La generosità giovane per la Colletta. «Qui sentiamo qualcosa di grande»

La sensazione più bella è «il cuore che si riempie di soddisfazione», «la crescita emotiva e mentale» che il donare il proprio tempo agli altri «ti dà e il benessere che ti torna indietro», «la gioia di un bambino che si avvicina a donare un semplice pacchetto di pasta dicendo di farlo arrivare a qualche altro bambino che non lo ha». Francesco, Cristina, Benedetta, Giovanni sono alcuni dei volontari che domani saranno nei supermercati per la Giornata nazionale della Colletta alimentare, quest’anno arrivata alla trentesima edizione. L’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco alimentare Ets, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, consente di acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco alimentare regionali. In 12mila supermercati in tutta Italia, oltre 160mila volontari, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno così ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, prodotti per colazione e merenda.

Tra loro ci sarà appunto Francesco Maugeri, studente diciannovenne della Cattolica di Milano. Originario di Catania dove sin da bambino con la famiglia viveva ogni anno l’esperienza della Colletta, trasferitosi in Lombardia per l’università ha continuato questo servizio e quest’anno «per la prima volta sarò capo équipe, sono emozionato ma anche molto carico». Nel raccontare la sua esperienza Francesco sottolinea più volte che «lo fa perché vedo qualcosa di più grande nel fare questo piccolo gesto che per tanti può essere un grande aiuto». Molti suoi coetanei si sono proposti per dare una mano nei supermercati domani, racconta, «ed è ancora più bello far del bene insieme ai propri amici. Dietro la raccolta di cibo c’è il lavoro di tante settimane di molte persone, mettendo in pratica ciò in cui credo fermamente: condividere i bisogni per condividere il senso della vita».

Una soddisfazione è ancora più grande quando anche qualche diffidente all’inizio, poi dona qualcosa e ringrazia questi giovani di essere lì. Cristian Attanasio ha 26 anni e vive a Torino. Anche per lui l’esperienza della Colletta è iniziata sin dalle elementari, ma con gli anni lo spirito di questo impegno è diventato più pieno di significato. «Se entri nella mentalità che se fai del bene tutto torna, lo fa fai più volentieri», racconta, aggiungendo che «non tutti hanno la fortuna che ho avuto io di avere cioè una famiglia che ti educa ad aiutare il prossimo». Ogni anno Cristian rimane stupito dalla generosità di tanti anziani che faticano già di loro ad arrivare a fine mese, ma che comunque tolgono qualcosa dal loro carrello per donarlo a chi ne ha più bisogno.

Tutti gli alimenti donati, infatti, saranno distribuiti a oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada) che accolgono più di 1,7 milioni persone in difficoltà. «La Colletta alimentare rappresenta un gesto di pace universale e condiviso, inteso come attitudine quotidiana con cui affrontiamo la realtà e la cura del prossimo - sottolinea Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco alimentare - Non è semplicemente donare un alimento, ma dedicare del tempo a chi rischia di rimanere invisibile. Raggiunto il traguardo del trentennale, il nostro obiettivo è estendere questa comunità solidale, coinvolgendo in special modo le nuove generazioni».

Nuove generazioni che ogni anno rispondono già con generosità, sia come volontari che come donatori. «Lo scorso anno mi ha colpito molto - racconta così Benedetta Citterio, 21 anni, studentessa di Giurisprudenza a Milano - che ai giovani universitari non dovevi spiegare nulla, perché nonostante le difficoltà della vita fuori sede, donavano con grande slancio. Non serve un prodotto costoso, serve il gesto, e loro non si sono risparmiati. Altra cosa che mi ha sempre colpito è che molte persone ci ringraziano per la presenza nel supermercato, ma dovremmo essere noi a ringraziare loro che donano». Per lei la giornata di domani nell’ipermercato in zona Bisceglie sarà perciò «una nuova occasione per responsabilizzarmi, per imparare dagli altri, ma anche per passare una giornata utile con i miei amici. A fine giornata non senti la fatica, ti senti stranamente felice».

Anche per Giovanni Raggi, 24 anni laureato in Filosofia e originario di Forlì, domani sarà un giorno bello «per il nostro servizio agli altri, ma anche perché lo facciamo con degli amici. L’amicizia tra i volontari per me è la condizioni per cui questa opera è bellissima e guadagna ancora più senso». Non si sente migliore degli altri per quello che farà domani, «semplicemente sono stato educato ad essere presenza positiva in un contesto comunitario, a vivere l’amicizia in condivisione. Per me la Colletta è un’esperienza di realizzazione vera».