Minali: «L’intelligenza artificiale deve togliere lavoro, non il lavoro»

Il manager di Revo, che è anche nel Consiglio per l’Economia del Vaticano: «La tecnologia non è sostitutiva, ma integrativa delle capacità umane. Servono persone con capacità di analisi e senso critico»

L’innovazione e la tecnologia sono nella natura di Revo Insurance, compagnia assicurativa italiana specializzata nelle polizze per le piccole e medie imprese lanciata nel 2021 da un gruppo di manager che hanno acquisito Elba Assicurazioni. «Se non avessimo avuto fin dall’inizio questa capacità di innovare non potremmo reggere la concorrenza di compagnie molto più grandi di noi» spiega Alberto Minali, uno dei manager fondatori del gruppo e attuale amministratore delegato di Revo, in passato responsabile finanziario e direttore generale del gruppo Generali e amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni. I risultati del terzo trimestre del 2026 – chiusi con una raccolta premi di 314,3 milioni (+12% rispetto a un anno fa) e un utile netto di 25,7 milioni –, confermano la traiettoria del piano industriale 2026-2028, chiamato “The Techuman Era” e centrato su un modello che combina intelligenza artificiale e competenze umane, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza senza rinunciare alla qualità del lavoro.

Revo è nata con una forte componente di innovazione e intelligenza artificiale. In che modo avete applicato l’IA al settore assicurativo?

Abbiamo cominciato mappando le attività dei diversi processi dell’azienda, poi le abbiamo automatizzate e infine abbiamo introdotto agenti AI capaci di svolgere alcuni compiti prima affidati alle persone. A quel punto ci siamo posti una domanda: “Dobbiamo sostituire queste persone?” La risposta è stata “no”. Una macchina che gestisca autonomamente la sottoscrizione dei rischi o la liquidazione dei sinistri, senza un adeguato governo umano, rappresenterebbe un rischio enorme. La tecnologia deve elaborare le informazioni, ma servono persone capaci di analizzarle e valutarle. L’obiettivo è creare un’intelligenza collettiva superiore a quella che ciascuna componente potrebbe esprimere da sola.

In concreto, come cambia il lavoro di chi deve valutare e sottoscrivere un rischio?

La macchina effettua una prima selezione dei rischi sulla base delle nostre strategie, raccoglie le informazioni necessarie e le mette a disposizione del sottoscrittore, l’ underwriter . Può leggere un capitolato di 300 pagine ed estrarre gli 80 o 90 dati rilevanti, oppure elaborare un prezzo attraverso i nostri modelli. Ma il professionista interviene con la propria esperienza, conosce il cliente e può modificare quel prezzo. In Revo anche le persone più giovani sottoscrivono rischi, naturalmente entro i limiti delle loro responsabilità. Non vogliamo un’organizzazione nella quale i junior preparano i dati e soltanto i capi decidono. Bisogna imparare ad assumersi responsabilità, anche attraverso quella sana paura di sbagliare che fa crescere professionalmente.

La macchina svolge quindi una parte crescente del lavoro. Che cosa resta alle persone?

Resta il lavoro di maggior valore. Abbiamo prodotti strutturati, che la macchina può gestire quasi integralmente, e prodotti su misura, nei quali l’intervento dell’ underwriter è fondamentale. Vogliamo automatizzare il più possibile i prodotti più semplici per lasciare alle persone tempo mentale e fisico da dedicare ai quelli su misura e alla relazione con gli intermediari. La tecnologia deve toglierti lavoro, non toglierti il lavoro. Se un intermediario chiama, deve trovare qualcuno che abbia tempo per ascoltarlo e affrontare un problema complesso, non persone sommerse dalle attività amministrative. Per noi la tecnologia non è sostitutiva, ma integrativa delle capacità umane.

Questo cambiamento pone inevitabilmente il problema della formazione. Come si preparano le persone a lavorare con l’IA senza perdere autonomia?

È un grandissimo tema. La formazione è il ponte tra un passato senza queste tecnologie, un presente che comincia a utilizzarle e un futuro nel quale saranno pervasive. Mi chiedo come si faccia a formare una persona affinché sappia usare la macchina mantenendo il proprio senso critico. Personalmente non utilizzo l'AI per scrivere i miei testi, perché temo il declino cognitivo. Dobbiamo stare molto attenti a non delegare anche il pensiero.

Come avete affrontato questa sfida all’interno di Revo?

Ai nuovi assunti non diamo accesso agli strumenti di intelligenza artificiale per i primi sei mesi. Forse sono persino pochi, ma vogliamo che imparino prima a conoscere il mestiere. Successivamente abbiamo scelto di integrare l’AI automaticamente nei processi. Avevamo discusso se renderne l’utilizzo facoltativo oppure obbligatorio. Ma entrambe le possibilità potevano generare difficoltà: se la uso, temo che mi porti via il lavoro; se non la uso, temo di essere penalizzato. Abbiamo quindi eliminato questa scelta individuale. La macchina interviene quando deve svolgere la propria parte, mentre alle persone rimangono la valutazione e la responsabilità delle decisioni, soprattutto nei casi più complessi.

Quali competenze diventeranno allora decisive nell’era dell’IA?

Siamo stati molto affascinati dalle STEM, ed è giusto: per alcune funzioni, come la data analytics, servono matematici, fisici, ingegneri. Ma mi domando se, con una tecnologia sempre più presente e accessibile, non avremo bisogno anche di persone con una preparazione umanistica, filosofica, capaci di ragionamento logico. Forse dovremmo studiare molto di più filosofia, logica e matematica, discipline che strutturano il pensiero e danno autonomia di giudizio. Penso a Olivetti, che coinvolgeva filosofi, architetti ed esperti di estetica nella progettazione delle macchine da scrivere.

Lei è stato confermato da Leone XIV anche nel Consiglio per l’Economia della Santa Sede. Che cosa le sta insegnando questa esperienza nella gestione di un’impresa?

È un’esperienza che mi ha insegnato soprattutto a valutare le situazioni con maggiore attenzione. Nel Consiglio convivono competenze molto diverse: quelle degli ecclesiastici e quelle dei membri laici, che provengono dalla finanza, dalle assicurazioni e da altri settori. È uno scambio di grande qualità. L’ambiente della Santa Sede è complesso, anche perché dobbiamo vigilare su 133 enti, e ha tempi decisionali differenti da quelli di un’impresa. Io ho un carattere piuttosto intraprendente, mentre lì si è abituati a discutere molto prima di decidere. Questo confronto mi ha aiutato a comprendere il valore della riflessione e della pluralità delle competenze. Un insegnamento importantissimo per chi guida un’azienda.