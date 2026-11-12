L'offensiva degli hacker: il Governo sceglie la linea della fermezza

«Non intendiamo abbassare la guardia, non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli...». Poco prima dei tg delle 20, è la presidente del Consiglio a comunicare al Paese, in un video messaggio diffuso sui social, la ferma intenzione del Governo di non farsi condizionare dalle ormai quotidiane raffiche di allarmi bomba inviati via mail da gruppi di hacker. Giorgia Meloni parla da Palazzo Chigi, dopo aver presieduto un vertice con i ministri competenti, i vertici dell'intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

La linea della fermezza contro chi vuole «creare paura e caos»

Al tavolo assieme alla premier ci sono i due vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano, i ministri della Difesa Guido Crosetto e dell’Interno Matteo Piantedosi, che nelle prime dichiarazioni di fine mattinata si è attenuto alla consueta cautela, ritenendo «prematuro parlare di una regia comune. C’è una scia di eventi che, quantomeno sotto forma di emulazione, ha il tratto comune di cercare di impegnare il sistema pubblico attraverso allarmi che poi molte volte, per fortuna, si rivelano infondati». Piantedosi si è confrontato al telefono col titolare dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che a sua volta rinvia ogni valutazione a dopo il vertice governativo. E così, a sera, a comunicare la linea della fermezza è direttamente la premier, che comme d’habitude non teme di metterci la faccia, nonostante la chiosa finale del messaggio ripetuto nelle migliaia di mail minatorie, firmato da un sedicente «Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan» riguardi lei stessa: «Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro». Fiumi di parole scagliati contro bersagli di volta in volta diversi, ma sempre con l’intento di «destabilizzare» istituzioni e servizi pubblici, come gli analisti del Viminale avevano segnalato l’altro ieri. «Primo: ad oggi non c'è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Secondo: questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Terzo: su chi su chi ci sta dietro, lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei», ragiona ancora la presidente del Consiglio. Un ringraziamento esplicito è per «i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine, hanno tenuto tranquilli i ragazzi» e per «le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici».

La «strategia della preoccupazione»

Nel video, Meloni non fa «ipotesi» sui presunti mandanti: «Quando ci saranno certezze le conoscerete. Ma devo dirvi con onestà un'altra cosa: è possibile che messaggi come questi arrivino ancora». Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, «sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti». In un post di qualche ora prima, sempre lei ha tratteggiato lo scenario: «Le segnalazioni sembrano riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione». Non è la prima volta che accade, ribadisce Meloni, «e non riguarda solamente la nostra nazione. Oltre all'Italia, sono state coinvolte in modo analogo Regno Unito e Irlanda». La settimana scorsa, ricorda ancora, «false segnalazioni di ordigni a bordo degli aerei hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa, alcuni in partenza o diretti in Italia: su nessun aereo è stato trovato nulla». E negli stessi giorni, «oggi compreso, messaggi simili hanno raggiunto redazioni giornalistiche in altre nazioni europee, anche lì nessuno ordigno».

Le opposizioni: sì all’invito della premier, ma riferisca alle Camere

Prima del vertice, la premier ha chiesto ai leader delle opposizioni di partecipare a una riunione a Palazzo Chigi, in programma stamani alle 8.30. Un incontro ristretto in cui Meloni condividerà le informazioni disponibili e farà il punto sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker, L'obiettivo del Governo, spiegano le fonti, è quello di garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini. Dal canto loro, le opposizioni incalzano i ministri competenti e sollecitano chiarimenti in Aula: «Il Governo deve venire a riferire in Parlamento su cosa sa di queste minacce», insiste nel pomeriggio la segretaria del Pd Ellu Schlein. Anche lei sarà stamani alla riunione, insieme al pentastellato Giuseppe Conte (»Ci andrò, ascolteremo, ma la sede per informare è il Parlamento») e a tutti gli altri (Vannacci compreso, che nelle prime ore lamentava di non aver ricevuto l’invito). «Li ringrazio fin d'ora per la loro presenza», dice la premier, perché «sulla sicurezza degli italiani non c'è una maggioranza e non c'è un'opposizione, c'è l'Italia». Chi ha fatto questo, conclude Meloni, «voleva una nazione ferma, impaurita», ma troverà una nazione che «si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. Ed è la risposta più forte che abbiamo da dare».

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