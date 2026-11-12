Dal Bangladesh l'appello alla moda: salari decenti e basta violenze

«Un lavoratore tessile spende oltre il 35% del suo salario per l’affitto del luogo in cui vive. E non sto parlando di una casa vera e propria, ma di una piccola stanza con cucina e bagno in comune con decine di persone. Con questi stipendi, i lavoratori possono comprare solo lo stretto indispensabile, e non basta per un mese intero a una persona sola, figuriamoci se ha figli e una famiglia». A raccontare la lotta quotidiana per la sopravvivenza di milioni di uomini e donne bangaldesi che ogni giorno cuciono gli abiti che finiscono nei nostri negozi è Kalpona Akter, presidente della Bangladesh Garment & Industrial Workers Federation (una delle principali federazioni sindacali del settore), intervenuta a una conferenza stampa online convocata dalla Clean Clothes Campaign per fare il punto sulle proteste scoppiate nel Paese.

Oggi, in Bangladesh, il salario minimo del settore tessile è di 12.500 taka, poco meno di 90 euro: una cifra fissata nel 2023 e ormai erosa da un’inflazione che negli ultimi tre anni è rimasta costantemente sopra l’8,5%, con i prezzi dei beni di prima necessità alle stelle. È per questo che da circa due settimane i lavoratori bloccano le fabbriche e protestano in strada per chiedere che venga portato a 32mila taka (circa 230 euro). Il 1° novembre, con quasi un milione di lavoratori in sciopero o in piazza, oltre 600 fabbriche hanno sospeso la produzione.

Una mobilitazione che hanno già pagato a caro prezzo: la polizia è intervenuta, spesso con violenza, per reprimere le proteste e ci sono stati centinaia di arresti, secondo le stime dei sindacati. «La maggior parte delle sedi locali delle nostre federazioni è chiusa, perché la polizia continua a fare irruzioni. Molti nostri dirigenti sono stati fermati o arrestati. Molti lavoratori risultano dispersi, centinaia sono feriti», ha spiegato Salahuddin Shapon, presidente della Bangladesh Revolutionary Garments Workers Federation e segretario generale del Consiglio IndustriAll del Bangladesh. Le proteste hanno avuto un primo risultato: il 1° novembre il governo ha costituito il Comitato salariale che nella prima riunione ha annunciato l’introduzione della nuova scala retributiva per dicembre, con i primi stipendi aggiornati a gennaio 2027.

Il settore tessile rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia del Bangladesh: impiega 4,4 milioni di lavoratori, ha un fatturato di 38 miliardi di dollari e genera circa l’80% del valore totale dell’export. A ottobre 2026 le esportazioni di abbigliamento dal Paese asiatico sono cresciute ulteriormente (+4,9% rispetto all’anno precedente), raggiungendo un valore di 3,17 miliardi di dollari. I grandi marchi internazionali della moda hanno dunque un ruolo cruciale: sono loro i principali clienti delle fabbriche bangladesi, e sono loro ad avere i margini per farsi carico dell’aumento dei salari. Realtà come H&M, Zara, Primark e Uniqlo (tutte con una presenza significativa in Bangladesh) nel 2025 hanno registrato utili esorbitanti. Inditex (la società spagnola che controlla, tra gli altri, il marchio Zara) ha chiuso l’anno con un profitto di 6,2 miliardi di dollari. Fast Retailing (la holding giapponese proprietaria di Uniqlo) ha raggiunto i 4,5 miliardi, mentre il marchio svedese di fast fashion H&M ha toccato gli 1,8 miliardi.

Per questo motivo la Clean Clothes Campaign, rete internazionale di sindacati e organizzazioni non governative che si batte per migliorare le condizioni di lavoro nell’industria globale della moda, ha interpellato direttamente i brand. Con cinque richieste molto puntuali: sostenere pubblicamente la richiesta di un salario minimo di 32.000 taka al mese; impegnarsi pubblicamente a continuare ad approvvigionarsi in Bangladesh anche dopo l’introduzione del nuovo salario minimo; esortare i fornitori locali a sostenere l’aumento; assorbire integralmente il maggiore costo del lavoro con prezzi d’acquisto adeguati; assicurarsi che i propri fornitori non ricorrano alla violenza nei confronti dei lavoratori.

«Ogni volta che in Bangladesh si negozia il salario minimo, il governo e la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (l’associazione dei produttori ed esportatori di abbigliamento, ndr) diffondono affermazioni false: che il settore è in difficoltà, che i marchi lasceranno il Paese e sposteranno gli ordini altrove se il salario salirà ai livelli richiesti dai sindacati - spiega Anne Bienias, della Clean Clothes Campaign -. I marchi possono, e devono, smontare subito questi miti, dichiarando che continueranno a rifornirsi in Bangladesh anche se i salari aumenteranno».

«Si lavora per uscire dalla povertà, ma il lavoro che abbiamo ci tiene sotto quella soglia - conclude Kalpona Akter -. Il salario dignitoso è la via d’uscita, e i marchi possono garantirlo. Un paio di jeans che comprano nel nostro Paese a 6 dollari lo vendono a circa 50 nei loro negozi. Questo dice chiaramente chi si prende la fetta più grande della torta: ci servono soldi veri, non promesse vuote».