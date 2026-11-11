Da Cdp e Banca Etica 30 milioni per piccole imprese e lavoro nei Balcani

Banca Etica e Cassa Depositi Prestiti (Cdp) rafforzano insieme la microimprenditorialità nei Balcani Occidentali. Oggi a Sarajevo hanno firmato un accordo di finanziamento da 15 milioni di euro nell'ambito del programma SAFE (Sustainable Access to Finance for Entrepreneurship), sostenuto dall'Unione europea attraverso il Western Balkans Investment Framework. Grazie all'effetto leva generato dall'intervento congiunto dei due partner, le risorse a disposizione raggiungeranno i 30 milioni di euro.

L'operazione interessa sei Paesi della regione: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. I fondi saranno distribuiti attraverso istituzioni di microfinanza locali selezionate da Banca Etica, con l'obiettivo di ampliare l'accesso al credito per microimprenditori e piccole imprese che spesso incontrano difficoltà nell'ottenere finanziamenti dal sistema bancario tradizionale. Particolare attenzione sarà riservata alle attività guidate da donne e giovani, categorie considerate strategiche per promuovere inclusione finanziaria, nuova occupazione e sviluppo economico locale.

Foto di gruppo per la firma dell'accordo: a sinistra Federica Ielasi di Banca Etica, Adebayo Babajide della Commissione Ue e Luca Quadrini di Cdp /Banca Etica, foto di Andrea Signori

Il programma SAFE era stato approvato dall'Unione europea nel 2023 come una delle iniziative di punta del Piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali. Oltre alle risorse finanziarie, prevede contributi agli investimenti e assistenza tecnica per rafforzare la capacità operativa delle istituzioni di microfinanza coinvolte, migliorandone le pratiche ESG e la sostenibilità nel lungo periodo.

L'accordo si fonda anche su una garanzia di circa 5 milioni di euro concessa da Cdp e controgarantita integralmente dall'Unione europea, meccanismo che consente di aumentare la capacità di credito e ridurre il rischio delle operazioni finanziarie. Banca Etica contribuirà inoltre con un proprio apporto di pari importo, altri 15 milioni, raddoppiando la capacità complessiva di intervento del programma.

Una donna munge in una fattoria di Tuzla sostenuta da Banca Etica / Banca Etica, foto di Andrea Signori

«Le istituzioni di microfinanza svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungere gli imprenditori che spesso rimangono esclusi dai canali finanziari tradizionali», ha sottolineato Carlo Rossotto, direttore Cooperazione internazionale allo sviluppo e Relazioni istituzionali internazionali di CDP. Secondo Rossotto, il programma consentirà di combinare risorse europee e competenze specialistiche per favorire una crescita economica più inclusiva e resiliente nell'area balcanica. Per Federica Ielasi, vicepresidente di Banca Etica, l'iniziativa rappresenta un passo ulteriore nel percorso di internazionalizzazione dell'istituto. La banca, ha ricordato, sostiene progetti nei Balcani occidentali da molti anni e negli ultimi cinque anni ha già erogato nell'area circa 16 milioni di euro, anche attraverso la controllata Cresud e le organizzazioni di microfinanza locali. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire nuove opportunità di credito a migliaia di persone e piccole realtà produttive, contribuendo alla costruzione di percorsi di pace e inclusione socioeconomica.

A Sarajevo sono intervenuti anche i rappresentanti delle istituzioni europee e italiane. L'ambasciatrice italiana in Bosnia-Erzegovina, Sarah Eti Castellani, ha evidenziato il valore della cooperazione tra Italia, Unione europea e partner locali nel sostenere lo sviluppo economico e sociale della regione, mentre Adebayo Babajide, vicecapo della Delegazione Ue in Bosnia-Erzegovina, ha ricordato che Bruxelles contribuisce al programma SAFE con 9,43 milioni di euro, confermando l'impegno europeo a favorire investimenti, inclusione finanziaria e integrazione economica dei Balcani occidentali nel percorso di avvicinamento all'Unione europea.