Pubblicità e addebiti nascosti: la ue contro le trappole digitali

Promemoria obbligatori prima che un abbonamento si rinnovi in automatico e consenso esplicito per trasformare una prova gratuita in un servizio a pagamento. Limiti alle pubblicità occulte degli influencer, che dovranno dichiarare espressamente le collaborazioni commerciali. E stop ai meccanismi che, nei videogiochi, consentono ai minori di pagare per avanzare più rapidamente. Appena due mesi dopo il “Kids Act” che punta a regolare la presenza di bambini e adolescenti sui social, la Commissione europea ha presentato una seconda stretta per aggiornare la protezione dei consumatori online: il “Digital Fairness Act” (regolamento sull’equità digitale). «Vogliamo un’economia digitale in cui i consumatori possano fidarsi dei servizi che utilizzano», ha spiegato in conferenza stampa il commissario alla Giustizia Michael McGrath, convinto che «le persone meritano lo stesso elevato livello di tutela sia che acquistino in un negozio fisico sia che lo facciano su Internet». L’obiettivo di Bruxelles è mettere un freno alle tecniche pensate per approfittarsi di chi compra sul web: secondo le stime citate da McGrath, i costi nascosti fanno perdere 10,3 miliardi di euro ogni anno, «e ciò mentre le famiglie sono già messe a dura prova dall’aumento del costo della vita». Per Beuc, l’organizzazione paneuropea dei consumatori, la riforma è uno «strumento necessario» per «restituire il controllo sul tempo e sul denaro speso online». Come già in altri ambiti dell’universo digitale, Bruxelles assumerà poteri per indagare direttamente e infliggere multe, fino a un massimo del 6% del fatturato globale annuo dell’azienda, nei casi di violazione su scala continentale. Prima di entrare in vigore, il “Digital Fairness Act” dovrà essere approvato dall’Europarlamento e dai governi riuniti nel Consiglio.

Nel dettaglio, la proposta mette nel mirino i cosiddetti “dark patterns”, pratiche commerciali che spingono a prendere decisioni che i consumatori altrimenti non prenderebbero (ad esempio un acquisto d’impulso perché il sito sostiene che “altri cinque utenti sono interessati”) oppure tali da indurre in errore (come l’opzione “Non mi piacciono le buone offerte” da barrare per annullare l’iscrizione a una mailing list). La riforma si occupa anche delle funzionalità che creano dipendenza, tra cui la riproduzione automatica dei video o lo scorrimento infinito dei contenuti online: le piattaforme dovranno riconoscere agli utenti la possibilità di disattivarle. Quanto ai biglietti per i concerti, i prezzi dinamici non saranno vietati, ma nelle code virtuali i siti dovranno mostrare in tempo reale l’evoluzione del prezzo e indicare chiaramente il prezzo massimo che l’acquirente potrebbe pagare alla fine, comprese tasse e altri oneri.

Paletti arrivano poi per le prove gratuite: scatterà l’obbligo di avvisare i consumatori quando si avvicina la scadenza, indicando il costo per continuare a usufruire del servizio. E i consumatori avranno il diritto di chiedere di parlare con un operatore del servizio clienti e non solo di chattare con i chatbot. Il giro di vite all’orizzonte - ma in questo caso solo per i minori - riguarderà anche i videogiochi, in particolare le funzionalità che li avvicinano alle dinamiche del gioco d’azzardo. Sarà vietato offrire agli under 18 meccanismi “pay-to-win” o “pay-to-progress”, che permettono di avanzare nel gioco o vincere attraverso pagamenti, così come le cosiddette “loot box”, pacchetti acquistabili che offrono ricompense casuali. L’iniziativa è fortemente avversata dalle sigle del settore dei videogame, per cui è «destinata a creare enorme confusione tra i giocatori e gli sviluppatori». «Vogliamo che l’industria europea dei videogiochi continui a prosperare», ha risposto il commissario McGrath, ma fondandosi «sulla creatività, l’innovazione e la qualità, e non su pratiche che sfruttano i consumatori». In base al “Digital Fairness Act”, poi, le imprese non potranno profilare minori o soggetti vulnerabili in modo da proporre prezzi meno vantaggiosi, mentre gli influencer dovranno indicare chiaramente se stanno facendo pubblicità a dei prodotti, con particolare cautela se si rivolgono ai più piccoli.

© riproduzione riservata