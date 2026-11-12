Il Piccolo Rifugio di mamma Lucia ricorda che l'amore vince

Una donna che spinta dal suo intenso amore per Cristo Eucaristia ha dedicato la vita ai più fragili, e in particolare a uomini e donne con disabilità. Insegnando, con intuizione profetica per i suoi tempi, a guardare a loro non soltanto come destinatari di assistenza, bensì come persone portatrici di dignità, valore e possibilità. All’insegna di una ferrea convinzione: “L’Amore vince!" Questa era la serva di Dio Lucia Schiavinato, nata a Musile di Piave (Venezia) il 31 ottobre 1900 e tornata al Signore il 17 novembre 1976. Nel cinquantesimo della sua morte, la ricorda e ne rinnova l’attualità la Fondazione di culto e religione Piccolo Rifugio , nata dal suo operato. Oggi l’ente, oltre a sviluppare come da statuto la “pietà eucaristica”, gestisce sei centri di servizi che si prendono cura in tutto di circa 170 donne e uomini con disabilità con circa altrettanti lavoratori.

La sede centrale, San Donà di Piave (Venezia), al cui interno si trovano la casa in cui Lucia visse e la cappella con la tomba in cui riposa, è il cuore delle celebrazioni del cinquantesimo. Dopo la Messa per Lucia domenica 15 alle 11.30 nel Duomo, martedì 17 novembre alle 9.30 al centro Leonardo Da Vinci convegno “Amor vincit: quando la fragilità diventa profezia” con don Antonio Guidolin, referente per le cause dei santi e la riscoperta dei testimoni della fede per la Diocesi di Treviso, sul tema “Una lettura pastorale: la Chiesa e l’esperienza di Lucia”; Marco Capri, postulatore della causa di beatificazione, sul tema “Il racconto di una vita: Lucia Schiavinato”; Gianantonio Dei Tos, responsabile della Commissione per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Triveneta, sul tema “Cura, salute e fragilità oggi: l’eredità di Lucia Schiavinato nella pastorale sanitaria”. Nell’occasione sarà disponibile anche un annullo postale speciale dedicato ai cinquant'anni dalla morte di Lucia Schiavinato con cui timbrare le cartoline commemorative inserite in un folder filatelico.

Nella cappella del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto sarà il vescovo Riccardo Battocchio a celebrare l’Eucaristia per Lucia giovedì 19, mentre domenica 22 farà visita al Piccolo Rifugio di Ferentino l’arcivescovo-vescovo della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino Santo Marcianò. Anche nelle sedi del Piccolo Rifugio di Palazzolo di Sona (Verona), Ponte della Priula (Treviso) e Trieste si ricorderanno i 50 anni dalla morte di Lucia. Dettagli su www.piccolorifugio.it I festeggiamenti sono in collaborazione con le Volontarie della Carità, l’Istituto secolare fondato da Lucia Schiavinato e in cui si sono consacrate le sue figlie spirituali, che con affetto la chiamavano “Mamma Lucia”. L’Istituto è oggi presente anche in Brasile, in particolare negli stati di Bahia e Maranhão: qui il 17 novembre le Volontarie organizzeranno Messe di commemorazione e ringraziamento. Prendono il nome da Lucia Schiavinato anche un istituto comprensivo di San Donà, che sabato 21 organizza una visita ai luoghi della Serva di Dio curata dagli alunni della scuola media, e l’associazione che raccoglie i volontari del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto.