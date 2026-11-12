Il caso Nvidia alla svolta: via Jensen Huang, chi è la nuova ad Colette Kress

Jensen Huang si è dimesso da amministratore delegato e presidente di Nvidia e ha lasciato il consiglio di amministrazione con effetto immediato. Le dimissioni arrivano dopo le indiscrezioni emerse su una seconda presunta relazione extraconiugale di Huang, questa volta con una dirigente del gruppo alle sue dirette dipendenze. La direttrice finanziaria Colette Kress assumerà ad interim l'incarico di amministratrice delegata. Il consiglio di amministrazione valuterà candidati esterni per la successione definitiva. Nel frattempo all'apertura del Nasdaq le azioni della società sono crollate del 13%, dopo i bruschi cali dei giorni precedenti.

Jensen Huang

L'azienda della Silicon Valley rappresenta un pilastro del boom dell'intelligenza artificiale ed è una delle società quotate in borsa di maggior valore al mondo, arrivando a controllare circa il 90% del mercato dei chip utilizzati nei grandi progetti di intelligenza artificiale che stanno trainando l'economia americana.

Lo scandalo Jensen Huang presenta molti punti oscuri e articolati intrecci con l'amministrazione Usa, inclusi i dubbi sul ruolo del presidente Donald Trump. Il tycoon, secondo il New York Times, fu informato a maggio, a bordo dell'Air Force One durante il viaggio in Cina, delle informazioni di intelligence riservate da cui emergeva la relazione critica di "Mr Nvidia" con Alice Huang, 43enne cittadina cinese con un passato nel settore finanziario a Shanghai prima del salto nel comparto tecnologico fino alla costituzione di Megaspeed, compagnia basata a Singapore e ritenuta attiva nella vendita illegale alla Cina di microchip molto avanzati. Nessuna misura fu adottata nell'occasione e Jensen Huang ha da allora continuato a essere centrale nelle politiche dell'amministrazione su IA e microchip, a dispetto delle evidenti criticità sulla sicurezza nazionale.

Chi è la nuova Ad di Nvidia

Non è un ingegnere, non indossa giubbotti di pelle e non ha mai cercato i riflettori. Ma Colette Kress, 59 anni, conosce i conti di Nvidia meglio di chiunque altro. Direttrice finanziaria dal 2013, è stata nominata amministratrice delegata ad interim dopo le dimissioni di Jensen Huang, il fondatore che ha guidato l'azienda per 33 anni, trasformandola nel simbolo della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Laureata in Finanza all'University of Arizona, con un MBA alla Southern Methodist University, Kress ha costruito la sua carriera nelle grandi aziende tecnologiche americane. Prima Texas Instruments, poi tredici anni in Microsoft, dove ha raggiunto il vertice finanziario della divisione Server and Tools, infine Cisco. Nel settembre 2013 l'arrivo in Nvidia, allora una società da poco più di 4 miliardi di dollari di fatturato. Nell'ultimo esercizio i ricavi hanno superato i 215 miliardi. A convincerla ad accettare l'incarico, raccontò Kress, contribuirono anche i due figli, all'epoca di otto e dieci anni, che conoscevano Nvidia grazie ai videogiochi.

Dietro il profilo riservato c'è però una manager dal carattere deciso. Una fonte interna citata dal Financial Times la descrive come una dirigente dai "gomiti appuntiti", capace di prendere decisioni difficili e imporsi anche ai vertici aziendali. Fu Kress, lo scorso agosto, a frenare un'operazione da 250 miliardi di dollari con cui Nvidia avrebbe dovuto garantire finanziariamente un gigantesco progetto di data center di OpenAI in Ohio. Preoccupata per la reazione degli investitori, ottenne un ridimensionamento dell'impegno a 105 miliardi. Kress è stata anche tra le principali protagoniste del "groviglio armonioso" con cui Nvidia finanzia l'espansione dei propri clienti attraverso investimenti, garanzie e accordi di credito. Un sistema accusato di alimentare una forma di "finanziamento circolare": Nvidia sostiene economicamente le aziende che acquistano i suoi chip, contribuendo così ad alimentare la domanda dei propri prodotti. Lei lo difende come uno strumento necessario per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture. Il rapporto con Wall Street è uno dei suoi maggiori punti di forza. Nel 2026 Forbes ne ha stimato il patrimonio personale in 1,2 miliardi di dollari, mentre Fortune l'ha inserita tra le cinquanta donne più potenti del mondo economico. La sfida, ora, è soprattutto industriale. Kress conosce la macchina finanziaria di Nvidia, ma non possiede le competenze ingegneristiche di Huang, che per oltre tre decenni ha accentrato visione tecnologica, strategia e relazioni politiche. Per la successione definitiva circolano anche i nomi di Ian Buck, veterano di Nvidia e tra i principali artefici di Cuda, e Rene Haas, amministratore delegato di Arm ed ex dirigente del gruppo. Il primo banco di prova arriverà martedì 17 novembre, con la presentazione dei risultati trimestrali. Kress dovrà rassicurare gli investitori non soltanto sulla crescita del business, ma sulla tenuta di un'azienda costruita attorno alla figura del suo fondatore. Abituata a lasciare il palcoscenico a Huang, dovrà ora dimostrare che Nvidia può farne a meno.