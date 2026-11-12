Frosinone perde anche Henkel: la fabbrica sarà chiusa

La multinazionale tedesca Henkel, colosso chimico attivo in più settori della pulizia della casa e dell’igiene personale, ha deciso la chiusura dello stabilimento di Ferentino (Frosinone), l’unico in Italia per la produzione di detergenti e detersivi, tra i più consumati dalle famiglie, con marchi storici come Dixan, Bio Presto, Perlana, Nelsen e Vernel, che per circa mezzo secolo sono usciti, sia in polvere che liquidi, dallo stabilimento ciociaro.

La comunicazione formale è stata data ai sindacati, con cessazione dell’attività a partire dal 30 giugno 2027 e licenziamento di 102 persone (le altre 24 resteranno al lavoro ma solo per la logistica), con ripercussioni su almeno altre 50-70 dell’indotto e dopo che negli ultimi anni c’erano già state una trentina di fuoriuscite di altrettanti operai e impiegati.

In un prossimo incontro del Coordinamento Europeo del Gruppo Henkel, previsto per il 17 novembre in Germania, la multinazionale farà sapere dove verrà spostata la produzione dello stabilimento di Ferentino (forse nella stessa Germania, dove l’azienda è nata esattamente 150 anni fa ad opera del giovane chimico Fritz Henkel) fermo restando che si tratta di marchi con un grande potenziale di mercato italiano ed europeo, nonostante una lieve flessione nelle vendite, come la proprietà aveva già annunciato nei mesi scorsi, insieme all’aumento dei costi di produzione e della concorrenza internazionale, facendo presagire un ridimensionamento della fabbrica, ma non addirittura la chiusura.

Immediata e dura la reazione dei sindacati di categoria. «Non siamo di fronte soltanto alla chiusura di un sito produttivo: siamo di fronte alla fine di una storia industriale, di competenze e professionalità costruite nel tempo. Un vero e proprio omicidio industriale. Non dobbiamo limitarci a gestire i licenziamenti: dobbiamo cercare una prospettiva industriale capace di salvaguardare l’occupazione e restituire un futuro a questo sito. Ferentino non può diventare l’ennesimo esempio di un’Italia che perde fabbriche, competenze e lavoro», ha dichiarato Francesco Cribari della Filctem Cgil di Frosinone.

Dopo aver appreso la comunicazione della chiusura, il segretario regionale della Femca-Cisl, Davide Favoriti, e quello provinciale della Uilte-Uil, Antonio Neccia, hanno replicato all’azienda ricordando che i lavoratori sono già andati incontro con dei sacrifici alle richieste della stessa per restare competitivi, pur mantenendo alta la qualità del lavoro e la produttività. Di «realtà industriale importante, che negli anni ha saputo distinguersi per la qualità del lavoro, la professionalità delle maestranze, le competenze e l’affidabilità del proprio personale», parla anche Antonio Pompeo, presidente della provincia di Frosinone e già sindaco di Ferentino.

Per l’occupazione del frusinate, già duramente in ansia per la crisi della Stellantis di Cassino, si tratterebbe di un altro duro colpo, a rappresentare anche la fine di un’epoca: la Henkel fu infatti una delle prime fabbriche ad aprire, dopo l’intervento dell’allora Cassa del Mezzogiorno, e la skyline della sua torre per la produzione di detersivi da decenni svetta nella zona industriale.