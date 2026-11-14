Più campi nelle periferie e nelle carceri: «Ecco i nuovi centri di Sport e Salute»

L’ad della società pubblica: «Col piano Sport Illumina da 32 milioni cambiamo visione a questa pratica in Italia. La sedentarietà è oggi ai minimi storici. I ragazzi di Caivano al lavoro per l’America’s Cup. E di Colle Oppio si parla nel mondo». Coinvolte 99 case di reclusione: «L’attività può aprire strade nuove Diamo senso allo sport in Costituzione». A Roma lo stadio dei Marmi sarà aperto 7 giorni per tutti

L o sport di massa, non guardando solo ai vertici, come “arma” sociale per riaggregare comunità in tempi di disagio, dalle periferie (Caivano) ai centri storici (Colle Oppio) e anche nelle carceri; e come una sorta di «oratori contemporanei per trasmettere valori duraturi » strappando giovani alla “dittatura dei clic”. È la visione di Diego Nepi Molineris, 55 anni, ad di Sport e Salute, la società pubblica di sviluppo dello sport, e dirigente stimato, al punto da esser stato indicato come manager sportivo dell’anno agli Msa Awards ‘26.

Cinque anni al timone di Sport e Salute: di quali risultati è più orgoglioso?

La nostra medaglia più importante non è quella che si prende su un podio: è una persona in più che sceglie di fare sport. È il risultato che cerchiamo ogni giorno, portando lo sport dove ancora non c’è e trasformandolo in un diritto di tutti, come previsto dalla Costituzione. La sedentarietà è ai minimi storici: uno degli indicatori che più mi rende orgoglioso è il -13,3% dal 2022 tra i bambini dai 3 ai 10 anni. Ma ci sono risultati che raccontano ancora meglio la nostra missione: Caivano, portata da simbolo di degrado a modello di rinascita; Colle Oppio, da piazza di spaccio a luogo di sana aggregazione. E poi Sport Illumina, le oltre 1.600 iniziative sociali realizzati e il progetto Scuola Attiva, con cui abbiamo coinvolto 2,5 milioni di studenti. Il nostro successo, però, si misura soprattutto nelle vite che contribuiamo a cambiare.

Cosa è Sport Illumina?

È la nuova visione dello sport in Italia. Un progetto ideato e realizzato da Sport e Salute, finanziato con 31,8 milioni dal ministro per lo Sport, che vuole restituire lo sport alle persone e le persone ai propri quartieri. Entro la primavera 2027 completeremo 85 spazi in 17 regioni, dal Nord al Sud. Non semplici playground , ma palestre a cielo aperto, senza barriere, con campi da basket e superfici da tennis di tipo professionale. In Italia realizzare un impianto sportivo richiedeva dai 7 ai 9 anni: noi siamo passati a pochi mesi. Sono oratori contemporanei, presidi di socialità e risposte concrete anche alle dipendenze digitali: si scende sotto casa e si torna a stare insieme, in sicurezza. Un esempio: in Sicilia ne realizzeremo 10; il primo è stato inaugurato a Trapani, in un’area che prima ospitava un deposito di armi. Non ci sono reti che separano, tutti possono giocare: per noi tutti sono campioni. Sport e Salute ne garantirà la manutenzione per sei anni, con tutor dedicati. Presto arriverà anche un’app per connettere questi luoghi e le loro comunità.

Caivano è uno dei vostri fiori all’occhiello. Come procede?

Per noi esiste un prima e un dopo Caivano. La visione della premier Meloni e il nostro lavoro hanno permesso di recuperare in soli sei mesi un luogo che era un rudere abbandonato, tra rifiuti speciali e siringhe. Sui tempi tememmo di non farcela. Ci siamo riusciti. Oggi il centro sportivo Pino Daniele è un modello unico, con oltre 1.400 iscritti, grazie alla collaborazione con le Fiamme Oro. Abbiamo dimostrato che anche nei luoghi più difficili lo sport può ridare fiducia e divenire palestra di vita.

