spagna è solo uno dei tanti Paesi europei che da anni cercano soluzioni all'emergenza abitativa.

Uno dei modelli più radicali è quello del cantone di Basilea. Nel 2022, la città svizzera ha adottato la Wohnschutzinitiative , un’iniziativa volta a contrastare le ristrutturazioni a scopo di profitto, ovvero quei lavori fatti poi riaffittare l’appartamento a prezzi più alti. A Basilea, ogni intervento che superi la manutenzione ordinaria deve essere approvato da una commissione cantonale, che stabilisce la quota dei costi di ristrutturazione trasferibili sul canone d’affitto. La Wohnschutzinitiative , nata con il nobile scopo di tutelare i residenti, ha però avuto anche delle ripercussioni negative sul mercato: dopo la sua entrata in vigore le domande di costruzione sono crollate, con un'ingente perdita di fatturato nel settore edile. Alle ripercussioni economiche si sono aggiunte quelle ambientali, dato che molti proprietari hanno scelto di rinunciare ai lavori di efficientamento energetico pur di evitare un lungo iter burocratico. Un’altra norma radicale adottata da Basilea è la Neue Bodeninitiative (“Nuova iniziativa del suolo”), ovvero il divieto per il cantone di vendere terreni pubblici a privati: in alternativa, il comune può decidere di concedere il suolo per un periodo tra i 50 e i 100 anni, spesso destinandolo a cooperative socialmente responsabili.

Se ci si sposta dalla pur sempre ricca Svizzera all’Est Europa, un caso interessante è quello di Praga, che negli ultimi anni sta affrontando una gravissima crisi immobiliare a causa della drammatica sproporzione tra prezzi e stipendi. Dopo la caduta del regime comunista, in Repubblica Ceca ci fu una massiccia sdemanializzazione del patrimonio statale e municipale e, per questo motivo, oggi circa il 70% degli alloggi nella città è in mano a privati. Nel 2025, acquistare un appartamento di 70 metri quadrati a Praga richiedeva circa 14,8 stipendi annuali medi, il rapporto peggiore in tutta l’Unione Europea. Conscia di non poter sopravvivere senza i lavoratori dei servizi pubblici essenziali, gli stessi che subiscono maggiormente il giogo della crisi abitativa, la città ha deciso di costruire nuove case apposta per loro. Grazie anche a un prestito di 60 milioni di euro della Banca Europea per gli Investimenti, sono stati costruiti 660 appartamenti ad alta efficienza energetica destinati a insegnanti, infermieri, forze dell’ordine e netturbini. La loro assegnazione viene decisa dagli stessi ospedali ed enti pubblici e i canoni sono inferiori del 20% rispetto ai prezzi di mercato.

Se Praga pensa a costruire case per i lavoratori essenziali, Dublino guarda invece alla squeezed middle class, ovvero a chi guadagna troppo per avere accesso all’edilizia residenziale pubblica, ma troppo poco per permettersi un alloggio nel mercato privato. Dopo il crollo finanziario del 2008, diversi investitori esteri hanno acquistato grandi quantità di immobili a prezzi d’occasione nella capitale irlandese. A questo si è aggiunta la scelta di molte big tech come Meta di stabilire la propria sede a Dublino, che ha portato nella città lavoratori ad alto reddito e una conseguente impennata dei prezzi. Il Paese, che pur attraversa una fase di rilevante crescita economica, deve quindi fare i conti con un forte investimento di fondi speculativi nel mercato immobiliare.

Per sollevare la classe media, nel 2021 il governo irlandese ha varato l’Affordable Housing Act, formalizzando un nuovo modello abitativo. Gli appartamenti vengono affittati da organizzazioni senza scopo di lucro o da enti pubblici e i canoni sono inferiori di circa il 30% rispetto ai prezzi del mercato. Il governo irlandese spera di consegnare 18mila di queste abitazioni entro il 2030.