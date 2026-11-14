Forum di pace: a Gerusalemme per ripartire

«Eravamo tutti persi. A un certo punto mi sono reso conto che tutto ciò che ero stato prima, ciò che avevo detto, il mio pensiero, il mio modo di essere un pastore dovevano cambiare. Perché la percezione della vita dopo ciò che è accaduto, degli eventi, delle relazioni o della comprensione delle relazioni, era diversa. Ma dovevo trovare gli strumenti, i criteri, dovevo capire come fare». Il 7 ottobre 2023 come collasso di un paradigma personale e storico. Il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, racconta così la nascita di Within Your Gates, il forum chiamato a seminare parole capaci di ricomporre i frammenti del presente in una proposta di futuro per la Terra Santa. Ad ascoltarlo, nella sala dell’Istituto ecumenico Tantur di Gerusalemme per l’inaugurazione del forum, c’è la prima, intima avanguardia del dialogo, composta da cristiani, musulmani, ebrei, laici.

Fin dal nome, Within Your Gates (“dentro le tue porte”) evoca gli otto varchi della Città Vecchia di Gerusalemme, l’anelito a superare la soglia, le fortificazioni dell’altro verso il labirinto comune del divenire storico, da percorrere insieme, e insieme orientare la ricerca ulteriore oltre le alte merlature delle antiche mura. «Non potevo raggiungere da solo la risposta. Gerusalemme non sono solo io – argomenta Pizzaballa -, Gerusalemme è di tutti. Noi cristiani siamo parte integrante di altre comunità, quindi non si può presumere di trovare un altro modo di essere senza ascoltare gli altri. Così abbiamo fatto, perché ero stanco delle solite dichiarazioni fotocopia, dove alla fine non si dice nulla, rendendo scontenti sia gli israeliani che i palestinesi. In queste situazioni o dici qualcosa o è meglio restare in silenzio. Dovevamo metterci in ascolto».

La prima telefonata di Pizzaballa ha raggiunto Daniel Schwake, direttore dell’Università Notre Dame di Gerusalemme, l’incontro germinale fissato per il 23 novembre 2023. «Così tutto è iniziato, insieme abbiamo deciso di organizzare un giorno di ascolto e compassione che riunisse israeliani e palestinesi. Questo si è tramutato ben presto in workshop e seminari dove i presenti esprimevano la loro visione della realtà, i loro sogni. Da questi incontri si è sviluppato qualcosa di più tematico. Il patriarca ci ha invitati a guardare le parole, le parole specifiche che chiudono i cuori, quelle che potrebbero riaprirli», ricorda Schwake.

Within your Gates, il think-tank impegnato a tessere la pace in Terra Santa, nasce da tre anni di confronti, dallo sforzo di decostruire il linguaggio che ha plasmato ed esacerbato la realtà di odio e sangue. Un sito web, dove già compaiono quattro articoli accademici, e poi conferenze, seminari gravitanti intorno alle discipline storiche, teologiche, filosofiche, artistiche, e l’idea di far lentamente scivolare la nuova ermeneutica collettiva e trasversale della convivenza nelle università e nelle istituzioni. «Abbiamo deciso di continuare con la metodologia degli inizi e di costruire qualcosa di strutturato ma non troppo, perché vogliamo restare flessibili per discutere tutte le domande che sono state poste nel primo periodo – prosegue Pizzaballa, che presiede il forum -. Il proposito non è quello di essere d’accordo. Continuo a dire a Daniel: non portare persone che pensano la stessa cosa, sarebbe noioso. Devi attirare coloro che dissentono, fra loro, con noi, ma pronti all’ascolto. Devono comprendere il principio del discorso, ciò che pensano gli altri».

All’inaugurazione di Within Your Gates, l’approccio aperto e dialettico del think-tank ha preso corpo con il dialogo fra Sari Nusseibeh, filosofo ed ex-presidente dell’Università palestinese al-Quds, e Karma Ben Yohanan, storica delle religioni all’Università ebraica di Gerusalemme. Il confronto, coordinato da Shwake, ha avuto come sfondo la lettera pastorale del patriarca pubblicata lo scorso aprile, “Tornarono a Gerusalemme con grande gioia - Una proposta per vivere la vocazione della Chiesa in Terra Santa”. «La lettera del cardinale Pizzaballa si concentra su Gerusalemme, la mia città, dove dopo il 7 ottobre ho vissuto la crisi esistenziale, morale, politica, il collasso delle nostre categorie interpretative, il lacerarsi del tessuto relazionale – riflette Yohanan -. Il patriarca distingue fra la città storica e quella escatologica. Per me, come per ogni israeliano, questo apre alla possibilità di guardare in modo diverso al significato simbolico di Gerusalemme». «La lettera pastorale mi ha fatto sentire incluso nel suo messaggio – aggiunge Nusseibeh -. Nonostante la mia educazione musulmana non sono un credente, ma ho trovato bellissima la descrizione di Dio, condivisibile da ogni mente aperta. Allo stesso modo la visione di Gerusalemme come luogo universale». E aggiunge: «Siamo arrivati a un punto che ci permette di guardare avanti. Da ciò che capisco, la Chiesa è molto diversa dal passato. Vorrei che questa differenza esistesse anche nelle altre religioni».

Il tempo come sostanza inesorabile del mutamento: «Per me resta cruciale la purificazione della memoria, trovare il modo di vivere con le proprie ferite evitando l’urgenza violenta di uccidere gli altri, il loro passato», afferma Yohanan, secondo la quale «Il 7 ottobre nella società israeliana ha evocato l’Olocausto, e il risultato di questa ferita riaperta sono stati orribili in molti sensi. Non voglio dipingere gli israeliani come ultime vittime degli avvenimenti, le nostre mani sono piene di sangue, ma la vulnerabilità apparteneva alla cultura nazionale». Non sarà semplice contagiare le moltitudini, afferma Nusseibeh, «ma durante i seminari, pur nella dialettica serrata, l’atmosfera era incoraggiante. Tutti abbiamo capito qualcosa in più. Ci vorrà tempo. Non puoi arrenderti solo perché è difficile. Non abbiamo altra scelta. Abbiamo la mente e la parola, dobbiamo usarle per superare il conflitto, fra di noi, con gli altri».

Dopo il 7 ottobre, spiega il cardinale Pizzaballa ad Avvenire, «ciò che veniva detto era così enorme, così incredibile da sentire, che ci siamo detti: dobbiamo capire. E abbiamo visto che il linguaggio violento, esclusivo, era cominciato molto prima». Ma è nel momento più buio che deve cominciare la reazione: «Proprio perché è un momento di chiusura abbiamo bisogno di forzare, di aprire in ogni modo e non permettere che questo linguaggio, queste narrazioni scelgano per noi le parole da usare».

Una pacata ribellione, questa, accolta da Ben Yohanan, studiosa dei rapporti fra cristianesimo ed ebraismo, che ad Avvenire spiega: «Non c’è una società israeliana, ce ne sono tante. Per alcuni è impossibile essere parte di un dialogo, di uno spazio filosofico come quello che abbiamo animato oggi. Ma c’è un’altra parte che desidera fortemente trovare un nuovo cammino. Ho fede in questa comunità, che è la mia. Siamo tutti pessimisti, certo, il momento storico e politico è terribile, ma quando qualcosa si rompe non sai dove andranno a cadere i pezzi, forse in un nuovo luogo, capace di aprire nuove porte».