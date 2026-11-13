La concorrenza in agricoltura va tutelata, ma non a spese della dignità dei lavoratori

Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha sostenuto una posizione sulla condizionalità sociale della politica agricola comune che merita di essere considerata con attenzione. La Confederazione l’ha ribadita in un comunicato del 6 novembre 2026 ripreso dalla testata Agricolae. La lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro è dichiarata senza esitazioni; si chiede tuttavia di non applicare la condizionalità sociale almeno fino a quando non esisterà una normativa quadro sul lavoro valida per tutti gli Stati membri dell’unione. L’argomento è noto. Le legislazioni nazionali presentano differenze significative tanto nella definizione delle violazioni quanto nelle conseguenze sanzionatorie. Il collegamento tra infrazioni della disciplina lavoristica e riduzione degli aiuti agricoli potrebbe pertanto produrre condizioni diseguali di concorrenza. Si aggiunge la preoccupazione di una duplicazione delle conseguenze afflittive, e si chiede di distinguere lo sfruttamento vero e proprio dalle infrazioni minori e dagli errori amministrativi.

La proporzionalità delle misure, la certezza delle regole e l’equilibrio concorrenziale sono questioni serie. Proprio per questo conviene separare tra loro i diversi problemi che pongono. Un conto è correggere gli strumenti affinché colpiscano le condotte secondo la loro gravità effettiva, altro conto è rinunciare nell’attesa di una futura armonizzazione europea alla operatività di uno strumento di tutela. Qui si incontra il punto decisivo. È possibile subordinare l’effettività della protezione del lavoro alla preventiva realizzazione di condizioni uniformi di concorrenza? Non credo. Non perché le ragioni del mercato siano trascurabili, ma perché esse non possono assumere una posizione sovraordinata rispetto alla salute, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità della persona. La condizionalità sociale muove da un principio comprensibile anche fuori dalle complesse tecnicalità della PAC. In sostanza, chi riceve risorse pubbliche per esercitare un’attività economica deve rispettare gli obblighi fondamentali che presidiano il lavoro impiegato in quella attività. Il principio non sostituisce la legislazione penale contro il caporalato, non identifica ogni violazione amministrativa con lo sfruttamento; aggiunge invece una conseguenza nell’ambito del rapporto tra impresa beneficiaria e sostegno pubblico. Sulla misura di questa conseguenza si può discutere, sul principio che lei ispira assai meno.

Il caporalato, del resto, non è una semplice anomalia contrattuale; è una pratica che prospera dove il diritto del lavoro non riesce a diventare esperienza quotidiana. Prospera nei territori della povertà, dell’isolamento, della dipendenza personale. I lavoratori sfruttati sono spesso persone che non possono negoziare nulla, neppure le condizioni elementari della propria esistenza. Sono i sotto-lavoratori, gli ultimi. Quelli che il grande processo di emancipazione del lavoro ha lasciato ai margini. Per loro l’effettività della legge non è un dettaglio dell’organizzazione del mercato, è una condizione di sopravvivenza e di libertà.

Ma vi è un’altra ragione per non contrapporre troppo rapidamente tutela del lavoro e concorrenza. Lo sfruttamento altera esso stesso la competizione. L’impresa che riduce illegittimamente il costo della manodopera consegue un vantaggio nei confronti dell’impresa che corrisponde le retribuzioni dovute, osserva i tempi di riposo e sostiene gli oneri della sicurezza. Ne risultano danneggiati i lavoratori, ma anche gli imprenditori che rispettano le regole. Il contrasto al caporalato non è dunque estraneo alla difesa del mercato, né vi si contrappone; concorre invece a preservarne le condizioni di correttezza. Naturalmente l’agricoltura conosce difficoltà strutturali che non sarebbe serio ignorare. Le imprese produttrici sono spesso l’anello debole della filiera, esposte alla forza economica della trasformazione e della grande distribuzione, alle pressioni sui prezzi, alle asimmetrie dei rapporti contrattuali. Sono problemi che possono rendere difficile perfino il rispetto delle regole del lavoro. Proprio per questo, tuttavia, essi richiedono interventi sull’organizzazione dei mercati e sulla distribuzione del valore lungo la filiera. Non possono trovare soluzione nel rinvio delle garanzie dovute a chi lavora. L’articolo 41 della Costituzione riconosce la libertà dell’iniziativa economica privata e insieme ne indica i limiti. Essa non può svolgersi in modo da recare danno alla salute, all’ambiente e alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Non è un richiamo retorico, è la scelta di un ordinamento nel quale l’impresa non si esaurisce nell’interesse dell’imprenditore ma coinvolge una pluralità di interessi meritevoli di tutela. La responsabilità imprenditoriale riguarda anche le persone che rendono possibile la produzione.

Confagricoltura ricorda di rappresentare le imprese agricole dal 1920. È una data che invita a misurare la distanza percorsa. Allora erano ancora vivi il latifondo e assetti sociali destinati a essere profondamente trasformati dalla Repubblica e dalla riforma agraria. Da allora sono cambiati le tecniche, i mercati, la struttura delle aziende, la cultura della produzione. È giusto chiedersi se alla modernizzazione economica corrisponda sempre con uguale intensità una moderna concezione dei rapporti tra impresa e lavoro. Credo che l’innovazione agricola non consista soltanto nella ricerca scientifica vocata all’agricoltura, nella meccanizzazione o nelle nuove tecnologie. Consiste anche nella capacità di riconoscere che il lavoro non è una semplice voce di costo ma un’attività della persona alla quale l’ordinamento accorda una protezione che non dipende dalla convenienza economica del momento. Perciò il confronto aperto dalle dichiarazioni del presidente Giansanti è utile, e merita di proseguire. L’armonizzazione europea è un obiettivo ragionevole, la proporzionalità delle sanzioni è un’esigenza di giustizia. Ma nessuna delle due dovrebbe trasformarsi nella condizione sospensiva della tutela della persona. La concorrenza va protetta, ma non a spese della dignità umana. È questo il limite che distingue la libertà d’impresa dalla libertà di sfruttare, ed è una conquista della nostra civiltà giuridica sulla quale non dovrebbero esservi né tentennamenti né arretramenti.