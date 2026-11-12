La missione russa per gli inviati Usa, poi l'incontro con Zelensky e l’Ue: è il giorno di Dublino

Missione: convincere Vladimir Putin a coinvolgere direttamente gli europei nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Terminata dopo appena due ora la seconda giornata di colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Usa ad Abu Dhabi, i due mediatori Usa Jared Kushner e Steve Witkoff sono volati a Mosca per incontrare, questa mattina, il presidente russo. Subito dopo tappa a Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che oggi partecipa al Consiglio europeo informale.

L’incontro di Abu Dhabi non è stato risolutorio ma neppure inutile, sembra di capire da vari commenti. Anzitutto, ieri Vladimir Medinsky, che ha guidato la delegazione russa, ha confermato che Kiev e Mosca hanno «concordato un nuovo scambio di prigionieri su larga scala». Tutto dovrebbe avvenire tre due-tre settimane e dovrebbe coinvolgere mille prigionieri per parte. Per il resto, positiva è apparsa Kiev. «Vedo dei cambiamenti – ha dichiarato Zelensky – sono molto contento di ciò che sento». Interlocutorio Medinsky. «Con gli americani – ha riferito – su alcuni punti abbiamo raggiunto un’intesa, su altri no. La discussione continua». Significativo comunque che ieri un portavoce del governo tedesco abbia parlato di un possibile incontro tra il cancelliere Friedrich Merz e Putin, visto che intanto con americani e ucraini «abbiamo raggiunto un’intesa sulle linee generali».

Per ora comunque sulle questioni cruciali, a cominciare da quella territoriale, niente sembra smuoversi, Mosca continua a rivendicare l’intero Donbass, inclusa la parte sotto controllo ucraino, inaccettabile per Kiev. «Ogni centimetro del nostro territorio (il riferimento è alla parte dell’Ucraina annessa per legge da Mosca, ndr ) – ha avvertito Medinsky – sarà restituito alla Russia. In un modo o nell’altro». «La Russia – ha commentato lapidaria l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas – non mostra alcuna disponibilità a negoziare seriamente». «Entrambi i Paesi – ha affermato via X Kushner – hanno condiviso idee specifiche per ridurre le differenze e trovare una strada per porre fine alla guerra» ma «restano differenze significative».

Washington però sta aumentando il pressing su Mosca per consentire un coinvolgimento degli europei, che invece ad Abu Dhabi sono stati tenuti fuori dalla trilaterale per volontà di Mosca. I due inviati Usa e gli ucraini hanno parlato prima e dopo la trilaterale con i rappresentanti europei (gli sherpa di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, più alti funzionari delle istituzioni Ue nonché della Nato). «Abbiamo bisogno degli europei al tavolo – ha spiegato Kushner – e abbiamo passato più volte il messaggio al presidente Putin che l’unico modo per trovare una soluzione è di averli dalla nostra parte. Ritengo che avremo successo, e che il presidente Putin ci darà il suo benestare. Se lo farà, potremo fare molti più progressi sulle questioni importanti». È la posizione di Kiev. «Non possiamo porre fine a questa guerra – ha dichiarato Zelensky – riflettere sulla sicurezza in Europa o immaginare la ricostruzione dell’Ucraina senza l’Europa». Il leader ucraino però insiste affinché gli europei si affrettino a trovare un loro rappresentante unico. «Credo che a novembre – ha dichiarato – e non più tardi, dobbiamo stabilire chi rappresenterà l’Europa nei negoziati». «Se l’Europa riuscisse a individuare una sola persona che parli a suo nome – ha affermato anche Kushner – si tratterebbe di un risultato più importante che ottenere dai russi l’inclusione nei negoziati». Il tema sarà sul tavolo dei 27 leader al vertice di Dublino.

Almeno per ora, però, la Russia continua a fare muro. Medinsky ha sottolineato che i russi non hanno parlato con gli europei. «Non ci è del tutto chiaro a che titolo siano qui», ha detto. I negoziati a suo dire continueranno senza gli europei, da loro «non abbiamo ricevuto alcuna iniziativa di pace, né alcuna proposta concreta».

E c’è poi il grande tema della futura architettura di sicurezza in Europa, di cui si è parlato a lungo ad Abu Dhabi. «Il conflitto in Ucraina – ha sostenuto Medinsky – ha evidenziato che l’intero sistema di sicurezza europeo, in vigore dai tempi di Yalta, funziona male». Mosca chiede un ritiro dei contingenti Nato dagli Stati orientali, inaccettabile per l’Alleanza. Ieri però Alexei Dobrinin, alto dirigente del ministero degli Esteri russo, ha ipotizzato alcune idee per «garanzie di sicurezze» nei confronti della Russia, tra cui un «patto di non aggressione» tra Mosca e la Nato. «Quando i russi parlano di architettura di sicurezza – ha commentato Zelensky di fronte al Parlamento danese – non parlano davvero di sicurezza e pace. Quello che vogliono è in realtà interferire negli affari di altri Paesi e usare la forza quando vogliono». A Copenaghen il leader ucraino ha affermato di sperare che «quest’inverno potremo testare il primo sistema europeo di difesa antimissile balistico».