Nuovi allarmi bomba e nuovo caos nelle scuole: «Non evacuatele». Cosa sta succedendo (e la mail partita da Taiwan)

Nuova ondata di email con minacce di attentati nelle scuole italiane. Anche questa mattina numerosi istituti hanno ricevuto messaggi che segnalavano la presunta presenza di ordigni negli edifici, dal Veneto alla Liguria, dall'Umbria al Lazio fino alla Sicilia. In alcuni casi sono scattate le evacuazioni, mentre in altri sono in corso verifiche e controlli da parte delle forze dell'ordine. Il contenuto delle comunicazioni è particolarmente allarmante. «Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l'edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo», si legge nel testo recapitato alle scuole intorno alle 9.50. Il messaggio descrive anche le presunte caratteristiche dell'ordigno, sostenendo che conterrebbe una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano e sarebbe dotato di numerosi frammenti metallici. Aggiunge inoltre che la bomba sarebbe stata nascosta in sacchetti sottovuoto proprio per impedire che venisse individuata dai cani da fiuto. Come nelle comunicazioni circolate ieri, la firma è quella di Mikhail Andropov, sedicente leader di un gruppo virtuale denominato Vilayat di Misoginistan.

Le indicazioni di Palazzo Chigi

A fare chiarezza sulla gestione delle segnalazioni è intervenuto oggi il governo, con una comunicazione inviata dalla Presidenza del Consiglio a tutti gli istituti scolastici e ai dirigenti. L'indicazione è di non procedere a evacuazioni automatiche quando l'unico elemento disponibile è la ricezione di una mail di allarme inviata in massa. «In assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all'evacuazione degli edifici», si legge nel documento pubblicato sul sito del ministero dell'Istruzione. La decisione resta comunque affidata alla valutazione delle autorità competenti: «Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio». Le scuole potranno dunque trasmettere al prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per le necessarie valutazioni. Palazzo Chigi ha inoltre annunciato che nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocata per il pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni. Le indicazioni, già applicate alle altre amministrazioni, vengono così estese e coordinate anche per il mondo scolastico.

La pista di Taiwan

Intanto, comincia a delinearsi anche la possibile origine delle comunicazioni. La raffica di messaggi sarebbe partita da un account di posta elettronica legato alla Dayeh University di Taiwan, un ateneo privato nella contea di Changhua. La stessa università ha riconosciuto di aver subito una violazione dei propri sistemi: secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato compromesso l'account di un ex studente, utilizzato successivamente per inviare un gran numero di email. L'ateneo ha sospeso l'indirizzo e avviato un'indagine per risalire all'identità dell'effettivo mittente. L'account riportava il nome Liu Fang-chun, in caratteri cinesi tradizionali, mentre i messaggi erano firmati con il nome russo di Mikhail Andropov. L'ufficio di rappresentanza di Taiwan in Italia ha condannato le intimidazioni e manifestato la disponibilità a collaborare con le autorità italiane, mettendo a disposizione assistenza tecnica per le indagini. Resta dunque da identificare chi abbia materialmente inviato le minacce e quale sia il suo obiettivo. Le verifiche proseguono, mentre il governo punta a uniformare le procedure per evitare che una campagna di email massive produca evacuazioni indiscriminate e interruzioni delle attività scolastiche, senza abbassare la soglia di attenzione davanti a eventuali elementi concreti di pericolo.