Sul nuovo Gutenberg il desiderio umano di cercare altre forme di vita nell’universo

A legare il disco dorato della Voyager, le antenne del Seti, le domande della teologia e le visioni dell’arte non è tanto la speranza di trovare qualcuno nello spazio profondo, quanto il desiderio di continuare a cercare. Perché ogni volta che chiediamo se esiste qualcuno là fuori, stiamo cercando di capire chi siamo qui. "Is there anybody out there?" è tutto questo nel nuovo numero di “Gutenberg”, in edicola con “Avvenire” venerdì 13 novembre 2026, che si apre con il contributo di Edoardo Castagna dedicato alla sonda Voyager 1 e al suo celebre Golden Record: quasi mezzo secolo dal lancio, il disco continua il suo viaggio nello spazio interstellare come una sorta di messaggio in bottiglia cosmico; più che un’ipotetica comunicazione agli extraterrestri, il progetto racconta ciò che l’umanità ha scelto di dire di se stessa: lingue, musiche, immagini, scoperte scientifiche e il desiderio di essere conosciuta. Luigi Bignami, che ripercorre oltre sessant’anni di ricerche del Seti, il programma scientifico dedicato alla ricerca di intelligenze extraterrestri: dalle intuizioni di Frank Drake e Giuseppe Cocconi alle più recenti indagini condotte con radiotelescopi e intelligenza artificiale, la ricerca di segnali provenienti dallo spazio continua a interrogare il rapporto tra probabilità scientifica e assenza di prove concrete.

Roberto Righetto prende spunto dal volume Il silenzio degli spazi infiniti. La nostra solitudine cosmica e il destino delle civiltà di Amedeo Balbi (Einaudi) per affrontare il paradosso di Fermi e la possibilità che altre civiltà intelligenti esistano nell’universo, tema che si intreccia con una riflessione sulla sostenibilità dello sviluppo umano e sul rischio che una civiltà tecnologicamente avanzata possa collassare prima di riuscire a comunicare con altre forme di vita; Lorenzo Fazzini intervista padre Stefano Visintin, abate di Praglia, teologo e fisico, in un dialogo che affronta le domande che l’eventuale esistenza di esseri intelligenti extraterrestri pone alla teologia cristiana: la creazione, la rivelazione, l’incarnazione e la salvezza. Attraverso il confronto con pensatori come Karl Rahner e Teilhard de Chardin, emerge la possibilità di ripensare il rapporto tra fede cristiana e pluralità dei mondi.

Il monografico prosegue con Davide Re, che indaga il fascino persistente degli Ufo e delle civiltà extraterrestri nella cultura contemporanea dai dossier desecretati del Pentagono al paradosso di Fermi, fino alle teorie complottiste e al desiderio di trovare altrove una salvezza o una seconda possibilità: il tema viene osservato come un fenomeno culturale e psicologico prima ancora che scientifico. Chiude il monografico il contributo di Alessandro Zaccuri dedicato alle rappresentazioni degli extraterrestri nel cinema e nella letteratura. Da H. G. Wells a Spielberg, da Ultimatum alla Terra a Project Hail Mary, l’immaginario oscilla tra invasioni ostili, figure salvifiche e alleanze inattese. L’alieno diventa così uno specchio attraverso cui l’umanità continua a interrogare se stessa, le proprie paure e le proprie speranze.

La sezione Percorsi si apre con un itinerario dedicato a Pasolini e alle sue eredità contemporanee: Angela Calvini racconta Ceneri di Marcos Morau, nuova creazione del Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto ispirata a Le ceneri di Gramsci e all’oratorio di Giovanna Marini; Roberto Carnero presenta «Bisogna fare della poesia». Lettere di Luigi Ciceri a Pier Paolo Pasolini di Maura Locantore (Ledizioni), che documenta il persistente legame dello scrittore con il Friuli e con il mondo culturale delle sue origini. Il Percorso successivo è dedicato a Romano Guardini: Antonio Giuliano presenta La Santa Messa. Omelie sulla celebrazione eucaristica (Morcelliana), raccolta che mette in luce il valore mistagogico della liturgia e il rapporto tra parole, gesti e fede; Giuseppe Vacca rilegge a un secolo di distanza dalla sua composizione la Lettere dal Lago di Como in cui Guardini osserva gli effetti della tecnica e dell’industrializzazione sulla vita umana e sul rapporto con la natura. Chiude il numero l’atlante del MedFilm Festival, tracciato da Tiziana Lupi: attraverso film come Les Yeux Verts, Citizen Osama e Revolutionaries Never Die la rassegna affronta i temi delle migrazioni, della guerra, della memoria e della resistenza culturale, mostrando il ruolo del cinema come strumento di testimonianza e di costruzione della memoria collettiva.