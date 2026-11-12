Lavoro, accordo storico tra sindacati e imprese: arriva la stretta sui contratti pirata

La misurazione e la certificazione della rappresentanza costituiscano un elemento essenziale «per la certezza dei soggetti negoziali» e per il contrasto al dumping contrattuale, anche negli appalti pubblici e privati. È quanto emerge nel testo dell'accordo siglato da Cgil, Cisl, Uil e le 13 associazioni datoriali riuniti ieri presso la sede di Confindustria a Roma. Le parti si impegnano «a sottoscrivere o integrare, entro il mese di dicembre 2026, accordi interconfederali» per definire le modalità di misurazione della rappresentanza sindacale nei diversi ambiti datoriali, tenendo conto anche della natura giuridica delle imprese.

Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «L’intesa raggiunta questa mattina tra le parti sociali sulla qualità del lavoro e sulla rappresentanza segna un traguardo storico per innovare le relazioni sindacali e industriali in Italia. È un passo decisivo, per rafforzare le retribuzioni dei lavoratori e per rendere il nostro sistema economico e produttivo più competitivo e capace di affrontare le complesse sfide di questo tempo. Siamo orgogliosi, come Governo, di aver contribuito a raggiungere questo obiettivo: abbiamo rispettato l’autonomia delle parti sociali e abbiamo ancorato con il decreto Lavoro il salario giusto alla contrattazione di qualità. Ringrazio la ministra del Lavoro Marina Calderone e tutte le organizzazioni sindacali e datoriali per il contributo che hanno garantito in ogni fase di questo percorso: è la dimostrazione che quando il Sistema Italia lavora unito nella stessa direzione è possibile raggiungere risultati e benefici concreti per tutti. Oggi si apre una nuova fase nel mondo del lavoro e della produzione, e il Governo continuerà a fare la propria parte per consolidare questo cammino».

«Abbiamo siglato un'intesa storica, dopo una delle trattative più lunghe e difficili della storia sindacale, destinata a rivoluzionare il sistema delle relazioni industriali: si sono gettate le basi per generare una crescita salariale e per smantellare i contratti pirata». È quanto dichiara il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, dopo la sigla dell'accordo quadro su rappresentanza e contrattazione. «È stato definito - prosegue Bombardieri - un sistema di misurazione della rappresentanza e rappresentatività, sia delle associazioni datoriali sia dei sindacati. In particolare, è previsto che si possa votare, in tutti i luoghi di lavoro, per la costituzione delle Rsu, anche se a chiederlo è almeno il 30%+1 delle lavoratrici e dei lavoratori. Per quel che riguarda la parte salariale sono stati definiti i contenuti del trattamento economico minimo, il Tem, e del trattamento economico complessivo, il Tec. È stato stabilito, in particolare, un adeguamento salariale in vigenza di contratto, previa verifica periodica, con cadenza annuale o biennale. Per il sistema di welfare, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, emergono importanti novità poiché le prestazioni a carico dei datori di lavoro dovranno essere universali, esigibili ed economicamente quantificabili. Completano l'intesa i capitoli su salute e sicurezza, su formazione e su partecipazione». «Nelle prossime settimane - precisa inoltre Bombardieri - la Uil convocherà i consigli confederali regionali, per sottoporre questa intesa al voto di tutto il proprio gruppo dirigente. Infine, chiederemo al governo di recepire l'accordo. Sarebbe questo il presupposto per l'attuazione, a distanza di 80 anni, dell'articolo 39 della Costituzione, in merito alla certificazione della rappresentanza e al riconoscimento pubblico del ruolo contrattuale del sindacato. Un fatto epocale che genererà giustizia sociale, crescita ed efficienza economica».