Cuore digitale e aggiornamenti da remoto, ecco come saranno le auto di domani

Cuore digitale e aggiornamenti da remoto, ecco come saranno le auto di domani

Si gira il volante e le ruote girano. Fin qui, tutto come prima. Solo che tra le mani del guidatore e l’avantreno può sparire il piantone dello sterzo. A trasmettere il comando è un segnale elettronico, a eseguirlo un attuatore. È lo steer-by-wire, forse l’esempio più immediato per capire che cosa Bosch intenda quando dice che il software cambierà l’automobile. Il punto è come si comporterà la macchina quando le chiederemo di fare una curva.

È da qui che si può leggere la strategia presentata al Circolo dell'Automobile di Vairano (Pavia) da Bosch Mobility Original Equipment in Italy. Per anni, a ogni nuova funzione è spesso corrisposta una centralina dedicata. Ora si va verso un numero più ridotto di computer di bordo, più potenti e capaci di governare insieme funzioni diverse. Per chi compra un’auto, la conseguenza più visibile è che alcune funzioni potranno essere aggiunte o migliorate dopo la consegna, con aggiornamenti a distanza. Per chi la costruisce, cambia il rapporto con i fornitori, coinvolti già quando si decide come dovranno comunicare i sistemi di bordo. Bosch stima che il mercato mondiale del software per l’auto possa arrivare a 200 miliardi di euro entro il 2030.

Una ricaduta concreta si avrà al volante. Bosch lavora a un sistema che coordina sterzo, freni, propulsione e, dove presenti, sospensioni attive. La stessa vettura potrà avere uno sterzo più pronto nelle manovre in città e una risposta più progressiva nei viaggi. Sul fronte della sicurezza, radar, altri sensori e intelligenza artificiale concorrono a leggere quello che succede intorno all’auto. A Torino il gruppo contribuisce ad adattare alle strade europee i sistemi di assistenza più avanzati di livello 2. La responsabilità della guida resta comunque a chi è al volante.

Dietro il progetto c’è un’attività che nel 2025 ha generato 55,8 miliardi di euro, il 61% dei ricavi mondiali di Bosch. In Italia la struttura dedicata al primo equipaggiamento conta circa 280 collaboratori, due terzi dei quali ingegneri, tra Torino, Milano e Modena. Lavora con interlocutori che vanno da Stellantis alle aziende della Motor Valley, dai costruttori di camion a quelli di moto. Adattare una tecnologia a veicoli così diversi significa partecipare direttamente alla progettazione, con esigenze che cambiano anche parecchio fra una sportiva e un mezzo da lavoro.

Sul motore, invece, le strade restano diverse. Bosch continua a investire nell’elettrico a batteria, nell’ibrido, nella combustione e nell’idrogeno. A Vairano, Camillo Mazza, responsabile della filiale italiana, ha indicato nelle aperture europee ai carburanti alternativi una possibilità per il motore termico anche oltre il 2035, con ricadute per una filiera italiana che su quei motori ha costruito parte delle proprie competenze. Quanto spazio avranno i carburanti sintetici dipenderà anche da quanti se ne riusciranno a produrre. Intanto, quale che sia il motore sotto il cofano, il software avrà sempre più voce in capitolo su come quell’auto si guida.