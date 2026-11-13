Dacia Maraini: «La pace è speranza»

Oggi Dacia Maraini compie 90 anni. Una vita piena di eventi e per certi aspetti anche avventurosa, la sua. Spegnere 90 candeline nel 2026 significa, come è accaduto a lei, aver vissuto da testimone diretta passaggi storici epocali: la Seconda guerra mondiale, la ricostruzione, il boom economico, la contestazione, il femminismo, il terrorismo. Nata a Fiesole nel 1936, dall’antropologo e orientalista Fosco e dalla pittrice Topazia Alliata di Salaparuta, Dacia ha trascorso l’infanzia in Giappone, dove il padre si era trasferito con la famiglia per ragioni di ricerca. Il rifiuto dei genitori di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò fa sì che essi siano considerati traditori del patto tra Giappone, Germania e Italia. Vengono così internati nel campo di concentramento di Nagoya con le tre figlie: Dacia e le più piccole Yuki e Toni. Ritornata in Italia, dopo un periodo a Bagheria (in provincia di Palermo), ha raggiunto a Roma il padre, che nel frattempo si era separato dalla moglie. Autrice poliedrica, esordisce nel 1962 con il romanzo La vacanza, al quale segue L’età del malessere (1963), per poi raggiungere le vette del successo con La lunga vita di Marianna Ucrìa (1990), Bagheria (1993), Voci (1994). Tra i suoi libri più recenti, Caro Pier Paolo (2022), incentrato sul suo rapporto con Pasolini, e il romanzo autobiografico Vita mia (2023), in cui la scrittrice ha rievocato gli anni trascorsi nel campo di prigionia giapponese insieme alla famiglia.

Si intitola invece Agro e dolce. Una vita in parole e immagini il volume che Rizzoli manda in libreria per festeggiare questo importante traguardo biografico (testi a cura di Paolo Di Paolo, fotografie a cura di Serafino Amato, pagine 240, euro 22,00). Il libro verrà presentato domani (sabato 14 novembre) alle ore 17.30 a Roma, alla Casa dell'Architettura (Piazza Manfredo Fanti 47), dove è stata allestita – a cura di Rizzoli, Fondazione Bellonci e Casa dell'Architettura – una mostra fotografica che rimarrà aperta fino al 15 dicembre.

Innanzitutto, auguri per i suoi 90 anni. Se dovesse tracciare un bilancio, qual è stata la stagione più felice della sua vita?

«Ci sono stati dei momenti felici in famiglia quando stavo in Giappone e il mondo mi appariva rotondo e pacifico e prometteva grandi gioie. Ma i momenti più fertili e consapevoli sono certamente quelli degli anni Sessanta e Settanta, quando si pensava veramente che avremmo potuto cambiare il mondo».

La letteratura è sempre stata il luogo del suo agire. Quando e come è nata questa vocazione?

«Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia di scrittori: la mia nonna inglese Yoi Crosse scriveva romanzi di viaggio, mio padre antropologo ha sempre scritto con piglio narrativo. Da parte di mia madre, il nonno Enrico scriveva saggi di filosofia. I libri erano pane quotidiano in casa mia. Ho cominciato a 13 anni a scrivere per il giornale della scuola “Garibaldi” a Palermo. A 17 ho preso a scrivere il primo romanzo. A venti ho fondato una rivista letteraria».

Che cosa è oggi per lei la letteratura?

«Leggere e scrivere per me è come respirare. Non potrei farne a meno».

Nella sua vita è stata vicina a tante personalità d’eccezione. Alberto Moravia, per esempio, che è stato a lungo il suo compagno. Come lo ricorda?

«Alberto era una persona gentile d’animo, generoso e idealista. Mi manca molto la sua voce e la sua compagnia, sempre intensa e vitale».

Non le sembra che dopo la sua morte sia stato un po’ dimenticato? Qualcuno sostiene che è una sorta di scotto che si è trovato a pagare all’eccesso di esposizione sperimentato in vita. Che cosa ne pensa?

«È vero, credo che sia stato un poco messo da parte, non so perché. Ma l’opinione pubblica è misteriosa, va secondo i capricci della moda. Anche Pasolini è stato sovraesposto, ma lo è tuttora. Eppure Moravia è stato all’avanguardia nelle grandi scoperte del Novecento. È stato il primo in Europa a scrivere un libro esistenzialista, Gli indifferenti, prima di Camus. E le idee che si trovano in un bellissimo saggio intitolato L’uomo come fine hanno preceduto tanti altri scrittori analizzando e accusando il consumismo».

Ha citato Pasolini. Ora è stata accolta la richiesta di riaprire il caso della sua morte ancora avvolta dal mistero. Ritiene che si possa ancora arrivare alla verità?

«Spero che si possa giungere a sapere che cosa è successo davvero. È una vergogna che in un Paese democratico si nascondano tanti segreti. Uno di questi è proprio la morte di Pasolini, che non sappiamo da chi è stata pensata e messa in atto».

Lei che idea si è fatta?

«Mi sembra chiaro che sia stato un omicidio politico. Altrimenti si sarebbero probabilmente scoperti i responsabili. I grandi misteri italiani sono tutti politici».

Qual è il suo giudizio sull’Italia di oggi?

«Credo che nel nostro Paese, ma purtroppo sta succedendo in tutto il mondo, sia in atto un processo di regressione sia etica che culturale. Saltano fuori, non si capisce da dove, nostalgie per un passato orribile che viene esaltato e sollecitato. Vengono fuori idee perverse di odio contro la scienza, contro la democrazia, contro la cultura. Stiamo vivendo un momento brutto e pericoloso. Spero che vinca il buon senso. Non parlo di destra o di sinistra, ma proprio del buon senso civile e della voglia di convivere pacificamente».

Come giudica la crescente mobilitazione dei giovani nelle piazze? Vede delle analogie con il Sessantotto? Sessantotto tanto criticato da Pasolini…

«È sempre un bene quando i giovani si muovono e protestano. La cosa diversa dal Sessantotto è che allora si sapeva bene che cosa si contestava: l’autoritarismo, il consumismo, la guerra del Vietnam. Ora non si capisce bene contro cosa si protesta. È una protesta più confusa e disordinata. A volte sembra che sia solo uno sfogo giovanile di rabbia, senza prospettive per il futuro. Ma voglio essere ottimista e pensare che sotto questa apparenza di indifferenza etica ci sia una vera e sincera voglia di cambiare il mondo nel senso della pace, della solidarietà e della democrazia».

Qual è il suo rapporto con la fede?

«Non mi definisco atea, perché non ho la certezza di una assenza eterna. Mi piacerebbe molto che ci fosse un Dio buono e gentile che protegge le sue creature dall’alto dei cieli, ma le mie conoscenze scientifiche e storiche mi fanno molto dubitare. Comunque credo che viviamo nel mistero. Nessuno, neanche i più grandi scienziati, sa come è nato l’universo e perché esista, e se esista, l’eternità».

La sua speranza per il futuro?

«Avendo vissuto la guerra, non posso che sperare appassionatamente nella pace. So che cosa vuol dire la disgregazione, la paura, la fame, l’orrore della guerra e mi auguro per tutto il mondo che si smetta di pensare in termini guerreschi. E poi mi auguro che ci si renda più consapevoli del grande cambiamento del clima che sta pericolosamente cambiando il pianeta. Bisogna agire subito, ma mi sembra che stiamo vivendo da incoscienti senza renderci conto del disastro a cui stiamo andando incontro».