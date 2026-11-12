Gli Usa: sull'Ucraina nuovo tavolo con l'Europa. E Putin apre a un'altra tregua localizzata

Dopo i colloqui al Cremlino con il presidente russo, gli inviati Witkoff e Kushner vedono Zelensky che denuncia il rallentamento di Starlink. E avverte: «Gli Stati Uniti non trattino i nostri territori come se fossero i propri»

E dopo Abu Dhabi, a Mosca. E poi, di corsa, a Dublino. È la spola diplomatica di Steve Witkoff e Jared Kushner, i due super negoziatori statunitensi su Vladimir Putin. Il pressing degli inviati della Casa Bianca è per trovare un posto anche per l’Europa al prossimo vertice trilaterale sull’Ucraina. Obiettivo di Mosca, invece, è di definire la nuova «architettura di sicurezza europea».

Prima un “incontro tecnico” in un hotel centralissimo di Mosca con il consigliere della presidenza russa, Yuri Ushakov e l'inviato Kirill Dmitriev. Poi, attorno al famoso tavolo ovale bianco, il faccia a faccia di oltre due ore di Witkoff e Kushner con Vladimir Putin. Accanto al presidente russo l'inviato speciale del Cremlino, Kirill Dmitriev, il consigliere Yuri Ushakov e Vladimir Medinsky che fino a poche ore prima ha guidato la delegazione di Mosca ad Abu Dhabi. La stretta di mano tra il leader russo e i due americani è meno calorosa delle altre volte scrive l’agenzia russa Ria Novosti. I ringraziamenti di Putin alla first lady Melania Trump per il successo dell’operazione umanitaria a Oleshky servono almeno a rompere il gelo e forse a smussare qualche angolo di una trattativa dura e serrata.

Tra Stati Uniti ed Europa, afferma Witkoff, c’è «un’ottima coordinazione» per cercare una soluzione alla crisi in Ucraina. L’auspicio dell’inviato Usa è che si possa annunciare la data del prossimo trilaterale con «la partecipazione di rappresentanti dell’Unione europea». Trump, ha ribadito, vuole la fine del conflitto «il più rapidamente possibile».

Questo il previsto “affondo” Usa. Immediata la “parata e risposta” della Russia in tre tempi: «Desideriamo una pace duratura» e non una semplice tregua in Ucraina la nota replica di Putin. Dopo il conflitto – questo il secondo punto – è «inaccettabile la presenza di truppe straniere sul territorio dell’Ucraina». Se schierate, ha ribadito ancora una volta il Cremlino, diventeranno un «obiettivo legittimo». E, terzo punto della replica di Putin: l’amministrazione Trump collabori con i partner europei per decidere «se desiderano la pace o la guerra». Se non è un “niet”, poco ci manca: ma il canale diplomatico resta aperto. E Witkoff annuncia alla tv russa che gli europei «parteciperanno al prossimo incontro». Confermato pure da Putin l’accordo per uno scambio di prigionieri, annunciato mercoledì ad Abu Dhabi come «il più grande dall’inizio della guerra».

Intanto, questo un primo risultato, dopo la tregua umanitaria ad Oleshky se ne vuole preparare una analoga per Kostyantynivka, altra “città martire” da mesi contesa lungo la linea del fronte in Donbass dove, secondo fonti di stampa, sono intrappolati almeno 500 civili. Questa la proposta di Putin: l’evacuazione dei civili, dopo che sarà completato lo sminamento della via d’accesso per cui serviranno «cinque giorni», sarà gestita come a Oleshky dalla commissaria russa per i diritti umani Yana Lantratova e dal difensore civico ucraino Dmitry Lubinets. Un passo avanti della “diplomazia umanitaria” mentre in serata a Dublino è previsto un nuovo incontro con Volodymyr Zelensky, alla vigilia del Consiglio europeo informale. Il presidente ucraino ha denunciato un nuovo rallentamento di Starlink che, di fatto, impedisce la difesa contraerea per fermare i droni russi. Se qualcuno negli Usa tratta il «territorio ucraino come se non fosse tale», allora «dobbiamo essere chiari: non dobbiamo mai riconoscere, in alcun modo, l’occupazione russa» ha aggiunto Zelensky.

Si tratta, intanto, e “vecchi nodi” vengono al pettine. A Mosca si ricorda ancora la lettera inviata nel 2021 a Joe Biden per esprimere la preoccupazione per la sicurezza. Ora, secondo Axios, gli Stati Uniti avrebbero chiesto a Mosca di aggiornare il piano: per anni la Russia ha cercato un accordo di sicurezza che limitasse l'espansione della Nato e riducesse la sua presenza militare nell'Europa orientale. Gli Stati Uniti hanno respinto queste richieste in passato, ma ora sembrano aperti ad accoglierle in qualche modo in un accordo più ampio per porre fine alla guerra in Ucraina.

Si è ripreso a negoziare. E se l’Europa ora reclama un posto al tavolo, continua ad andare in ordine sparso sulla nomina di un negoziatore unico. Ma domani al Consiglio europeo informale di Dublino, con la presenza di Witkoff e Kushner, il dossier Ucraina necessariamente si imporrà sugli altri punti all’ordine del giorno.

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