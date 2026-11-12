Addio a Toni Capuozzo, l'ex rivoluzionario che ha raccontato l'orrore della guerra

Toni Capuozzo ci ha lasciato, aveva 77 anni. Dopo una vita da cronista vissuta pericolosamente – per mezzo secolo inviato nei diversi teatri di guerra, senza farsi mancare gli eventi storici di guerriglia urbana, come il G8 di Genova – è morto di malattia avendo fatto anche in modo di pre-allertare gli amici. Sui suoi profili social aveva annunciato il 23 ottobre: «Sì, ho un tumore, proverò ad affrontarlo», postando una foto sorridente, in ospedale, insieme all’equipe che si era preso cura di lui . In un’intervista concessa a Luca Zaia per la sua trasmissione Il fienile aveva avuto modo di raccontarsi e a molti, nell’annunciare il male da cui era affetto, era parso già come un bilancio di fine corsa.

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, Capuozzo ha vissuto la sua gioventù, e l’inizio del mestiere di giornalista, da rivoluzionario. Laureato in Sociologia a Trento, culla delle proteste del Sessantotto, anticipatrice degli anni di piombo, approdò a Lotta Continua e con il gruppo di Luca Sofri iniziò la sua avventura itinerante raccontando le rivoluzioni del Sud America. Per poi passare a Reporter, Panorama, Epoca e, più di recente Il Foglio, in ragione della sua antica amicizia con Giuliano Ferrara, risalente proprio ai tempi di Lotta Continua. Ma più di recente lo si ricorda soprattutto come giornalista televisivo delle reti Mediaset – come inviato di guerra, vicedirettore del Tg5 e ideatore, autore e conduttore del format di inchieste e approfondimenti Terra! – e autore di tanti libri, Occhiaie di riguardo, Adios, Il segreto dei marò, Che cos’è la guerra. I conflitti spiegati ai ragazzi, giusto per citarne qualcuno.

Somalia, Afghanistan, Medio Oriente, ex Jugoslavia lo hanno visto all’opera con microfono e taccuino. Nel 2004, in Iraq, era con la troupe del Tg5 sequestrata dalle milizie nei pressi di Najaf. Ma nulla racconta di più chi era Toni Capouzzo di un legame speciale nato a Sarajevo con il piccolo Kemal, di appena otto mesi rimasto mutilato a una gamba e senza mamma dopo un attacco serbo. Capuozzo riuscì avventurosamente a portarlo in Italia, dove per alcuni anni lo accolse, come un terzo figlio, dopo Marta e Pietro, sostenendone le cure, compresa l’applicazione di una protesi alla gamba persa sotto le bombe, e arrivando a condividere con lui anche il tifo per il Milan, fino al ritorno in Bosnia, da papà. Ma i due restarono in contatto e quando, nel 2017, il ragazzo, ormai 25enne, si ammalò di tumore, Toni fece di tutto, interessando anche la ministra della Salute Lorenzin per riportarlo in Italia a curarsi.

Friulano giramondo ma il cognome era rivelatore di sangue partenopeo. Agente di Polizia prima a Fiume, poi a Trieste, il papà – Pietro Capuozzo – non ebbe un rapporto facile con quel figlio rivoluzionario. L’occasione per riscoprirlo Toni la ebbe però con il venir fuori della storia eroica del questore reggente di Fiume Giovanni Palatucci, salvatore di migliaia di ebrei in fuga alla ex Jugoslavia potendo contare sulla collaborazione, in quella città di frontiera, di tanti agenti e finanzieri di origini meridionali come lui. Toni, insieme alla madre, Libera Thurnwalder, hanno raccontato lo stretto legame che il papà Pietro, in servizio al commissariato del porto di Fiume, ebbe con il commissario Palatucci nel far “sparire”, per lo più via mare, quanti più ebrei possibile. Trasferitosi a Trieste con la moglie Libera, andando via dalla “tumultuosa” Fiume – dove aveva subito degli aborti – era potuta finalmente diventare madre, con la nascita di Toni. Ma il fido agente Pietro non si dimenticò di Palatucci quando, tratto in arresto dai tedeschi a Fiume, il commissario fu condotto al carcere del Coroneo, a Trieste. Fu l’ultima persona che Palatucci, oggi Giusto fra le nazioni, salutò dal vagone piombato in partenza per il campo di Dachau, facendogli scivolare fra i piedi un biglietto, con l’indirizzo di una mamma di Trieste da avvertire, perché suo figlio era stato deportato. “Capuozzo, accontenta questo ragazzo!”, disse. E nel raccontare questa storia Toni un po’ si riconciliava, lui ex-rivoluzionario, con il papà poliziotto, dopo tante incomprensioni.