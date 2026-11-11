Tra gli ex operai di Eternit e i parenti delle vittime: «Non speriamo più nella giustizia»

Prima la prescrizione del reato di disastro ambientale, arrivata nel 2014 dopo dieci anni di indagini e processi. Poi, la nuova accusa per l’omicidio colposo di 392 persone e la condanna a dodici anni per 147 decessi, nel 2023. Infine, la sentenza della Cassazione arrivata ieri: il processo d’appello all’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, accusato di non aver adottato misure di sicurezza adeguate nell’azienda Eternit di Casale Monferrato che fino al 1986 ha prodotto materiali in amianto, è da rifare. Non c’è fine all’odissea giudiziaria dei familiari delle vittime della più grande carneficina da esposizione all'amianto in Italia. «Ancora le motivazioni della Cassazione non sono state pubblicate – ricorda l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto (Ona), che è parte civile nei tre processi in corso –, ma nei precedenti i giudici hanno contestato che non si fosse dimostrata con certezza la legge scientifica di copertura, ovvero la capacità acceleratoria dell’esposizione all’amianto». In altre parole, il nesso causa-effetto tra l'inalazione delle fibre e la morte per patologie correlate all’asbesto. Eppure, nel frattempo, i casi di mesotelioma, la malattia “sentinella” dell’amianto, nella cittadina piemontese continuano a correre: nel Comune da 32mila abitanti, le morti stimate da esposizione all'amianto sono almeno 3mila e molte altre se ne conteranno nei prossimi anni. La speranza di avere giustizia, per loro, è ridotta al minimo: ieri sono state dichiarate altre 25 prescrizioni. «Ne rimangono poco più di 60 in questo processo e per loro c’è ancora qualche anno di tempo – commenta Bonanni –, ma se continuiamo così verranno tutti prescritti».

I familiari delle vittime: «Poca speranza»

Nicola Pondrano, ex operaio della sede Eternit di Casale Monferrato, ieri attendeva la sentenza in Cassazione. Negli scorsi anni ha perso molti colleghi e, dopo il nuovo rinvio, ora sembra aver rinunciato anche alla speranza di una condanna per Schmidheiny: «È una giustizia che sfugge, una ingiustizia vera. Passerà altro tempo e altri casi saranno prescritti», commenta Pondrano. Chi negli anni passati ha già affrontato la sentenza di prescrizione, invece, oggi sostiene le sessanta famiglie per cui sarà celebrata una nuova udienza. «Seguiamo tutte le vicende processuali nella speranza che almeno quelle vittime di Casale Monferrato abbiano giustizia, perché noi abbiamo vissuto solo delusioni e amarezze». Con queste parole Laura Testore esprime solidarietà ai parenti delle vittime dell'amianto. Lei nel 2008 ha perso suo padre Giulio, che per 27 anni ha lavorato nella sede di Cavagnolo, in provincia di Torino, prima di sviluppare un mesotelioma letale. Nel suo caso, giustizia non è mai stata fatta: prima è arrivata la prescrizione per disastro ambientale, poi per omicidio colposo. «Adesso, oltre al danno, arriva la beffa – commenta Testore –: dovremo pagare tutte le spese legali, senza aver mai visto un euro di risarcimento da chi ha ucciso mio padre».

A Casale Monferrato si continua a morire

La legge prevede che i reati per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro si prescrivono dopo 17 anni e sei mesi. Significa che, almeno sulla carta, nuove indagini potrebbero avviarsi per le vittime che ancora si contano a Casale Monferrato e negli altri Comuni contaminati da Eternit. «La curva dei mesoteliomi al momento è stabile o addirittura sale – spiega Bonanni –. Il mesotelioma si manifesta in media dopo 48 anni dall’inalazione delle fibre di amianto e, in queste cittadine, la fabbrica ha contaminato tutta la città». Non solo operai, dunque. Si contano vittime anche tra i familiari dei lavoratori e residenti temporanei: «Stanno morendo pure le persone che hanno svolto il servizio militare a Casale Monferrato – precisa l’avvocato –. Oltre ai ragazzi della leva, il mesotelioma ha ucciso perfino un generale dell’esercito». La prospettiva di nuove indagini, però, non sembra vicina: «Continuiamo a contare morti, ma le procure ormai sono ferme». Nel frattempo, Stephan Schmidheiny ha da poco compiuto 79 anni. «Vive tra la Svizzera e il Centro America – conclude Bonanni –. Nelle sentenze non si afferma mai la sua innocenza ma, di fatto, non ha scontato nemmeno un giorno di pena in Italia».