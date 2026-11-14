Gli studenti dell'Università europea di Roma al servizio degli altri

Quest’anno circa 300 ragazzi saranno impegnati in iniziative di volontariato, come assistenza agli anziani e ai malati, sostegno ai senza fissa dimora, aiuto ai migranti, raccolta di farmaci e di beni alimentari, giornate di giochi e sport con i bambini delle case-famiglia e attività per la tutela dell’ambiente

Riprendono le attività di Responsabilità Sociale dell’Università Europea di Roma (UER), coordinate dal Centro di Formazione Integrale dello stesso ateneo. Quest’anno circa 300 studenti saranno impegnati in iniziative al servizio degli altri, in collaborazione con più di 40 associazioni, laboratori, ONLUS e organizzazioni di volontariato presenti sul territorio. Tra le attività previste per l’anno accademico 2026- 2027: assistenza agli anziani e ai malati, sostegno ai senza fissa dimora, aiuto ai migranti, raccolta di farmaci e di beni alimentari, giornate di giochi e sport con i bambini delle case-famiglia e iniziative per la tutela dell’ambiente. L’attività di Responsabilità Sociale ha l'obiettivo di formare gli studenti come persone oltre che come professionisti.

«Questa esperienza rappresenta un terreno in cui mettersi in gioco, sviluppare competenze umane e conoscere le varie realtà che compongono la nostra società», spiega Padre Enrico Trono LC, direttore del Centro di Formazione Integrale UER, «affinché con l'impegno di oggi e la professione di domani i nostri studenti possano scegliere di essere agenti positivi di cambiamento al servizio del bene comune». «Al termine di ogni anno questa esperienza si rivela positiva e arricchente per la maggior parte dei nostri studenti», sottolinea Barbara Giannetti, coordinatrice dell’Area di Responsabilità Sociale UER. «Molti ne comprendono la finalità e scoprono la bellezza di aiutare l'altro con i propri talenti e capacità e decidono di continuare al di là dell'impegno richiesto, trasformando l'esperienza di Responsabilità Sociale in una scelta personale di sostegno e cura dell'altro».