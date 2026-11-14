Xi-Trump-Putin: si parlerà di Iran e non-proliferazione nucleare, "oscurata" l'Ucraina

Iran e non-proliferazione nucleare. Niente Ucraina. La Casa Bianca anticipa i dossier caldi che “impegneranno” lo storico trilaterale che si terrà giovedì nella città cinese di Shenzhen, a margine del vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico ( Apec) tra il “padrone di casa”, il presidente cinese Xi Jinping e i colleghi statunitense Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. Si tratta del primo incontro in assoluto tra i leader dei tre Paesi . "Il presidente Trump ha chiarito che, tra gli altri argomenti, discuterà della riduzione delle armi nucleari nel mondo, la cui proliferazione, secondo il presidente Trump, è molto pericolosa", ha tenuto a precisare la portavoce della Casa Bianca, Olivia Wales.

Secondo un alto funzionario statunitense che ha parlato con i giornalisti a condizione di anonimato, il tycoon ha intenzione “ di discutere della guerra con l'Iran con Xi e Putin, ma eviterà di parlare dell'Ucraina” . L'incontro trilaterale è concepito come "l'inizio di un dialogo, si spera", sul disarmo nucleare "che possa essere produttivo in futuro", ha fatto sapere ancora il funzionario statunitense, aggiungendo che “non si prevede l'annuncio di alcun accordo”.

L'ultimo accordo sul disarmo nucleare tra Russia e Stati Uniti è scaduto a febbraio, eliminando per la prima volta in oltre mezzo secolo i limiti imposti ai due maggiori arsenali atomici. Alla scadenza del trattato New START, Trump ha respinto la richiesta della Russia di estendere l'accordo bilaterale per un altro anno e ha auspicato un accordo "nuovo, migliorato e modernizzato" che includa la Cina. Un modo per frenare la corsa nucleare di Pechino.

Secondo l'annuario SIPRI Yearbook 2026 e il report Nuclear Notebook della Federation of American Scientists, la Cina possiede il terzo arsenale nucleare al mondo per dimensioni (dopo Russia e Stati Uniti, che insieme detengono circa l'83% delle testate globali) e quello con il tasso di crescita più rapido in assoluto, con circa 620 testate nucleari (in aumento rispetto alle 600 del 2025 e alle 500 del 2024). Di queste, circa 34 testate sono considerate dispiegate presso forze operative ad alta prontezza (un dato in crescita rispetto alle 24 dell'anno precedente), mentre le restanti 586 sono conservate in depositi centrali sotto il controllo della Commissione Militare Centrale. Il Pentagono stima che il gigante asiatico raggiungerà le 1.000 entro il 2030. Si tratta però di un arsenale ancora decisamente inferiore a quello di Usa e Russia, che possiedono ciascuno più di 5.000 testate. Dunque, secondo gli osservatori internazionali, la Cina ha poco interesse a giocare la partita della non-proliferazione. Non solo: Pechino ha dichiarato che chiederle di partecipare ai negoziati trilaterali sul disarmo in questa fase non sarebbe " né giusto, né ragionevole, né realistico" . Gli Stati Uniti sono già impegnati in un programma di modernizzazione nucleare trentennale da 1.000 miliardi di dollari

Quale dunque sarà il valore (e le ambizioni) del vertice? Secondo gli analisti, la partita è più simbolica che sostanziale. Ognuno degli attori in campo è guidato da diverse “priorità”. Il vertice a tre offre a Xi l'opportunità di ostentare la crescente influenza e il prestigio della Cina, già convalidata dalla visita negli Usa dello scorso settembre. A Putin preme “oscurare” il dossier Ucraina e, al tempo stesso, uscire dall’isolamento. Per il Cremlino, insomma, “l’incontro trilaterale rappresenta un'occasione ambita per affermarsi come una superpotenza al pari di Washington e Pechino”. Trump, azzoppato dalle elezioni di midterm, invece cerca una via di uscita al pasticcio Iran: la Casa Bianca ha necessità urgente di disinnescare la crisi senza apparire debole.