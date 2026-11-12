Inaugurato a Roma il Microsoft Pavilion

Microsoft ha inaugurato la sua nuova sede a Roma, il Microsoft Pavilion, un passo che conferma il continuo impegno dell’azienda nel sostenere la trasformazione digitale dell'Italia. Situato nel cuore del quartiere Eur, l'edificio è stato originariamente costruito per l'Esposizione Universale del 1942 e successivamente è diventato noto come Padiglione NATO. Il palazzo è stato ora riqualificato e reimmaginato per riflettere la missione e l’impegno di Microsoft in Italia, diventando la casa dell'innovazione e della collaborazione.

Il nuovo building rappresenta un punto di riferimento strategico in cui far crescere le idee e consentire a Microsoft di affiancare in modo efficace le organizzazioni pubbliche e private nel loro percorso di Frontier Transformation, in cui le nuove tecnologie digitali, come Cloud e AI, diventano partner di creatività, innovazione e crescita. All’inaugurazione sono intervenuti: Valeria Baglio, assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione degli Investimenti di Roma Capitale, Mirta Michilli, Direttrice Generale di Fondazione Mondo Digitale Ets, Giancarlo Patri, Partner e Head of Investment Management di Kervis Sgr, Giovanni Ferrari Sardagna, Managing Director Bgo, Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, Samer Abu-Ltaif, Presidente Microsoft Emea, Christina Leimoni, Microsoft Elevate Emea Regional Director.

L’apertura arriva in un momento importante: Microsoft è in Italia da oltre 40 anni e nel 2024 ha annunciato il suo più grande investimento nel Paese, 4,3 miliardi di euro, per potenziare data center e Intelligenza Artificiale e sviluppare le competenze digitali necessarie.

Microsoft Pavilion: il nuovo indirizzo per l’innovazione a Roma

Progettata secondo il concept creativo Awe in the Eyes (lo stupore negli occhi), la nuova sede romana fa dialogare l'innovazione tecnologica con il patrimonio storico e culturale della Capitale. Sviluppata su più livelli, tra cui un auditorium e un rooftop panoramico, la struttura reinterpreta gli archetipi architettonici dell'antica Roma, come il Forum, l'Anfiteatro e la Basilica, per rispondere alle moderne esigenze lavorative. Il risultato è un workplace contemporaneo e flessibile organizzato intorno a cinque esperienze denominate Gather, Experience, Meet, Focus e Work, dove materiali naturali, richiami all'acqua e interventi di street art locale creano ambienti ibridi dedicati alla concentrazione individuale, all'incontro con imprese, istituzioni e cittadini e alla collaborazione.

L’ex Padiglione NATO di Roma, oggi completamente riqualificato, è un edificio storico realizzato nel 1942 in vista di un’esposizione che non ebbe mai luogo a causa della guerra. Dopo essere rimasto per molti anni inutilizzato e in stato di abbandono, nonostante la posizione strategica, l’immobile del Microsoft Pavilion è stato acquisito e completamente rigenerato da Kervis SGR per conto del Fondo GO Italia V, interamente investito da BGO, con un intervento incentrato sulla valorizzazione dell’esistente, sulla qualità architettonica, sulla sostenibilità e sull’innovazione. Il progetto ha ottenuto la certificazione LEED Platinum.

La qualità dell’intervento è stata recentemente riconosciuta con il Premio IN/Arch Lazio 2026, assegnato nella categoria Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente a Kervis, SGR, IT’S Vision e Techno Restauri S.r.l.. Il riconoscimento premia un progetto che ha puntato sulla rigenerazione dell’esistente per restituire al patrimonio immobiliare nuovi usi e nuovo valore, attraverso la collaborazione tra committenza, progettisti e impresa.

L’inaugurazione della nuova sede romana, che si aggiunge alla Microsoft House di Milano, arriva in una fase di forte trasformazione per il Paese, dove l’adozione delle nuove tecnologie cresce, ma richiede un’ulteriore accelerazione. Secondo il Global AI Diffusion Report del Microsoft AI Economy Institute, nel secondo trimestre del 2026, il 31,4% della popolazione italiana in età lavorativa ha utilizzato strumenti di AI generativa (+1,2 punti percentuali sul trimestre precedente); l’Italia scende tuttavia dal 25° al 26° posto nel ranking globale, a testimonianza di una crescita più lenta rispetto ad altre economie. L’AI si conferma una leva imprescindibile di crescita e competitività: secondo l’AI Skills 4 Agents Observatory 2026 di Teha Group, sviluppato con Microsoft Italia, un’adozione pervasiva dell’Intelligenza Artificiale può generare entro il 2040 un incremento annuo del PIL italiano del 18%, pari a 336 miliardi di euro di valore aggiunto all’anno.

