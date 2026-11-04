La vita di Gesù in versione cartone animato

Quale modo migliore di un cartone animato per raccontare ai più piccoli (e non solo) la storia di Gesù? A farlo è la Dominus Production che, per l’occasione, ha arruolato Tom e Tony Bancroft, già autori di successi come La Bella e la Bestia, Il Re Leone e Mulan. Il risultato è La Luce del Mondo, film d’animazione che, in 95 minuti, ripercorre la vita pubblica di Gesù attraverso il più giovane degli apostoli, Giovanni.

Il giovane pescatore, figlio di Zebedeo e Salomè, aspetta come tanti altri il Messia, il liberatore annunciato dalle Scritture. Gesù però, che incontra insieme a suo fratello Giacomo, a Simone e ad Andrea, non gli sembra affatto il condottiero che potrà liberare la sua terra: non ha armi, non cerca il potere ma parla di amore, perdono, misericordia. Giovanni decide comunque di seguirlo e intraprende un percorso nel quale scopre progressivamente che il cambiamento che quell’uomo propone non nasce dalla forza o dal potere, ma dal cuore delle persone. Attraverso le esperienze vissute, le domande e le prove affrontate, Giovanni imparerà che anche nei momenti più difficili possono nascere speranza, coraggio e fiducia.

“La Luce del Mondo” sarà nelle sale il 17, 18 e 19 gennaio 2027 ma la Dominus Production ha previsto tre anteprime speciali a Roma (il 21 novembre), Milano (il 22 novembre) e Firenze (il 23 novembre). Tutte le informazioni sono sul sito www.lucedelmondofilm.it

Di seguito, in anteprima esclusiva per Avvenire, un trailer del film con la guarigione del servo del centurione.