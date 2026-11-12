Processi su Auschwitz: la Germania sorda alla giustizia di Bauer

La donna delle pulizie non lo avrebbe mai saputo, ma quella notte di primavera del 1960 ignorare l’ufficio del procuratore generale di Francoforte le aveva salvato la vita. Dentro la stanza ancora appestata dai fumi del sigaro del magistrato, infatti, un ex paracadutista israeliano stava compiendo una missione destinata a restare top secret: fotografare il fascicolo di un ricercato che sarebbe poi entrato nella storia, Adolf Eichmann. Poche settimane dopo, l’11 maggio, il Mossad lo avrebbe prelevato dal suo rifugio in Argentina e portato clandestinamente in Israele, dove sarebbe stato processato e impiccato. Vicenda che tutto il mondo conosce e su cui da decenni si riflette, a partire dai celebri resoconti in diretta della filosofa Hannah Arendt. Molto meno nota è la persona che si batté perché la cattura avvenisse, cioè proprio il procuratore generale di Francoforte Fritz Bauer, colui che tra mille difficoltà dal 1963 al 1965 ha portato alla sbarra per la prima volta davanti alla giustizia tedesca i criminali nazisti colpevoli del massacro di sei milioni di ebrei. E ha così posto la giovane Repubblica federale di fronte alle colpe del suo recente passato.

Confinata in qualche monografia specialistica, la figura di Bauer nel suo paese è arrivata al grande pubblico grazie alla biografia del 2013 scritta dal giornalista e giurista dell’Università di Francoforte Ronen Steinke, dalla quale è stato anche tratto un film, Lo Stato contro Fritz Bauer, premiato al Toronto International Film Festival del 2015. Ora finalmente il libro arriva in Italia grazie all’editore Ronzani con il titolo Fritz Bauer e il processo ad Auschwitz (pagine 292, euro 20,00). Il racconto parte proprio dall’impegno di Bauer per la cattura dell’organizzatore dei convogli della morte, che era stato identificato da tempo e sulle cui tracce stava anche il cacciatore di nazisti Simon Wiesenthal. Ma la magistratura, la polizia, i servizi segreti e perfino la Croce rossa tedesca ospitavano in seno (anche ai massimi livelli) persone compromesse con il passato regime che avevano tutto l’interesse a mettere i bastoni tra le ruote a Bauer. Anche Israele titubava: due missioni fallite avevano fatto dubitare dell’attendibilità della fonte che aveva identificato Eichmann, inoltre i governanti del neonato Stato non volevano compiere azioni potenzialmente controproducenti. Fu Bauer a muoversi con destrezza, andando diverse volte in Israele. E quando un agente dell’intelligence tedesca, per fermarlo, gli disse che Eichmann era in Medio Oriente, non contrastò la falsità. Anzi, organizzò una conferenza stampa per farlo sapere a tutto il mondo, Argentina compresa, e fare così abbassare le difese al nazista in incognito. Infine, si sarà capito, aprì le porte del suo ufficio per l’incursione notturna del Mossad. Il procuratore morì pochi anni dopo questi fatti, nel 1968, a 65 anni. Fino all’ultimo ricevette lettere contenenti minacce e insulti, e il suo nome venne anche trovato – insieme a quelli del politico Willy Brandt e dello scrittore Günter Grass – in una lista di obiettivi di attentati progettati da estremisti di destra.

Nel libro la ricostruzione del caso Eichmann è il capitolo di apertura, quasi sia stato il coronamento di una vita non da vendicatore, ma da uomo di legge (si disse, infatti, contrario all’esecuzione del condannato, che avrebbe voluto alla sbarra anche in Germania). Dal secondo capitolo inizia il racconto vero e proprio di una vita avventurosa e piena di lotte. Bauer, nativo di Stoccarda, era ebreo e socialdemocratico. Due appartenenze che rivendicò con orgoglio nella prima parte della sua vita, per attenuarle nella seconda. Intervistato sull’antisemitismo ai tempi della sua gioventù si limitò a dire che una volta dei compagni di scuola lo avevano picchiato e gli avevano gridato «la tua famiglia ha ammazzato Gesù», perché invidiosi di una lode ricevuta da un insegnante. Per quanto triste, tutto qui? No. Il biografo documenta il suo impegno da giudice per la democrazia durante la Repubblica di Weimar e successivamente la sua progressiva estromissione dai ruoli delle giustizia sotto il nazismo. Emblematico un processo del 1931 che non lo vide in toga, ma come privato cittadino. Aveva infatti querelato un giornalista nazista che lo aveva accusato di aver favorito la Spd, il partito socialdemocratico, rivelando atti coperti da segreto istruttorio riguardanti membri del partito nazista. «Il ministero della Giustizia copre forse il comportamento dell’ebreo Bauer?» era la frase dell’articolo incriminata. Il giovane magistrato vinse per la parte che riguardava il suo comportamento professionale, ma il processo, contro la sua volontà, virò anche sull’uso della parola “ebreo” in quel contesto. Ne risultò che additare qualcuno in quel modo era del tutto legittimo. E qui il nazista vinse. Cinque anni dopo Bauer finì in un campo di concentramento, dove conobbe Kurt Schuhmacher, il futuro candidato cancelliere sconfitto da Konrad Adenauer nelle prime elezioni democratiche. Resterà per lui un eroe, dato il contegno che tenne sotto le percosse dei nazisti. E per non aver firmato la dichiarazione di fedeltà al regime, che gli avrebbe permesso di uscire. Bauer invece si piegò e poco dopo si rifugiò in Danimarca e in Svezia, dove si legò al futuro cancelliere Brandt. Restò in esilio fino al 1949.

Uomo legato una visione rieducativa della giustizia (era stato anche giudice minorile negli anni Venti), nel dopoguerra riuscì a far riabilitare i congiurati del 20 luglio del 1944, che erano stati giudicati traditori della patria, e mise in piedi quello che Steinke definisce il suo «capolavoro», il processo di Francoforte, che giudicò 20 aguzzini di Auschwitz. Nella prefazione all’edizione tedesca del 2013 (riportata nella presente traduzione) l’allora presidente della Corte costituzionale federale, Andreas Voßkuhle, scriveva: «In un’epoca in cui il confronto giuridico con il nazismo avveniva, al più, in forma sporadica, Fritz Bauer ha mostrato cosa è possibile ottenere con gli strumenti della giustizia». Negli anni Sessanta il procuratore fu sempre più isolato e iniziò a soffrire di depressione. Morì per un arresto cardiaco nella vasca da bagno il 1° luglio del 1968: trovarono sonniferi nel suo corpo ma non in misura tale da ipotizzare un suicidio o un omicidio. Poco dopo, una norma sulla prescrizione dei reati in concorso, infilata dentro un’altra legge, apparentemente innocua, di carattere amministrativo – ma che lui avrebbe di sicuro contrastato, scrive Steinke – portò a una battuta d’arresto anche a «una reale elaborazione giudiziaria dei crimini nazisti». Un suo amico disse di lui: «È morto come un cratere consumato dal fuoco». E con lui si è consumata un’epoca.