«L’inaugurazione del Microsoft Pavilion rappresenta un traguardo importante e un segno concreto dell’impegno di lungo periodo di Microsoft in Italia, dove siamo presenti da oltre 40 anni. Vogliamo che questa nuova sede diventi un vero hub di innovazione e uno spazio in cui imprese e Pubblica Amministrazione possano iniziare il loro percorso di Frontier Transformation, sperimentando il potenziale del cloud e dell’intelligenza artificiale con un approccio strategico e integrato capace di ripensare processi, prodotti e servizi e ampliare le possibilità. Per cogliere appieno questa opportunità è fondamentale fare sistema, colmare il divario di competenze e promuovere una transizione digitale sicura ed etica, capace di generare valore economico e sociale per tutto il Paese», ha spiegato Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia.

«L’apertura della nuova sede romana di Microsoft rappresenta un segnale importante di fiducia nell’Italia. Dimostra come le grandi aziende tecnologiche internazionali continuino a scegliere il nostro Paese come luogo in cui investire, innovare e costruire nuove prospettive di crescita. Per il Governo, questa scelta conferma l’attrattività del sistema Italia e il potenziale del nostro Paese nel panorama tecnologico internazionale. La vera sfida, ora, è fare in modo che questa trasformazione non venga misurata soltanto attraverso l’aumento della capacità computazionale, ma anche in base alla sua capacità di produrre ricadute concrete sull’economia e sulla società. Dobbiamo trasformare gli investimenti in nuove competenze specialistiche, occupazione qualificata e opportunità per i giovani. È questa la direzione in cui vogliamo accompagnare la crescita dell’innovazione nel nostro Paese», ha dichiarato Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy.

In occasione dell'apertura del Pavilion, Microsoft conferma il proprio impegno sul territorio attraverso l’annuncio di una serie di iniziative per promuovere un’adozione e un utilizzo responsabile dell’AI.

Nasce Microsoft AI Lab for Sovereignty

Prende vita presso il Microsoft Pavilion anche AI Lab for Sovereignty, un hub integrato nel più ampio ecosistema del Microsoft AI Lab, il programma per promuovere un’adozione responsabile dell’AI da parte delle organizzazioni pubbliche e private attraverso percorsi di formazione e accelerazione. Il programma, che ha già coinvolto oltre 500 aziende e 38 partner impegnati in più di 850 progetti, si arricchisce di questo nuovo pilastro per promuovere lo sviluppo e l’adozione di soluzioni Cloud e AI nel pieno rispetto dei principi di sovranità digitale e di sicurezza dei dati, con workshop e percorsi formativi ad hoc in collaborazione con l’ecosistema dei partner Microsoft. Di recente il programma si è aperto anche alle startup, con un percorso di accelerazione che nella prima edizione ha coinvolto 60 aziende innovative del Paese e che ora si apre alla seconda edizione.

Al Pavilion clienti e partner potranno provare l’AI con demo e sessioni dedicate, dall’automazione dei processi agli agenti AI, dalla produttività con Copilot alle soluzioni per i singoli settori, fino alla sicurezza e alla gestione dei dati. Oltre ad AI Lab for Frontier, for Italy, for Good e for Startups, AI Lab for Sovereignty è il quinto pilastro del programma: per Microsoft la sovranità non riguarda solo dove si trovano i dati, ma la capacità delle organizzazioni di mantenere il controllo sul proprio know-how, di usare i propri dati con l’AI e di non dipendere da un solo modello. Un approccio che passa anche dalla collaborazione con partner nazionali come Aruba, FiberCop e TIM.

La collaborazione con Roma e il progetto AI Julia

L'evento di inaugurazione ha visto anche la partecipazione di Valeria Baglio, assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione degli Investimenti di Roma Capitale. Microsoft Italia ha collaborato alla realizzazione del progetto Julia, recentemente aggiornato in Julia 3.0, l'intelligenza artificiale ufficiale di Roma Capitale che si è evoluta da semplice assistente informativo a vera e propria piattaforma per l'erogazione diretta di servizi per i cittadini. Tramite un'interazione conversazionale, i cittadini possono ora accedere in pochissimi secondi ai servizi fondamentali, come la richiesta di certificati anagrafici, l'invio di segnalazioni e la prenotazione di appuntamenti. Il servizio, basato su un'architettura multiagente supportata dall'infrastruttura cloud Microsoft Azure e dai modelli OpenAI, debutta anche in versione applicazione mobile, integrando l'accesso tramite SPID, CIE o CNS e offrendo interazioni vocali in oltre ottanta lingue, il tutto mantenendo i dati e le regole di funzionamento sotto il rigido controllo dell'Amministrazione capitolina.

«L'inaugurazione del Microsoft Pavilion rappresenta un segnale importante per Roma, una città che continua ad attrarre investimenti, competenze e innovazione. La collaborazione tra Roma Capitale e Microsoft dimostra come le nuove tecnologie possano tradursi in strumenti concreti per migliorare la vita delle persone. Il progetto Julia 3.0 ne è un esempio significativo: grazie anche al contributo tecnologico e progettuale di Microsoft, l'intelligenza artificiale diventa uno strumento per semplificare l'accesso ai servizi pubblici e rendere l'Amministrazione sempre più vicina ai cittadini. È questa la direzione in cui vogliamo continuare a lavorare: un'innovazione accessibile, inclusiva e capace di generare nuove opportunità per tutta la città e rispondere ai bisogni delle cittadine e dei cittadini», ha affermato Valeria Baglio, assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione degli Investimenti di Roma Capitale.





