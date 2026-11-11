Allarme bomba via mail in centinaia di scuole. «C'è una strategia per creare preoccupazione»

Una segnalazione anonima via mail sulla presunta presenza di ordigni esplosivi è stata ricevuta, stamani, da centinaia di scuole in tutta Italia, da Nord a Sud. Dove è stata ricevuta la segnalazione, dirigenti e personale scolastico stanno provvedendo, in via precauzionale, ad evacuare gli studenti per le verifiche del caso. «Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza», si legge nel messaggio firmato da Mikhail Andropov che si definisce «leader del Vilajat del Misoginistan», ovvero lo "Stato del Misoginistan". Al momento segnalazioni certe si sono registrate, tra l'altro, in provincia di Trieste, Padova, Brescia, Roma, Frosinone, Potenza e Rieti. Ma altre provincie si stanno unendo all'elenco. Il sospetto, vista la matrice comune della segnalazione, è che la minaccia possa essere associata a un nuovo attacco informatico verso le istituzioni italiane. Già nei giorni scorsi circa 200 presidi di scuole di ogni ordine e grado avevano ricevuto una segnalazione simile.

Circa 300 scuole in tutta Italia hanno ricevuto email con allarmi bomba, ma il numero «è destinato a aumentare, il numero di trecento era di circa mezz'ora fa». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo all'Aria che Tira su La7. «Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali», ha aggiunto.

Successivamente, è arrivata la presa di posizione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell'Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico. Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari».