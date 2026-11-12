Angelo Branduardi, il mio "Cantico" libero: «San Francesco non era un pacifista ma un "creatore di pace"»

Da Assisi, camminando e cantando sui sentieri di san Francesco, fino al Teatro Comunale di Sassari per Il Cantico Tour. Questo è il cammino instancabile di Angelo Branduardi che giovedì 12 novembre, ospite della rassegna “Frequenze”, sbarca nell’Isola che gli è cara, anche per la lingua, che ha cantato, con Luciano Ligabue, nel brano Ai cuddos (A coloro) inserito nel disco Barones dei Tenores di Neoneli. «Sassari vuol dire Siligo, dove è nata Maria Carta, “la Callas di Sardegna” con cui feci un concerto clamoroso a Parigi e di cui custodisco con orgoglio il premio dedicato alla sua memoria che mi è stato dato – dice Branduardi - . E poi la Sardegna è anche Luigi Lai, maestro di launeddas, questo antico strumento a fiato di cui mi vanto per averlo fatto riscoprire utilizzandolo in due brani del mio disco La pulce d’acqua». Disco che il prossimo anno festeggia i 50 anni dalla pubblicazione (La fiera dell’Est li ha appena compiuti), album che nel 1977 ha sancito l’inizio della fama internazionale di Branduardi. Un successo consolidato da quasi trenta dischi: «Tutti nati per il mio istinto, ma non tutti li rifarei, e non dirò certo quali siano gli “incompiuti”».

Un album imprescindibile nella sua discografia resta ovviamente "L’infinitamente piccolo" che dal 2000 a oggi lo ha portato in giro per il mondo a cantare la vita di san Francesco, di cui rifiuta l’accezione rosselliniana di “giullare”. Ma forse allora andrebbe anche rivista quella, un po’ riduttiva, del “menestrello Branduardi”?

«Dire giullare non è riduttivo, è sbagliato, perché Francesco prima di diventare Santo è stato un uomo tormentato, ma anche un rivoluzionario e un artista. Il brano che chiude L’infinitamente piccolo, Salmo, lo conferma. E la sua modernità sta proprio in questo, nell’essere Santo ma anche Poeta, il primo vero Poeta della nostra tradizione. Quanto a me, mi ritrovo a pieno nella frase di un trovatore tedesco dell’anno Mille che dice: “Io sono il trovatore e sempre vado per paesi e città. Ora che sono arrivato fin qui, lasciate che prima di partire, io canti”».

Dietro ad ogni suo “canto” pare esserci sempre uno studio attento e profondo, a cominciare dalle diverse tradizioni musicali.

«Non sempre dietro a un mio disco c’è lo studio, perché il primo gradino che salgo è sempre quello dell’istinto e del piacere cerebrale. Nei nove album di Futuro Antico invece lì sì c’è uno studio approfondito fatto con Francesca Torelli, docente di liuto al Conservatorio di Milano, così come i brani che citavo prima de La pulce e l’acqua sono costruiti e studiati apposta per inserire la launeddas di Lai».

Quanto ha contato negli anni la collaborazione con sua moglie Luisa Zappa, autrice anche dei testi de L’infinitamente piccolo?

«Luisa è stata fondamentale. Per quel che concerne L’infinitamente piccolo però abbiamo fatto ciò che ci era stato richiesto dai francescani, ovvero un lavoro estremamente filologico. Non apprezzo la musica devozionale, quindi con Luisa siamo stati fedeli ai Fioretti e ai pochi scritti autografi rimasti di Francesco. Il lavoro musicale in questo caso è durato poco, io che di solito ci metto una vita ho scritto tutto in tre settimane così che L’infinitamente piccolo è diventato il disco che mi è venuto più facile e magari questa semplicità creativa è anche uno degli aspetti per cui arriva immediato e piace ancora tanto al pubblico».

A 40 anni dallo “Spirito di Assisi” il primo incontro del dialogo interreligioso, viene immediato il rimando de "Il sultano di Babilonia e la prostituta", brano cantato con Franco Battiato e che apre "L’infinitamente piccolo".

«E’ una canzone che racconta una storia di estrema attualità. L’incontro in Egitto con il sultano Al-Malik-Al-Kamil, nipote del Saladino, ha del miracoloso, perché Francesco va per stipulare un accordo e alla fine diventano amici. Il sultano gli dona il corno d’avorio che possiamo ancora ammirare, è esposto al Museo del Sacro Convento di Assisi. Da quello strumento primitivo san Francesco non si separava mai e questo ci dice quanto amasse la musica. Tutto ciò che ha predicato e scritto, era pensato per essere musicato, cantato, danzato e recitato. Francesco inventa il “teatro moderno” e se non fosse andata persa la musica che aveva composto per il Cantico delle creature oggi saremmo in grado di eseguirla. Rintracciare quella musica è impossibile, ma sarebbe un ritrovamento straordinario».

Straordinario, specie ai nostri giorni, è il messaggio pacifista del suo brano "Il lupo di Gubbio".

«I primi tempi, quando cominciò a predicare, a Francesco tiravano addosso di tutto. E allora lui cosa fa? Inizia a parlare con le creature che gli erano più care: gli uccelli, gli agnelli e a Gubbio incontra il lupo, il quale è molto probabile che sia stato un essere umano, un malvivente con il quale riesce a stabilire un dialogo e a placarne la forza violenta. Ci tengo a sottolineare che Francesco non era un pacifista ma un “creatore di pace” e questo credo sia un altro elemento molto importante che caratterizza la figura del Santo».

"Kyrie Eleison" (Signore abbi pietà), tratto dalla "Missa Luba", composta da padre Guido Haazen, è diventato un singolo che ha scritto nel drammatico periodo del Covid.

«Era la mia personale preghiera di salvezza per quell’umanità che a causa del virus stava soffrendo l’indicibile. Ma è un brano che non è stato accolto bene, forse perché dentro c’è una disperazione che all’epoca non era più sopportabile. Non a caso quella del Covid è una tragica stagione che è stata rimossa in fretta, e forse è meglio così. Io comunque Kyrie Eleison non lo eseguo più nei miei concerti».

La sua "State buoni se potete", brano del 1983, in questo momento suona come un appello alle masse dei giovani violenti e saccheggiatori di Milano.

«Quella canzone ha avuto una grande impatto tra i giovani di allora, di quelli di oggi non mi sento di parlare e ancora meno di giudicare. Così come sono meno ferrato, rispetto a san Francesco, sulla figura di san Filippo Neri che mi fece scoprire Luigi Magni per cui scrissi la canzone che è diventata la colonna sonora del suo film State buoni se potete. Per Magni poi ho fatto anche la colonna sonora di Per Ponzio Pilato e sempre grazie a lui ho scoperto che nella tradizione copta il prefetto romano della Giudea è considerato un santo, san Ponzio Pilato».

A santa Ildegarda di Bingen ha invece dedicato l’album "Il cammino dell’anima".

«Un disco che purtroppo ha subito gli effetti collaterali del Covid. Debuttammo a Bergamo davanti a 3mila persone e poi eravamo attesi a Milano quando è scattato il lockdown e ci siamo dovuti fermare. Perciò, ho deciso che prossimamente tornerò a riproporre dal vivo Il cammino dell’anima».

Branduardi, a che punto è arrivato il cammino della sua anima?

«Bel dilemma: se lo sapessi lo dissi – sorride – . Io penso che il mio cammino spirituale sta tutto in quello che faccio o che vorrei ancora fare con la musica. Per questo dopo Il cantico tour con Aldo Cazzullo abbiamo già fissato altre dieci date, da Taormina a Verona, del nostro spettacolo Francesco. Dopo di che, basta santi – sorride di nuovo - , solo perché c’è ancora tanto da dire anche su chi santo non è».