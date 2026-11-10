Andare a teatro per opporsi al tecnodominio di Elon Musk

È una moderna favola in musica, un racconto corale che provoca domande scomode agli spettatori cercando di svelare le ragioni per cui i troppo ricchi riducono l’umanità a un prodotto da consumare. Starman, la vera storia di Leon Skum, scritto, diretto e interpretato dal venticinquenne Pietro Giannini (Premio Ubu 2025 come miglior performer) con una compagnia di attori under 35, va in scena al Teatro Gustavo Modena di Genova da oggi al 15 novembre: lo spettacolo esplora la vita personale e familiare del principe degli oligarchi dell’America di Trump, come si evince dal nome anagrammato del titolo. Si parla, ma solo evocandolo, di Elon Musk, l’imprenditore geniale, visionario senza affetti, che domina e manipola, sostiene e abbatte a suo piacimento, uno dei padroni del mondo che i giovani contestano, con manifestazioni contro le guerre, il caro-vita, le diseguaglianze, i diritti non riconosciuti o calpestati. Questa nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova, che ha debuttato con successo il 4 novembre al Romaeuropa Festival, è dunque un riverbero della forte spinta al cambiamento che vede protagoniste, nelle piazze di tutta Europa, le nuove generazioni.

Giannini, ma chi è Starman?

«L’uomo delle stelle, uno che si ritiene un superuomo, persona poliedrica e controversa che perde la sua umanità perché dimentica quello che ha vissuto: la frustrazione di essere stato un bambino affetto dalla sindrome di Asperger, trattato dal padre come un “ritardato”, il dolore per la morte nella culla, a soli sei mesi, del suo primo figlio».

Perché un testo così tagliente contro il potere? È una forma più penetrante di teatro civile?

«Il monologo Traiettoria calante, che ho scritto e interpretato l’anno scorso sul crollo del ponte Morandi a Genova, era senz’altro più canonico e decifrabile, un teatro documentario. Poi però mi sono accorto che bisognava fare un passo avanti: per cambiare la società c’è bisogno di provocare “scaricando la colpa” sullo spettatore. Allora dico: io sono contro il magnate della tecnologia, lui non mi piace affatto, ma questo non basta, devo assumermi, insieme alla collettività, tutte le responsabilità del caso».

Il vostro punto di vista riflette quindi ciò che sta accadendo nelle piazze?

«Sì. In modo totale. L’arte è sempre un termometro della società. E questo spettacolo, credo, ha colto qualcosa che sta arrivando. Siamo calati qui e ora nella realtà e condividiamo il desiderio dei giovani come noi di fare le cose a proprio modo. C’è di mezzo il rapporto tra padri e figli. Capisco comunque che Starman, come i cortei di protesta, è una provocazione, non è rassicurante e può non piacere perché si deve scegliere da quale parte stare: il rischio che si corre è proprio questo».

A 25 anni la sua prima regia. Come ha affrontato l’impegno? Ha dovuto dirigere quattro attori per 24 personaggi e persino un robot…

«L’ho affrontato in modo viscerale, ma semplice. Il nostro gruppo è forte: Nika Perrone, Davide Sinigaglia, Edoardo Sorgente e Caterina Tienghi mi hanno fatto sentire tranquillo, sicuro di me stesso, nonostante l’ansia. Abbiamo lavorato insieme per 24 giorni, quasi sempre sulla recitazione. Ne è venuto fuori, a giudicare dai primi feedback, un lavoro di prim’ordine. Grazie anche ai tecnici. Ho lasciato libertà agli attori e c’è stata solo una scelta satirica, quella mia sul personaggio di Dump: parlo usando una specie di grammelot e ricorro a una mimica simile a quella di Trump. Quanto al robottino, Prometheus, l’amico di Skum, lo abbiamo costruito io e lo scenografo Andrea Colombo modificando un piccolo carro armato elettronico».

La musica live ha il compito di creare le giuste atmosfere. Si gioca molto sull’ascolto degli opposti, Kanye West e Billie Eilish, destra contro sinistra…

«La musica è sempre una forma espressiva forte, rappresenta un vortice di grande verticalità. Gli attori recitano, ballano, suonano. Qui è una metafora delle due Americhe. Si va dal dark pop al rap, al punk rock, dai Village People a Nina Simone».

Modelli seguiti nella scrittura del testo? Quali autori lo hanno influenzato di più?

«Shakespeare e la figura di Riccardo III, negativa ma affascinante, un maestro dell’eloquio, efficace ma al servizio del male… Poi Brecht, per la struttura narrativa che si sviluppa per quadri e il ricorso alla musica. Ma soprattutto Pinter, un autore che amo per i dialoghi lunghi e serrati e per la sua posizione critica nei confronti del potere».

Se avesse scritto Starman dopo le elezioni di Midterm avrebbe cambiato qualcosa nel testo?

«Forse sì. Ma resterebbe un affresco che racconta la degenerazione umana, un fatto universale. Anche adesso Elon Musk ci può comprare quasi tutti e metterci in cantina. La lotta è ancora molto lunga».