Le sigarette elettroniche al chiuso? Rendono l'aria più inquinata di quella che si respira nel traffico

Usare sigarette elettroniche in ambienti chiusi può determinare un «peggioramento significativo» della qualità dell’aria che, in alcuni casi, supera le concentrazioni di particolato rilevate anche in contesti urbani caratterizzati da traffico veicolare intenso. Lo sostengono i ricercatori dell’Irccs Istituto Nazionale Tumori (Int) di Milano che hanno appena pubblicato i risultati di uno studio pilota su Multidisciplinary Respiratory Medicine, mettendo a confronto i livelli di particolare fine (Pm2,5), ultrafine (Pm1) e grossolano (Pm10), rmisurato lungo strade che presentavano diversi volumi di traffico, con quelli raccolti all’interno di un bar dove tre persone utilizzavano sigarette elettroniche.

Ebbene, l’associazione tra l’uso di “e-cig” e un marcato incremento delle concentrazioni di polveri sottili nell'aria - di cui ancora poco si è scritto a livello di letteratura scientifica - emerge in modo significativo: nel corso della rilevazione, spiega una nota dell’Int, «la concentrazione media di Pm2,5 registrata in una strada a basso traffico è risultata pari a 4,4 µg/m³, mentre lungo una strada ad alta intensità di traffico ha raggiunto 9,2 µg/m³. All'interno del bar, in presenza di tre persone che svapavano, la concentrazione media di Pm2,5 è salita fino a 28,8 µg/m³, con picchi di 84,7 µg/m³». Dunque, «in termini comparativi, l'esposizione rilevata nel locale è risultata circa 6,5 volte superiore rispetto a quella osservata nella strada meno trafficata, e 3,1 volte superiore rispetto ai livelli misurati lungo una delle arterie urbane più trafficate incluse nell'indagine».

L'assenza di combustione «non significa assenza di emissioni», afferma Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia e del Centro Antifumo dell’Int, e tra gli autori dello studio. «Le sigarette elettroniche - aggiunge - vengono spesso percepite come dispositivi privi di impatto sulla qualità dell'aria indoor, ma i risultati della nostra osservazione mostrano una realtà più complessa. Pur essendo diversa da quella prodotta dalle sigarette tradizionali, l'emissione aerosolica associata allo svapo determina un incremento del particolato sospeso nell'aria». Questo studio esplorativo, osserva Boffi, «non permette di quantificare direttamente il rischio sanitario associato all'esposizione passiva agli aerosol delle e-cig, ma evidenzia chiaramente un deterioramento della qualità dell'aria negli spazi chiusi. Si tratta di un elemento che merita attenzione sia sul piano scientifico sia nell'ambito delle future politiche di prevenzione».

Gli autori della ricerca esplorativa sottolineano che i dati presentano dei limiti «tipici delle osservazioni effettuate in contesti reali, tra cui la singolarità della rilevazione e l'impossibilità di identificare le caratteristiche dei dispositivi utilizzati». Tuttavia, «l'entità degli incrementi osservati suggerisce la necessità di approfondire il tema con studi più strutturati». E comunque dall’Istituto Tumori di Milano, tra i centri di riferimento europei per la cura e la ricerca del cancro, arriva un importante contributo al dibattito sull’opportunità di estendere ai sistemi elettronici di somministrazione della nicotina alcune delle misure già previste per il fumo tradizionale nei luoghi pubblici chiusi.