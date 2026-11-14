L'immagine inquietante della COP31 disertata dai leader

Un appuntamento fondamentale per i destini del nostro pianeta e delle prossime generazioni. Eppure si parla troppo poco della COP31 (trentunesima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) che si sta tenendo in Turchia, ad Antalya, dal 9 al 20 novembre. L’attenzione è purtroppo eccessivamente concentrata su altro, sulla corsa agli armamenti, sulle guerre commerciali, sull’intelligenza artificiale. Come se la questione climatica non sia un’emergenza da affrontare subito, invece scomparsa dai discorsi e dalle priorità della leadership mondiale.

Il momento storico che viviamo dovrebbe farci comprendere che la crisi climatica ha smesso di essere una proiezione scientifica a lungo termine per trasformarsi in una cronaca quotidiana di eventi estremi, record termici infranti e impatti socio-economici devastanti. Basti pensare all’arrivo di El Nino che minaccia di aggravare ancor di più gli eventi meteorologici estremi, o ai dati allarmanti dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), che confermano come il periodo compreso tra il 2015 e il 2026 si avvii a essere il più caldo mai registrato nella storia umana. Ecco perché la COP 31 rappresenta un vero e proprio spartiacque per la sopravvivenza degli impegni sanciti dall’Accordo di Parigi, ovvero contenere l’aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, proseguendo gli sforzi per limitarlo a 1,5.

Nonostante la gravità del momento, i principali leader mondiali si stanno tenendo lontani dall’appuntamento, come se non li riguardasse. Mancheranno all'appello sia il presidente cinese Xi Jinping sia il premier indiano Narendra Modi. Altrettanto scontata è l’assenza di Donald Trump: dopo aver ritirato gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, il leader americano ha bloccato per il secondo anno di fila l’invio di qualsiasi rappresentanza ufficiale. Tuttavia il forfait che desta maggiore stupore riguarda i vertici dell’Unione Europea, istituzione che fino a pochi anni fa aveva eletto la transizione ecologica a proprio vessillo strategico. A disertare l'appuntamento sono infatti i capi di Stato e di governo di Germania, Francia, Italia, Spagna, Danimarca, Irlanda e Paesi Bassi, lasciando di fatto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, pressoché sola sul palco della COP31. Con lei, oltre al padrone di casa il presidente turco Erdogan e al segretario dell'Onu Guterres, gli unici grandi presenti sono il presidente brasiliano Lula e il premier britannico Andy Burnham.

Pochi, pochissimi. L’immagine inquietante di una classe dirigente che affronta l'emergenza climatica come una questione secondaria, quasi fosse un problema altrui. Così sono ancora una volta i più giovani a prendersi la scena, rivendicando di passare dal ruolo di semplici consultati a quello di co-decisori delle politiche climatiche. Nell’unico spazio ufficiale gestito interamente da loro, il Children and Youth Pavilion (giunto al quinto anno consecutivo), chi ha tra i quattordici e i trentuno anni non chiede più ascolto per “gentile concessione”, reclama un ruolo effettivo nei processi decisionali per scongiurare il rischio di youthwashing, ovvero una partecipazione di mera facciata che non incide realmente sulle norme né sullo stanziamento delle risorse. Anche perché saranno i più giovani, nei decenni a venire, a subire le conseguenze più dirette del riscaldamento globale, tanto da rivendicare un cammino verso un futuro senza combustibili fossili. Tema forse troppo ambizioso e, infatti, rimasto fuori dai punti formali dei negoziati per la stesura del documento conclusivo.

Tornando al punto di partenza, la parola d’ordine di questa COP è overshoot, vale a dire che la temperatura media globale sta sforando quel tetto di 1,5 gradi che i trattati di Parigi imponevano di non oltrepassare. Ora non resta che fare marcia indietro, abbattendo radicalmente la CO2, le emissioni di anidride carbonica. Sarà su questa questione e su ciò che verrà messo nero su bianco negli accordi finali che si misurerà, ancora una volta, la riuscita o il flop del vertice. E l’attenzione reale per il nostro pianeta, la tutela della nostra casa comune.