A Caivano è arrivato anche il mare, con la Coppa America del 2027.

Abbiamo voluto contribuire a portare il mare anche dove non c’è. Al Pino Daniele il trofeo dell’America’s Cup e campioni velisti come Max Sirena e il neozelandese Grant Dalton hanno incontrato 350 bambini del Parco Verde. Prima hanno conosciuto la vela in piscina, poi sono usciti in mare accompagnati da sette medagliati olimpici. In Campania, in soli tre giorni di regate preliminari i tesserati sono cresciuti del 17,3%. Continueremo a entrare nelle periferie, da Ponticelli a Scampia, fino a Marano, dove mancavano persino i canestri per giocare. E i ragazzi di Caivano lavoreranno con noi per l’America’s Cup 2027: non saranno spettatori di un grande evento, ma protagonisti.

Qual è il riscontro nelle periferie e nelle comunità più fragili?

Straordinario. Solo sul fronte dello sport in carcere abbiamo investito 3,8 milioni, sostenendo 144 tra associazioni e società dilettantistiche ed Ets: oltre 10mila beneficiari, 99 istituti penitenziari e minorili coinvolti. A Nisida abbiamo avviato un percorso, recupereremo il campo di calcio, per noi è l’isola che c’è. Perché una seconda possibilità deve esistere per tutti. Lo sport non cancella gli errori, ma può aprire strade nuove.

A Roma, Colle Oppio è diventato un simbolo di rigenerazione?

Colle Oppio racconta cosa può fare lo sport. Ogni pomeriggio migliaia di ragazzi lo vivono: un campo da basket che aggrega giovani e talenti da tutto il mondo, uno skate park definito dal “New York Times” come il più bello al mondo, pallavolo e persino il curling. E non ci fermiamo: sono in arrivo nuove iniziative, ancora col ghiaccio protagonista. Ma la nostra idea di sport accessibile avrà una nuova casa anche allo stadio dei Marmi Pietro Mennea, a partire da fine novembre. Lo abbiamo trasformato in uno spazio aperto 7 giorni su 7, anche nelle ore serali. Chiunque potrà entrare, allenarsi e fare sport liberamente, anche dopo il tramonto. Ci saranno spogliatoi, armadietti e docce disponibili. È una vera innovazione. E proprio qui realizzeremo anche il museo dedicato a Mennea, campione straordinario. Perché ricordare Mennea significa anche raccontare che cosa lo sport può insegnare: sacrificio, determinazione, inclusione e capacità di superare ogni limite.

Dalle periferie ai grandi eventi: come cambierà il Foro Italico?

È in corso una grande operazione di trasformazione. Dal 2028 il Centrale avrà finalmente una copertura, dopo oltre vent’anni di lavoro: diventerà un’arena multifunzionale, capace di ospitare fino a 18 discipline, viva 365 giorni l’anno. Anche lo stadio Olimpico sarà più moderno per Euro 2032. La trasformazione coinvolgerà la nuova cittadella sportiva all’ex Civis davanti alla Farnesina, servita in futuro dalla linea C metro, e l’intero parco del Foro Italico. E poi i lavori allo Stadio del Nuoto e alla Casa delle Armi. Stiamo costruendo una nuova idea di città e di sport.

Alla nascita di Sport e Salute si discusse molto del rapporto con il Coni. Il dualismo è superato?

Oggi i perimetri sono chiari e definiti, le polemiche appartengono al passato. Dopo oltre vent’anni di lavoro per lo sport, il Coni ha conferito a me e al presidente Marco Mezzaroma la Stella d’oro al Merito sportivo. La nostra sfida è contribuire a scrivere il futuro dello sport, rafforzandone il ruolo sociale, culturale ed educativo. Per rendere la pratica sportiva sempre più accessibile e vicina alle persone.

L’area di Caivano dov’è sorto il centro sportivo, prima dei lavori