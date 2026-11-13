Del Conte: «Misure concrete per retribuzioni più giuste»

Per il docente di Diritto del lavoro alla Bocconi, l’accordo è positivo perché «rimette nelle mani delle parti» la dinamica degli stipendi e cerca di recuperare l’inflazione. Ma vede un punto debole nel fatto che non sia stato firmato da tutte le sigle

«È un accordo positivo sotto tanti aspetti. Prima di tutto perché rimette nelle mani dei sindacati e delle parti datoriali più rappresentativi la dinamica della retribuzione». Ne è convinto Maurizio Del Conte, docente di Diritto del lavoro all’Università Bocconi di Milano.

In cosa altro è positivo?

Fa selezione degli attori e consente di ritornare all’autorità salariale concordata che stava sempre più scricchiolando anche sotto i colpi della magistratura, che si era più volte pronunciata sull’insufficienza dei contratti collettivi, non più in grado di soddisfare i principi costituzionali del lavoro dignitoso e della giusta retribuzione.

E poi?

Tutto questo ricade nell’accordo firmato da sindacati e datori. Oltre a selezionare i soggetti, coglie l’assist fornito dal decreto Primo Maggio sulla giusta retribuzione, definita dalla legge come quella che verrà determinata dai contratti collettivi firmati dai sindacati più rappresentativi.

Cambierà qualcosa?

È stata trovata una concretezza. I minimi che verranno stabiliti, non soltanto il Tem-Trattamento economico minimo e il Tec-Trattamento economico complessivo, diventeranno la base sotto cui non si può scendere. Se non ci fosse stato questo protocollo, difficilmente poteva realizzarsi questo principio.

Una svolta contro i contratti pirata?

Si cerca di fare molta più pulizia contro i contratti pirata. Sono stati un deterrente ogni volta che c’era un rinnovo contrattuale. Un’opzione in fase di trattativa. Un sistema che ci ha portato al dumping e a una scelta industriale rivolta alla globalizzazione. Le nostre imprese hanno cominciato a competere al ribasso, con un costo del lavoro ridotto. E con poca ricchezza da redistribuire.

E in merito all’inflazione?

Con questo accordo si cerca di recuperare l’inflazione senza aspettare il rinnovo. Ossia la possibilità di verificare nell’arco di durata contrattuale di tre-quattro anni se l’inflazione programmata è stata superata e quindi recuperarla senza aspettare il nuovo turno contrattuale. Oltre a un meccanismo per garantire la puntualità dei rinnovi.

Il legislatore potrebbe intervenire?

Dal punto di vista legislativo non dovrebbe succedere nulla. Il legislatore non dovrebbe tecnicamente intervenire. Potrebbe farlo con ulteriori misure che riguardano sgravi fiscali e altri benefici. Anche se le parti auspicano che si vada sempre di più verso una legislazione di sostegno a questo sistema e non verso una frammentazione del sistema.

Che cosa manca a questo accordo?

C’è un punto di debolezza. Alcune parti non hanno firmato l’accordo. Ci sono 13 associazioni datoriali, ma non sono tutte. Ci sono Cgil, Cisl e Uil, ma non ci sono gli altri sindacati. Se il sistema delle imprese tiene e non si fa prendere dalle sirene di altre forme di rappresentanza o di altri soggetti che potrebbero proporre uscite più convenienti dal punto di vista economico, allora funziona. Altrimenti è molto fragile. Proprio perché manca una legge. E poi c’è la questione dei perimetri contrattuali.

In che senso?

Questo accordo insiste molto sulla definizione dei perimetri contrattuali, legandoli ai codici Ateco. Anche per evitare la proliferazione dei contratti pirata. Ma dovrà essere effettuato una specie di censimento. Ed è un procedimento complicato.