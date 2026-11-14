Donne e sicurezza, il divario della libertà: dalla paura nelle città alla violenza di genere

Il Rapporto Bes 2026 dell’Istat restituisce l’immagine di un Paese in cui la sicurezza continua ad avere un genere. Nel 2025 il 67,6% degli uomini si sente sicuro camminando da solo al buio nel proprio quartiere, contro appena il 44,9% delle donne. La sicurezza, infatti, non riguarda soltanto il rischio di subire un reato, ma anche la possibilità concreta di esercitare la propria libertà.

La frattura è particolarmente evidente tra i giovani: tra i 20 e i 24 anni si sente sicuro il 72,7% degli uomini, ma soltanto il 44,9% delle donne.

La geografia della paura disegna inoltre città profondamente diseguali. Nei piccoli comuni fino a duemila abitanti il 73,8% delle persone si sente sicuro camminando al buio, contro appena il 43,9% nei centri delle grandi aree urbane. A Roma e Milano la percezione di sicurezza risente delle criticità metropolitane. Trasporti serali insufficienti, spazi poco illuminati e quartieri degradati possono amplificare la vulnerabilità percepita e limitare la partecipazione delle donne alla vita urbana. Una città che costringe le sue abitanti a cambiare strada, rinunciare a un appuntamento o anticipare il rientro non garantisce a tutti le stesse opportunità.

Ma il dato più inquietante emerge quando dalla percezione si passa alla violenza effettivamente subita. Secondo l'Istat, nei cinque anni precedenti l'indagine del 2025 il 6% delle donne tra 16 e 70 anni ha subito violenza fisica e il 7% violenza sessuale, comprese le molestie con contatto. Tra le ragazze di 16-24 anni il 17,9% ha subito violenza fisica e il 29,7% violenza sessuale nei cinque anni precedenti l'intervista. Ancora più allarmante è la dinamica nel tempo: la quota delle giovani vittime di violenza sessuale è passata dal 16,7% del 2014 a circa il 29,8% del 2025. Quasi una ragazza su tre. Un dato che incrina la convinzione secondo cui le nuove generazioni sarebbero automaticamente più libere dagli stereotipi e dalle relazioni di sopraffazione. Le donne italiane dichiarano più frequentemente delle straniere di aver subito violenza fisica, il 6,1% contro il 4,6%, e sessuale, il 7,3% contro il 4,2%. L'Istat richiama il ruolo dei fattori culturali e sociali nel riconoscimento della violenza. Questi numeri sollecitano politiche capaci di raggiungere anche chi incontra maggiori ostacoli nel riconoscere e denunciare gli abusi.

La dimensione più tragica di questa disuguaglianza emerge dai femminicidi. Nel 2024 l'Istat ne stima 106, contro i 96 del 2023, sulla base del quadro statistico delle Nazioni Unite. E la geografia della violenza smentisce un altro luogo comune: il pericolo non arriva necessariamente da uno sconosciuto incontrato per strada. Nel 2024 il 92,2% delle donne vittime di omicidio è stato ucciso da una persona conosciuta; il 53,4% dal partner o dall'ex partner. La casa e le relazioni affettive, che dovrebbero rappresentare luoghi di protezione, possono diventare gli spazi della minaccia più estrema.

È qui che la sicurezza femminile assume il significato di una grande questione democratica. Non bastano l'inasprimento delle pene o l'indignazione che accompagna ogni femminicidio. Occorre una strategia nazionale che intrecci prevenzione culturale, protezione delle vittime, autonomia economica, sicurezza urbana e valutazione dei risultati. Scuola e università devono diventare il fulcro della prevenzione, attraverso percorsi continuativi di educazione al rispetto, al consenso e all'affettività, formazione degli insegnanti e preparazione specialistica di medici, giuristi, psicologi e operatori sociali. Gli atenei devono contribuire anche con ricerca interdisciplinare, osservatori sulla violenza di genere e valutazione scientifica degli interventi.

È altrettanto necessario garantire finanziamenti stabili ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai percorsi di indipendenza economica, perché senza reddito e abitazione la libertà di uscire da una relazione violenta rischia di restare teorica. La protezione richiede inoltre formazione specialistica delle forze dell'ordine e della magistratura, valutazione tempestiva del rischio e applicazione effettiva delle misure cautelari. La sicurezza delle città deve diventare una priorità delle politiche urbane: illuminazione adeguata, trasporti pubblici affidabili anche di notte, riqualificazione degli spazi degradati, percorsi pedonali accessibili e progettazione partecipata con le donne. Occorre mappare i luoghi percepiti come insicuri e progettare interventi fondati su evidenze, senza trasformare la sicurezza in sorveglianza indiscriminata.

Infine, serve un sistema pubblico integrato di monitoraggio delle violenze, delle denunce, delle recidive e dell'efficacia delle politiche, con il contributo dell'Istat e della ricerca universitaria. Il Rapporto Bes consegna così una domanda ineludibile: quale benessere può vantare un Paese nel quale milioni di donne non si sentono libere di attraversare una strada o di interrompere una relazione senza paura? La sicurezza non è soltanto ordine pubblico. È cittadinanza, autonomia, uguaglianza sostanziale. Si costruisce nelle scuole e nelle università, nelle relazioni e nelle città, attraverso una responsabilità collettiva che deve tradursi in politiche concrete. Finché la paura continuerà a restringere la libertà delle donne, anche la qualità della nostra democrazia resterà incompiuta.

Pierpaolo D'Urso è preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione Sapienza – Università di Roma