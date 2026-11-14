Mentre si discute di formule contro l'astensionismo, il focus di esperti e partiti si sta concentrando sui cosiddetti "standby citizens". Sono elettori che si attivano a intermittenza, su singoli temi, e non rientrano nel popolo tradizionale dei non votanti. Dal referendum sulla giustizia alle Europee, ecco le scelte che hanno fatto recentemente

Chi sono i cittadini "in attesa" e perché possono decidere le prossime elezioni

Chi sono i cittadini "in attesa" e perché possono decidere le prossime elezioni

Si chiamano "standby citizens", letteralmente cittadini "in attesa". Sono la fascia elettorale più ambita da partiti e candidati in vista delle elezioni e potrebbero essere decisivi all'interno della prossima campagna elettorale. Perché la loro partecipazione è legata a meccanismi di attivazione improvvisi. Nel dibattito che si è aperto sul tema dell'astensionismo, è una categoria destinata ad avere un peso rilevante negli equilibri del consenso, in Italia e non solo.

Di cosa si tratta? Si tratta di un particolare "pubblico" di cittadini che si informa e possiede risorse cognitive e motivazionali considerate negli studi scientifici all'altezza di una normale partecipazione. Eppure non scatta, in loro, la necessità di coinvolgersi nelle dinamiche elettorali. Risultato: spesso queste persone si astengono, quasi sempre vanno alle urne a intermittenza. Cosa li spinge a muoversi o, specularmente, a starsene in disparte? La forza degli argomenti proposti dalle varie forze politiche. Se c'è un tema per cui vale la pena impegnarsi e muoversi in direzione dei seggi, ci si mobilita. Come si è capito, non stiamo parlando dei classici astenuti, coloro che si disinteressano in toto della politica e non intendono esercitare il diritto dovere del voto. Nell'ultima rilevazione Ipsos, sono in particolare le classi sociali più in difficoltà e che vivono in periferia a sentirsi estranee al dibattito. In questo caso, neppure il voto "contro" il sistema appare un'opzione.

Altro è invece il caso di chi ha messo "in attesa" il proprio senso civico. A livello sociale, parliamo infatti di ceto medio, si sarebbe detto una volta, in qualche caso impoverito dai venti contrari della globalizzazione. Tre sottolivelli in particolare paiono imporsi, in quella che in ambiente accademico viene sostanzialmente definita come una forma di "passività politica": ci sono i "cittadini di riserva", ci sono i "cittadini disillusi" e ci sono i "cittadini disinteressati". Ognuno di questi sottolivelli ha buoni motivi per rimanere in anticamera e contemporaneamente per decidere, in alcuni casi last minute, di presentarsi ai seggi con tanto di scheda elettorale. Nell'ultima consultazione referendaria, quella sulla giustizia del marzo scorso, oltre un terzo di chi non era andato a votare per l'Europarlamento due anni prima, ha invece scelto di partecipare. Perché il tema è stato particolarmente sentito da una parte dell'opinione pubblica, perché la formula (sì o no) era molto semplice da comprendere, perché i canali social hanno avuto un effetto moltiplicatore più di altre volte su determinati target (si pensi ai più giovani).

Anche la cornice per cui si vota è importante: un conto ad esempio è il governo nazionale, un altro l'elezione dell'Europarlamento. In quei 14 punti percentuali di partecipazione in meno alle urne che si sono originati tra il 2022 e il 2024 (l'affluenza alle urne delle Politiche fu pari nel primo caso al 63,9%, quella per le Europee scese al 49,7%) c'è una parte rilevante di "standby citizens". Cittadini che in quella circostanza non si sono mossi perché convinti verosimilmente di poter incidere di più con la loro indicazione nel quadro nazionale rispetto a quello comunitario.

In un recente intervento su "Vita e Pensiero", Antonio Campati e Veronica Riniolo hanno sottolineato come, rispetto a questo fenomeno, «la domanda che dovremmo porci è: perché non si recano regolarmente alle urne e non partecipano con costanza? Le ragioni possono essere molte, ma quella più preoccupante sarebbe pensare che ritengano che la democrazia possa ben funzionare anche distraendosi».

La politica si sta interessando al fenomeno dei cittadini "in attesa", proprio per scongiurare nuovi picchi di astensione in un Paese in cui il primo partito resta quello di chi non vota? Un segnale è arrivato con l'approvazione della nuova disciplina del voto fuorisede, introdotta recentemente in occasione dell'approvazione della nuova legge elettorale. È stato un provvedimento richiesto a gran voce soprattutto da tanti studenti, che volevano potersi esprimere nelle urne senza il bisogno di tornare a casa. Anche questo elemento, in tempi di partecipazione incerta, sarà un termometro importante alle prossime elezioni per capire lo stato di salute del Paese.