Microsoft Elevate for Educators: rinnovata la piattaforma per la formazione sull’AI per i docenti e avviate nuove collaborazioni con Anp e Fondazione Mondo Digitale

Microsoft Elevate for Educators programma globale, gratuito per tutti i docenti, che si propone di creare una community di educatori e dirigenti scolastici pronti a trasformare l'insegnamento e l'apprendimento con l'AI. Il percorso, a partire da oggi, si arricchisce di ulteriori risorse, contenuti e materiali per aiutare docenti e dirigenti scolastici a consolidare le proprie competenze in ambito AI. Il programma è strutturato su più livelli di riconoscimento (Explorer, Expert, Fellow) raggiungibili attraverso corsi di formazione (online on-demand) sulla piattaforma L’evento di inaugurazione del Microsoft Pavilion è stata anche l’occasione per rilanciareprogramma globale, gratuito per tutti i docenti, che si propone di creare una community di educatori e dirigenti scolastici pronti a trasformare l'insegnamento e l'apprendimento con l'AI. Il percorso, a partire da oggi, si arricchisce di ulteriori risorse, contenuti e materiali per aiutare docenti e dirigenti scolastici a consolidare le proprie competenze in ambito AI. Il programma è strutturato su più livelli di riconoscimento (Explorer, Expert, Fellow) raggiungibili attraverso corsi di formazione (online on-demand) sulla piattaforma Microsoft Elevate for Educators e badge di competenze, con l’obiettivo di sviluppare una vera e propria community globale mettendo in contatto docenti e istituti di tutto il mondo e favorendo la creazione e condivisione di best practice per un uso efficace, sicuro e responsabile dell'intelligenza artificiale.

Memorandum d’Intesa siglato tra Microsoft Italia e Anp-Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola. L’accordo punta ad accompagnare tutta la comunità scolastica - dirigenti scolastici, docenti, personale ATA e studenti - nell’uso responsabile, sicuro e inclusivo dell’Intelligenza Artificiale, in piena sintonia con le Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La collaborazione adotta un approccio neutrale, incentrato sulle competenze e la formazione, e vedrà le parti impegnate nella co-progettazione di eventi e momenti di confronto istituzionale. Il primo di questi appuntamenti sarà proprio presso il Nell’ambito di Elevate for Educators, per rafforzare ulteriormente il percorso verso una scuola sempre più innovativa e consapevole, si inserisce ilL’accordo punta ad accompagnare tutta la comunità scolastica - dirigenti scolastici, docenti, personale ATA e studenti - nell’uso responsabile, sicuro e inclusivo dell’Intelligenza Artificiale, in piena sintonia con le Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La collaborazione adotta un approccio neutrale, incentrato sulle competenze e la formazione, e vedrà le parti impegnate nella co-progettazione di eventi e momenti di confronto istituzionale. Il primo di questi appuntamenti sarà proprio presso il Microsoft Pavilion il prossimo 17 novembre.

«Le nuove tecnologie, e in particolare l’Intelligenza Artificiale, non devono essere guardate con timore, ma affrontate con consapevolezza e spirito critico. È fondamentale superare le paure che spesso nascono dalla mancata conoscenza e dalla difficoltà di comprendere strumenti che stanno trasformando profondamente la nostra società. Solo attraverso la conoscenza e la formazione possiamo acquisire le competenze necessarie per governare queste innovazioni, anziché subirle, e utilizzare l’Intelligenza Artificiale in modo corretto, responsabile ed etico. Per la scuola questa è una sfida che non può essere rinviata: dobbiamo essere protagonisti del cambiamento, mettendo sempre al centro la persona e il valore educativo della nostra azione», ha commentato Antonio Giannelli, presidente di Anp.

Durante l’evento odierno, Microsoft ha inoltre rinnovato la già consolidata collaborazione con Fondazione Mondo Digitale per contribuire a colmare il gap di competenze digitali nella scuola italiana attraverso Ital.IA Lab Community for Educators con l’obiettivo di costruire e animare la community italiana dei docenti Microsoft a cui avranno accesso tutti i docenti e le scuole del programma Elevate For Educators. I membri della community avranno accesso a risorse e opportunità formative, eventi e occasioni di scambio a loro dedicati e si chiuderà con una challenge nazionale sull'innovazione didattica che vedrà il suo momento conclusivo alla RomeCup in programma il prossimo aprile. Il programma Ital.IA Lab Community for Educators rientra inoltre nelle attività volte a ottenere il Patentino Digitale per insegnantI.

È stata ufficialmente annunciata anche la nuova edizione di Smart & Safe, parte del progetto Ital.IA Lab for School promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Microsoft Italia. L'iniziativa coinvolgerà quest'anno 4000 studenti in tutta Italia, offrendo sessioni interattive di novanta minuti guidate dai volontari Microsoft. Gli incontri, in presenza o online, mirano a trasformare la cybersicurezza in una competenza.