Auto elettrica, quanto si risparmia davvero? La risposta non è uguale per tutti

Secondo Motus-E, con la ricarica prevalentemente domestica si possono spendere oltre 850 euro in meno all’anno rispetto alla benzina. Crescono anche le colonnine pubbliche, ormai vicine a quota 90mila. Ma prezzi d’acquisto, tariffe dell’energia e possibilità di ricaricare a casa fanno ancora la differenza

L'auto elettrica conviene davvero? La risposta è sì, ma con un'avvertenza che spesso scompare dalle tabelle comparative: dipende da chi la compra, da quanti chilometri percorre e soprattutto da dove la si ricarica. Perché tra chi dispone di un garage con presa domestica e chi deve affidarsi esclusivamente alle colonnine pubbliche passa una differenza economica tutt'altro che trascurabile. Ed è proprio qui che si gioca buona parte della convenienza dell'elettrico, al di là degli entusiasmi dei sostenitori e dello scetticismo dei detrattori.

Secondo le elaborazioni di Motus-E, l'associazione che rappresenta gli operatori della mobilità elettrica, percorrere 100 chilometri costa mediamente 5,50 euro con un'auto 100% a batteria, contro gli 11,60 di una vettura a benzina e gli 11,50 di una diesel. Il calcolo, però, presuppone che l'80% dell'energia venga acquistato attraverso la ricarica domestica e soltanto il restante 20% alle infrastrutture pubbliche. Una condizione favorevole, ma non necessariamente rappresentativa delle possibilità di tutti gli automobilisti italiani.

Ricaricando esclusivamente a casa, la spesa scende a 4,50 euro ogni 100 chilometri. Utilizzando soltanto le colonnine pubbliche sale invece a 9,40 euro: il vantaggio rispetto alla benzina si riduce così a poco più di due euro. E può assottigliarsi ulteriormente utilizzando le infrastrutture ultraveloci, generalmente più costose.

Su una percorrenza di 12mila chilometri annui, il risparmio energetico può dunque superare gli 850 euro, ma soltanto nelle condizioni ipotizzate dall'associazione. Il confronto, inoltre, dipende dai consumi effettivi dei veicoli, dalle tariffe applicate e dalle oscillazioni dei prezzi dei carburanti. Non esiste, insomma, una cifra valida per tutti.

C'è poi il prezzo d'acquisto della vettura, ancora mediamente superiore per molte elettriche rispetto alle equivalenti termiche. Motus-E sostiene che, considerando manutenzione, energia, imposte e valore residuo però, una citycar elettrica possa consentire un risparmio complessivo di circa 3.300 euro in sei anni. Una stima interessante, ma legata a ipotesi precise: 12mila chilometri annui di percorrenza e ricarica prevalentemente domestica. Anche il valore dell'usato, particolarmente delicato in un mercato tecnologicamente in rapida evoluzione, può modificare sensibilmente il risultato.

Il tema dei costi trova conferma, ma anche qualche correzione, in un'analisi indipendente della Fondazione Eni Enrico Mattei: tra dicembre 2024 e settembre 2026 la ricarica pubblica in corrente alternata è costata mediamente circa due volte e mezzo quella domestica. Per alcune piccole elettriche dunque, senza ricarica privata, il vantaggio economico può addirittura scomparire, soprattutto nel confronto con il GPL.

Intanto cresce la rete. Al 30 settembre l'Italia contava 88.368 punti di ricarica pubblici installati, 18.096 in più rispetto a un anno prima. Sulle autostrade sono 1.569, ma la distribuzione rimane disomogenea: la Lombardia guida con 18.866 punti, mentre Milano è la prima provincia con 7.710. Numeri importanti, che tuttavia non raccontano da soli l'accessibilità effettiva del servizio. Il 12,3% delle infrastrutture installate attende ancora il collegamento alla rete elettrica. E contano anche posizione, affidabilità e potenza disponibile.

«I numeri dimostrano che la mobilità elettrica non è solo una scelta per la sostenibilità ambientale, ma un'opportunità concreta di risparmio per famiglie e imprese», osserva il presidente di Motus-E, Fabio Pressi. «Un'opportunità sempre più aperta a tutti grazie a una rete di ricarica ad accesso pubblico che continua a crescere con l'impegno degli operatori della ricarica».

Il punto, però, è proprio quel «tutti». L'elettrico può essere già oggi una scelta economicamente vantaggiosa, e non soltanto per ragioni ambientali. Ma perché diventi davvero accessibile occorre ridurre non solo il prezzo delle automobili, ma anche la distanza economica tra chi può ricaricare a casa e chi non può farlo. Altrimenti il rischio è che la mobilità del futuro risulti più conveniente soprattutto per chi dispone già delle condizioni migliori per permettersela.