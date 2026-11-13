Prima la frecciata, poi la distensione: com'è andato il bilaterale tra Meloni e Zelensky a Dublino

Il timore che i ritardi italiani sugli aiuti potessero influire sui rapporti tra Meloni e Zelensky si appalesa nel momento in cui i due leader, iniziando il bilaterale di giovedì sera a Dublino, si salutano. "Da tanto che non ci vediamo", dice la premier italiana in inglese. "You did it", risponde pronto il presidente ucraino, come a dire che la responsabilità è di Roma. "No no no", glissa Meloni. Uno scambio veloce, tra baci, abbracci e sorrisi.

Il punto è che a rendere pubblico lo scambio è stato Zelensky sui social, nel reel che dà conto del vertice "proficuo" con la delegazione italiana. Un reel che poteva essere tagliato nella parte più insidiosa, e invece Volodymir e lo staff di Kiev hanno fatto in modo che tutti sentissero anche le battutine iniziali.

Immediatamente si è pensato a un possibile impatto, sul rapporto tra i due leader, della lunga latitanza di pacchetti militari italiani. Così come si è ipotizzato che ad alimentare la battuta di Zelensky siano le polemiche in maggioranza sulla spedizione di materiale bellico da poco illustrata da Crosetto al Copasir (con il giallo della firma di Giorgetti arrivata due giorni dopo).

Il bilaterale, e i rinnovati impegni italiani, sembrano però aver fugato le ombre apparse in quei pochi secondi. Fonti italiane tendono a sminuire l'accaduto, ricordando gli eccellenti rapporti e i frequenti incontri tra Meloni e Zelensky, inquadrando lo scambio di battute in un clima di confidenza tra i due.