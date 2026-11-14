Il giusto prezzo della coesione

In sette anni i lavoratori dipendenti hanno perso circa un decimo del proprio potere d’acquisto: secondo l’Istat, a fine 2025 le retribuzioni contrattuali valevano in termini reali l’8,6% in meno del 2019, e nell’ultimo anno i prezzi sono saliti del 5,4%, le retribuzioni solo del 2,5%. A spingere è soprattutto l’energia, con rincari più forti proprio per i clienti vulnerabili, le cui tariffe regolamentate sono cresciute di quasi il 60%. All’origine c’è soprattutto la bolletta energetica pagata all’estero, rincarata dalle guerre in corso: un impoverimento del Paese che nessuno può restituire a tutti. La domanda non è come evitarlo, ma come ripartirlo.

La storia italiana conosce la risposta sbagliata: negli anni Settanta la spirale fra prezzi, salari e svalutazioni produsse un decennio di inflazione a due cifre. Se ne uscì gradualmente, fino agli accordi del 1992-93; ma gli impegni presi in cambio della moderazione salariale, a cominciare dagli investimenti di qualità in innovazione, rimasero in larga parte sulla carta, e la produttività rallentò. Con l’euro la leva della svalutazione non c’è più: una nuova rincorsa fra salari e prezzi colpirebbe competitività e occupazione. Ma non si può chiedere ancora a lavoratori e pensionati di pagare da soli. Tra la rincorsa e la rassegnazione c’è uno spazio, che richiede la responsabilità di ciascuno. Al governo spetta proteggere chi è più esposto: le famiglie a basso reddito, che spendono in energia una quota molto più alta del proprio bilancio, e i piccoli autonomi e le microimprese, che non possono scaricare sui prezzi i rincari.

Il rafforzamento del bonus sociale deciso a febbraio va nella direzione giusta; i ripetuti tagli generalizzati delle accise, invece, costano molto e finiscono in larga parte a chi non ne ha bisogno. Gli aiuti contro il caro energia devono restare temporanei e coperti, per non minare la fiducia nei conti pubblici. Serve invece una regola stabile per restituire il drenaggio fiscale, il maggior prelievo Irpef dovuto alla sola inflazione: non tagli decisi anno per anno, ma l’indicizzazione automatica di scaglioni e detrazioni. E per le pensioni più basse l’adeguamento all’inflazione, che oggi arriva solo a gennaio dell’anno successivo, potrebbe essere anticipato con un acconto in corso d’anno.

Alle parti sociali spetta trovare un accordo su come ripartire la perdita, invece di inseguirla, con contropartite reali. La tassazione all’1% dei premi di produttività aiuta, ma non basta se la contrattazione aziendale riguarda appena il 4% delle imprese: va estesa alle piccole, anche con accordi territoriali. Alle imprese si chiede di non approfittare dello shock per allargare i margini e, soprattutto, di investire in efficienza, rinnovabili e innovazione: è l’unico modo per pagare salari più alti senza perdere mercati.

Ma la risposta decisiva non può essere soltanto nazionale. Finora l’Unione ha soprattutto allargato i margini d’azione dei governi: regole più flessibili sugli aiuti pubblici, fondi di coesione riorientati, deficit per l’energia fino allo 0,3% del Pil. È una risposta utile, ma con limiti evidenti: chi ha spazio di bilancio taglia le accise e sostiene le imprese; chi, come l’Italia, ha un debito elevato ed è più esposto per la dipendenza dal gas, ricorre a nuovo debito, aggiungendo rischio dove ce n’è già troppo. Così uno shock comune rischia di trasformarsi in una nuova divergenza fra economie che condividono la stessa moneta.

Serve invece un piano europeo con una spesa europea. Lo choc è comune, e comune deve essere la risposta: un fondo temporaneo e condizionato, finanziato su base europea, come già avvenuto con Sure e Next Generation EU, per sostenere le famiglie vulnerabili e finanziare gli investimenti in efficienza, reti, accumuli e acquisti comuni di energia. È così che, nel medio periodo, si riduce il peso del gas nel prezzo dell’elettricità. Con quelle risorse si potrebbero sostenere anche rinnovabili e comunità energetiche, i cui fondi Pnrr sono stati invece tagliati da 2,2 miliardi a meno di 800 milioni. È la direzione indicata anche dal Codice per una Nuova Europa, sostenuto da decine di associazioni: un bilancio europeo con risorse proprie e capacità di emettere debito comune per finanziare i beni pubblici europei. L’inflazione è spesso descritta come una tassa occulta. È anche una prova di coesione: obbliga a decidere chi sopporta una perdita che nessuno ha scelto. Il criterio è semplice: i pesi si portano insieme, e anzitutto si alleggeriscono quelli di chi ne porta di più. Serve un patto esplicito, che faccia tesoro della lezione del 1993: alla moderazione dei salari devono corrispondere impegni verificabili su investimenti e produttività, sostenuti dalla forza di una risposta europea comune. Solo così il sacrificio subito oggi dai lavoratori potrà tradursi in crescita, e non in un’altra tappa dell’impoverimento del lavoro.