Addio a Giovanni D’Alessandro, avvocato per il romanzo

È morto a Pescara lo scrittore e saggista. Esordì nel 1996 con “Se un Dio pietoso”: fu un successo, ma l’ansia di replicare non lo contagiò

È morto questa mattina a Pescara, all’età di 71 anni, lo scrittore e saggista Giovanni D’Alessandro. Era nato a Ravenna nel 1955 da famiglia abruzzese, originaria di Sulmona. All’età di nove anni il ritorno in Abruzzo, a Pescara. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Teramo, esperto di diritto del lavoro, ha esercitato a lungo la professione di avvocato. Era appassionato di arte e di letteratura anglosassone, e ha avuto modo di esprimere questi suoi interessi anche come collaboratore di testate cattoliche come “Avvenire” e “L’Osservatore Romano”.

D’Alessandro era un avvocato con il dono della scrittura. L’esordio nella narrativa, nel 1996, con il romanzo Se un Dio pietoso (Donzelli) fu un autentico caso letterario. La vicenda è ambientata a Sulmona nel 1708, durante il Venerdì Santo. Protagonista è Berardo, un celebre scultore e architetto che si è ritirato a vita privata dopo aver perso l’unico figlio, Masino, in un devastante terremoto avvenuto due anni prima. Una vicenda tesa a porre interrogativi esistenziali sul destino, sulla sua inevitabilità, sul lutto, sul dolore. Il romanzo, vincitore di diversi premi, fu finalista al Viareggio e venne tradotto in varie lingue.

La carriera letteraria di D’Alessandro è poi proseguita con altre opere, composte senza l’ansia, un po’ compulsiva, che spesso finisce per dominare gli autori che vogliono replicare in fretta il successo del primo libro. I suoi libri seguenti sono infatti comparsi distanziati negli anni l’uno dall’altro, riuscendo così, pur nella continuità di alcune costanti tematiche e con una cifra stilistica sempre più riconoscibile, a delineare un percorso capace di rinnovarsi di volta in volta.

Con I fuochi dei Kelt (Mondadori 2004) D’Alessandro ha raccontato la conquista della Gallia non con gli occhi di Cesare, bensì con quelli delle popolazioni sottomesse dai Romani, i quali rimangono solo sullo sfondo. La puttana del tedesco (Rizzoli 2006) narra la vicenda di una donna, vedova e con due figli piccoli, durante l’ultima fase della Seconda guerra mondiale, dal settembre del 1943, a Sulmona, con l’occupazione tedesca e i bombardamenti alleati: lo scrittore si interroga sulla verità più autentica dei sentimenti, chiedendosi se questi possano prescindere da quelle dinamiche storiche che decidono impietosamente chi è (o deve essere) il nostro nemico.

Nel 2008 appare, presso le Edizioni San Paolo, una raccolta di racconti, Il guardiano dei giardini del cielo, mentre nel 2009 pubblica, presso lo stesso editore, un volume firmato insieme al fotoreporter Stefano Schirato, Sulle rovine di noi, che raccoglieva testi narrativi e scatti fotografici nati come testimonianza del sisma che aveva colpito L’Aquila e l’Abruzzo il 6 aprile 2009. Dopo i romanzi La tana dell’odio (San Paolo 2013), sulla guerra in Bosnia, e Soli (San Paolo 2011), che riprendeva un’antica storia medievale, bisognerà aspettare il 2024 per quello che sarà il suo ultimo romanzo, Lo sperduto (Città Nuova), un libro di grande intensità, che la prematura scomparsa dell’autore oggi ci autorizza purtroppo a leggere come una sorta di testamento spirituale, un’opera che porta il lettore a riflettere su ciò che di più autentico c’è nelle nostre relazioni e nei sentimenti che ci legano gli uni agli altri, ma anche sulla precarietà della nostra condizione di creature fragili.

Attento ai contesti di diverse epoche (la passione per la storia è un elemento costante nella sua narrativa) e capace di una scrittura sobria e insieme pregnante, sul piano umano Giovanni D’Alessandro è stato persona di grande garbo e affabilità. Dopo che nel 2024 avevo recensito il suo romanzo, mi aveva scritto un lungo messaggio, in cui, oltre a ringraziarmi per l’attenzione dedicata al suo lavoro, si augurava di poter proseguire il confronto critico. Segno, quest’ultimo, di attenzione culturale e disponibilità intellettuale, qualità sempre meno comuni in una società letteraria caratterizzata da una crescente autoreferenzialità.