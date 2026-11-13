L'ambasciatore israeliano Peled si congeda dall'Italia: «Rapporti più forti»

Ha voluto incontrare la stampa; ha risposto alle domande che hanno accompagnato il suo lavoro nei due anni e due mesi di mandato; ha salutato «con profonda gratitudine» l'Italia, che si appresta a lasciare per Ginevra, dove rappresenterà il suo Paese alle Nazioni Unite: l’Ambasciatore israeliano Jonathan Peled ha concluso la sua missione a Roma con la fermezza e la gentilezza che ne hanno caratterizzato lo stile diplomatico. Ecco i punti principali toccati durante l’incontro.

Il rapporto con l’Italia

Un’«amicizia preziosa», quella con il nostro Paese, che ha saputo affrontare e superare le difficoltà e le incomprensioni emerse dopo il 7 ottobre. L’ambasciatore israeliano ha citato in particolare due “incidenti”: quello che si è verificato nel sud del Libano con Unifil e quello che ha coinvolto il Cardinale Pizzaballa (l’ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro per celebrare la Messa della Domenica delle Palme). «Ho spiegato alla Farnesina cos’era successo. Ho velocemente evidenziato in cosa avevamo sbagliato e cosa avremmo fatto per evitare che accadesse di nuovo. Alla fine di quelle giornate, indubbiamente difficili, siamo riusciti a chiarirci, e proprio quel confronto ha contribuito a rafforzare le nostre relazioni e l’outreach diplomatico. Abbiamo imparato dai nostri errori e reso più efficaci i meccanismi di gestione delle criticità».

Il legame con la diaspora. L’antisemitismo

Peled ha affrontato anche il tema del rapporto con gli ebrei della diaspora. «Sono fratelli e sorelle. I nostri più vicini alleati. E' una relazione complessa, perché c’è pluralismo nelle comunità, ci sono idee diverse, ma il dialogo è forte, continuo». L’ambasciatore ha ricordato che Israele ha piena contezza dei problemi legati alla sicurezza: «Purtroppo, l’antisemitismo è in forte crescita: è una grande preoccupazione. Ma non dobbiamo dimenticare che si tratta di cittadini europei. Molti sono nati qui, vivono qui, votano qui. Ed è un dovere delle istituzioni locali affrontare il tema della protezione delle comunità ebraiche». Quanto alle proteste che si ripetono nel nostro Paese, Peled ha parlato di una «palestinizzazione» della narrazione «che spesso va molto oltre le stesse istanze dei palestinesi: qualcosa che ha a che vedere con il radicalismo islamico, con correnti radicali che si oppongono al governo italiano, alla società italiana, alle istituzioni italiane. E questo può essere molto pericoloso».

L’”ottavo fronte”: l’informazione

C’è chi sostiene che Israele abbia vinto la guerra su sette fronti, ma non sull’ottavo: quello dell’informazione. L’ambasciatore concorda in parte: «Non penso che Israele abbia perso questa battaglia, ma sicuramente la diplomazia non è il nostro miglior successo. Dobbiamo e possiamo fare meglio, dobbiamo dedicare più tempo e risorse a questo fronte e adesso è il momento di rinforzare il nostro apparato diplomatico. Penso che i media debbano giocare una partita importante per aiutare la società civile, soprattutto i giovani, a comprendere il contesto nella sua complessità, senza rinunciare alla legittima critica. Ci sono molte fake news da combattere, e mi sento di rivolgere un appello: raccontate tutti gli aspetti di una vicenda, verificate e ricontrollate i fatti prima di riportarli».

Gaza

Peled ha confermato l’impegno di Israele nell’attuazione del Piano per Gaza. «E’ l’unico sul tavolo, al momento, e stiamo facendo la nostra parte». Quanto alla situazione umanitaria nella Striscia: «Gaza è divisa in due parti: una sotto il controllo militare di Israele, l’altra, dove è presente il 95% della popolazione palestinese, è controllata da Hamas. Gli aiuti umanitari entrano costantemente, ma la gestione è sotto la responsabilità di Hamas. Non lo dobbiamo dimenticare. Sappiamo che la situazione è tragica, e sappiamo che l’inverno sta arrivando. Ma sappiamo anche che l’implementazione della seconda parte del Piano è in ritardo perché prevede il disarmo di Hamas, e Hamas rifiuta di lasciare le armi. Speriamo che Comunità internazionale. Italia compresa, continui a mettere pressione su Hamas affinché disarmi, e smetta di far soffrire la propria gente, usandola per potersi presentare al mondo come vittima. A pagare il prezzo di tutto questo sono i palestinesi».

I coloni. Il Governo

«La situazione in Cisgiordania è una questione con cui ogni Governo si deve confrontare - sottolinea Peled -. Siamo pienamente consapevoli che la violenza dei coloni deve essere prevenuta e contrastata, così come il terrorismo palestinese». Quanto alla formazione di un nuovo esecutivo: «Attualmente sembra che Gadi Eisenkot abbia i numeri per formare una coalizione, ma sarà un processo lento e difficile».

L'alleanza con gli Stati Uniti

L’ambasciatore è espresso sull’annuncio di Trump di una riduzione graduale degli aiuti a Israele. «Si parla di 3-4 miliardi di dollari per l’assistenza militare: un accordo firmato sotto la presidenza Obama. Il timing può aver sorpreso, ma è qualcosa a cui già ci stavamo preparando: abbiamo una situazione economica migliore rispetto a dieci anni fa, e meno bisogno delle capacità americane. Siamo di fronte a un processo naturale, che stiamo affrontando e che affronteremo nei prossimi anni».