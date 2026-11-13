Il bombardamento di mail e i protocolli del Governo per far funzionare i servizi

Saranno definite presto le regole da adottare in ogni ambito (scuola, trasporti, sanità) per valutare le minacce senza bloccare l'insegnamento e le altre attività. Meloni assicura che si recherà in Parlamento e apre al dialogo con le opposizioni, che avvertono: valuteremo, senza dare all'esecutivo deleghe in bianco

Per il secondo giorno consecutivo, il Governo è alle prese con le mail di minaccia inviate a migliaia di scuole italiane. Ma l’esperienza dell’altro ieri può servire per affrontare la situazione con minor pathos e maggior consapevolezza . Lo lascia intendere da Dublino la stessa presidente del Consiglio: «Sono arrivate altre mail corso della mattinata», riferisce Giorgia Meloni ai cronisti durante una pausa dei lavori del vertice della Comunità politica europea, «mentre eravamo nella riunione» politica coi leader delle opposizioni a Palazzo Chigi e prima dell’incontro tecnico del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, poi tenutosi nel pomeriggio «per individuare i protocolli» da adottare in casi del genere. «Il nostro obiettivo - argomenta la premier - è quello di lavorare per ogni settore su protocolli specifici di comportamento che possano rappresentare un punto di riferimento per chi dovesse trovarsi ad avere a che fare con questo fenomeno».

L’indicazione a non evacuare le scuole e il tavolo del Cisr

Già dal mattino, sulla scorta di quanto affermato dalla premier nel videomessaggio di mercoledì sera, la convinzione del Governo è che al mail bombing degli hacker non corrispondesse «una minaccia concreta». Così, anche quando i messaggi minatori sono arrivati alle e-mail di altre 3.700 scuole, si è deciso di tenere il punto: «Abbiamo dato ai prefetti, per il tramite del Ministero dell’Istruzione, l’indicazione di non evacuare e chiudere le scuole». La decisione di qualche dirigente scolastico di disporre l’evacuazione di singoli istituti - 77, secondo la conta a fine giornata - è avvenuta subito dopo l’arrivo delle mail ma, precisano fonti governative, prima di ricevere le indicazioni dei ministri. Poi nel pomeriggio si è tenuta la prima riunione del tavolo tecnico del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, con l’intento di di definire un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme, in grado di «impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali e garantire la sicurezza di studenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie e dell'intera comunità nazionale».

Procedure per garantire i servizi e valutare minacce

Il forte calo delle evacuazioni mostra che le indicazioni date dal Governo ai prefetti e ai dirigenti scolastici (il ministero dell’Istruzione ha elaborato una circolare ad hoc ) hanno funzionato. Ora, secondo il cronoprogramma concordato nel Cisr, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi fornirà indicazioni operative alle prefetture per garantire in sicurezza la continuità dei servizi pubblici. Stamani, si terrà un tavolo tecnico ristretto per fornire una base di procedure e strumenti, finalizzati a misure di intervento sia nel breve che nel lungo periodo riguardanti le scuole e altri potenziali obiettivi. Per ciascun settore, le amministrazioni centrali indicheranno gli elementi utili a riconoscere rapidamente le minacce infondate e a definire criteri, procedure e catene di comando.

Le opposizioni: disponibili, ma no a deleghe in bianco

La premier si dice disponibile a riferire in Parlamento sulle misure che saranno definite nei prossimi giorni. Lo ha ribadito ieri mattina nel confronto avuto a Palazzo Chigi con i leader delle opposizioni. «Non chiediamo una delega in bianco», assicura la presidente del Consiglio, in risposta ai timori espressi dalla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, aggiungendo che «l’opposizione deve continuare a fare il suo lavoro, che è anche quello di controllare il lavoro che si fa». Dal canto loro, i leader dei partiti d’opposizione manifestano apprezzamento per «il confronto», ma ritengono che esso debba «proseguire nelle sedi opportune che sono il Parlamento e il Copasir», insiste la segretaria dem: «Noi come opposizione siamo pienamente disponibili a collaborare di fronte a minacce atte a destabilizzare il paese e creare allarme», considera Schlein, ma «non abbiamo avuto proposte specifiche. Riteniamo che si debba invertire il trend dei tagli alla cybersicurezza e proponiamo di destinare su questo una parte di risorse previste per i sistemi d’arma». Un tema, quello degli stanziamenti, sollevato anche dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Mentre il presidente di M5s Giuseppe Conte offre la «massima disponibilità a collaborare», ma avverte: «Non spetta a noi l’onere di fare proposte. Debbono venire dal Governo, noi ne valuteremo l’efficacia». Insomma, nella consapevolezza che altre minacce possano arrivare, il dialogo politico avviato ieri fra esecutivo e opposizioni proseguirà.