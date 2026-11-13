In Cina ci sono sempre più banchi vuoti: perse 17 milioni di iscrizioni

Il crollo si è registrato tra il 2021 e il 2025. In un solo anno sono stati chiusi 30mila istituti scolastici. E le previsioni restano fosche, a causa del declino demografico

Una lenta, inesorabile, sparizione? Quello che è certo è che siamo davanti a una gigantesca contrazione: in una manciata di anni (2021-2025), la scuola cinese ha perso diciassette milioni di iscrizioni. Diciassette milioni di banchi destinati a rimanere vuoti. Una “caduta” che si è tradotta, inevitabilmente, nella chiusura di istituti scolastici. Nel solo 2025, hanno chiuso i battenti quasi 30.000 asili e scuole primarie, il segnale più lampante, ha scritto Caixin Global, “che un prolungato declino demografico sta sconvolgendo radicalmente il vasto sistema scolastico del Paese”.

Il tasso di disoccupazione giovanile nel gigante asiatico è aumentato vertiginosamente a partire dal 2022, raggiungendo il record del 21,3% nel giugno 2023. Poco dopo, le autorità hanno fatto calare il silenzio, occultando le statistiche. Il dato è riemerso, dopo essere stato "corretto" nel gennaio 2024, con l’esclusione degli studenti dal calcolo. Come riporta Vision Times, anche con il metodo rivisto, la disoccupazione giovanile è rimasta elevata per tutto il 2025. Ha raggiunto il picco del 18,9% ad agosto, per poi diminuire leggermente al 16,5% entro la fine dell'anno, “rimanendo comunque significativamente superiore alle medie storiche”. E in tanti scommettono che i dati ufficiali sottostimino la reale portata del fenomeno.

Secondo Huang Weiru, vicedirettore del dipartimento per lo sviluppo sociale presso la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, il cambiamento demografico “richiede una riduzione di alcune parti del sistema educativo e un'espansione mirata di altre”. Tra le prime iniziative messe in campo, c’è il ridisegno delle classi (con meno studenti) e la conversione degli edifici inutilizzati “in spazi per la formazione professionale, le arti e altre attività, con l'obiettivo di migliorare la qualità piuttosto che semplicemente tagliare le risorse”.

Il dimagrimento delle scuole è uno dei “frutti” del declino demografico. Un rompicapo per Pechino. Le misure introdotte, a partire dall’abolizione della famigerata politica del figlio unico, non hanno risollevato la curva. Il numero di nati per donna in Cina è sceso ad appena 1,0, un dato nettamente inferiore alla media asiatica, in un contesto in cui gran parte del continente sta affrontando una crisi demografica analoga. « La Cina si trova di fronte a una sfida singolare: la sua società sta invecchiando rapidamente senza essere diventata ricca », hanno osservato gli esperti del think tank statunitense Rand.

Le nascite annuali sono rimaste relativamente stabili tra i 15 e i 16,5 milioni dall'inizio degli anni 2000 alla metà degli anni 2010, prima di registrare un breve aumento nel 2016, quando la politica dei due figli è entrata in vigore a livello nazionale. Poi un brusco calo. Nel 2025, il numero era sceso a 7,92 milioni, meno della metà rispetto a circa un decennio prima e la cifra più bassa dal 1949. E le previsioni restano fosche. “Entro il 2050, la popolazione cinese potrebbe perdere 250 milioni di persone rispetto agli 1,4 miliardi, quasi tre quarti di quella degli Stati Uniti”. Con squilibri sempre più accentuati: ci saranno meno di due adulti in età lavorativa per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni.