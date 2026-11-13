Partito da vescovo, torna da Papa: Leone nella sua Chiclayo accolto da un milione e mezzo di persone

Il Papa nella città del Perù dove è stato presule per otto anni. È il cuore del viaggio in Sud America. «Una gioia e una benedizione per me essere di nuovo con voi». Il primo appuntamento: la Messa nel deserto dove arrivano 500mila fedeli. Il Pontefice passa dai villaggi poveri della provincia. Il primo messaggio: «La proclamazione della fede va unita alla carità e all’aiuto ai più bisognosi»

«Che gioia tornare a Chiclayo». Leone XIV lo dice non appena atterrato. Il Papa che per otto anni è stato vescovo della quarta città del Perù è di nuovo fra la sua gente. Lo ha immaginato fin dall’inizio del pontificato quando aveva citato la sua diocesi dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. E lo realizza adesso, dopo un anno e mezzo dall’elezione, a conclusione del viaggio in Sud America che ha scelto di affrontare a meno di un mese dall’intervento al polmone. Una premura ricambiata. In 500mila riempiono la spianata delle Pampas di Pimentel, porta della “città dell’amicizia”, come viene definita la metropoli di 700mila abitanti lungo la costa settentrionale del Paese. È il luogo del primo appuntamento pubblico del Pontefice: la grande Messa che celebra nella terra che lo ha visto pastore e che raggiunge dopo un’ora e mezzo di volo da Lima. Sono arrivati da tutta la nazione per stringersi attorno al Papa “peruviano”, come viene chiamato. E qui lui resta “monsignor Prevost” o “padre Roberto”. Perché nell’immaginario locale Leone XIV è prima vescovo di Chiclayo e poi vescovo di Roma.

Papa Leone XIV nella spianata desertica delle Pampas de Pimentel a Chiclayo dove celebra la Messa / VATICAN MEDIA

«È una benedizione per me essere di nuovo con voi», dice nell’omelia, acclamato da un popolo che lo considera una sorta di parente stretto, “emigrato” dall’altra parte del mondo. E subito aggiunge: «Grazie per il vostro affetto, il vostro sostegno e le vostre preghiere, in particolare quelle per la mia salute in questo momento di prova che, con l’aiuto di Dio, sto superando». È in piena forma il Papa: recupero sorprendente. Lo ha dimostrato nei sette giorni precedenti. E ora ne dedica due alla sua (ex) diocesi. «Vedendo i vostri volti, mi viene spontaneo rendere grazie al Signore perché siete stati e siete una benedizione per la mia vita e per il mio ministero episcopale», confida. Anche il suo volto è luminoso e sorridente. Ma anche commosso in più momenti. «Vi ricordo sempre nelle mie preghiere; vi chiedo anche di continuare a pregare per me, affinché nostro Signore Gesù Cristo mi conceda la grazia di continuare a confermare i miei fratelli nella fede».

Papa Leone XIV nella spianata desertica delle Pampas de Pimentel a Chiclayo dove celebra la Messa / REUTERS

Una Messa storica anche per la cornice. Più un deserto che una conca: polvere, sole a picco, oltre trenta gradi, l’afa che mette alla prova anche il Papa, per quanto ben conosca questo clima torrido. Nei diciassette chilometri che separano l’aeroporto da Pimentel, Leone XIV viene accompagnato da un milione di persone che scendono in strada per lui. È un percorso fra i quartieri dove la povertà è evidente ma dignitosa, dove le case sono senza intonaco e mai finite, dove i villaggi hanno soltanto le vie in terra battuta, dove i cumuli di rifiuti si ripetono ai bordi delle carreggiate, dove il colore del paesaggio è di un giallo ocra intenso, con poche chiazze di verde per le coltivazioni e poi d’azzurro quando si giunge al mare. Terra dimenticata, viene da pensare, ma non da Prevost che le aveva dedicato il suo ministero episcopale (prima di essere chiamato a Roma da Francesco per guidare il Dicastero per i vescovi e crearlo cardinale) e che ora la abbraccia da Papa. Compresa quella sorta di Nevada peruviano dove presiede l’Eucaristia e dove entra passando in mezzo alle catapecchie di legno e lamiera degli ultimi della provincia di Chiclayo.

L'accoglienza di Leone XIV nei villaggi poveri della provincia di Chiclayo / ANSA

Quando la papamobile compare nella spianata, esplode la festa. Applausi e cori da stadio si susseguono. Molti sono accampati nella pianura dal giorno precedente. Notte fra materassini, sedie a sdraio e tende, come fosse una Giornata mondiale della gioventù. Però davanti a Leone XIV non ci sono soltanto ragazzi. C’è un intero popolo: bambini, famiglie, anziani, sacerdoti, religiose e religiosi, anche quelli dell’Ordine agostiniano. A tutti il Papa ricorda nell’omelia il «dovere urgente e ineludibile di ogni battezzato: l’annuncio del Vangelo». Senza distinzioni. «Ministri ordinati o fedeli laici, siamo discepoli missionari, a prescindere dal nostro ruolo nella Chiesa e dalla consapevolezza di fede che abbiamo». Cita Paolo VI per dire che «nessun battezzato può essere indifferente al compito dell’evangelizzazione»; e poi papa Francesco per riaffermare che «l’evangelizzazione si fonda sulla fede e non sui discorsi persuasivi della mera sapienza umana, né sul proselitismo». Quindi la domanda: «Come possiamo portare avanti la missione di evangelizzazione? La risposta è: attraverso la testimonianza di una vita autenticamente cristiana e coerente».

L'accoglienza di Leone XIV nei villaggi poveri della provincia di Chiclayo / AFP

Il Papa è consapevole che la Chiesa «deve oggi confrontarsi con le condizioni e le dinamiche mutevoli nella trasmissione della fede». E lancia l’allarme: «In alcune regioni del mondo tale trasmissione si è interrotta quasi completamente; questa situazione esige da tutti noi il coraggio di affrontare nuove sfide, come l’indifferenza religiosa, il materialismo o l’egoismo, che dettano le decisioni quotidiane». Da qui l’invito: «Usciamo per contagiare gli altri con la gioia che nasce dall’incontro con il Signore risorto rendendola presente in seno alle nostre famiglie, nei nostri ambienti di lavoro, con il buon svolgimento della nostra attività professionale, nell’ambito pubblico, sfidando la tentazione di relegare la fede alla sfera individuale».

Guai, comunque, a separare l’esperienza di fede dall’attenzione agli altri. «Il Signore ci attende nell’Eucaristia e nella Parola, le due mense di cui viviamo e ci nutriamo – sottolinea Leone XIV –. Ma viene incontro a noi anche nella comunione ecclesiale e nell’accoglienza fraterna del nostro prossimo nel quale si rende presente e bisognoso». E tiene a evidenziare come «la dimensione della carità sia indispensabile per evangelizzare: la proclamazione della fede va unita alla carità e all’aiuto ai più bisognosi». Parole di cui si comprende il senso nella Chiclayo del Papa: città “periferia” del mondo dove la precarietà è iscritta nella sua urbanistica e nei volti di chi la abita. Ecco perché, ammonisce il Papa, c’è «legame indissolubile tra l’annuncio evangelico e la ricerca di trasformazione delle strutture della convivenza umana». Certo, fa sapere, «la carità è inseparabile dalla verità», altrimenti «l’amore scivola nel mero sentimentalismo e la verità senza amore diventa rigida e fredda».

L'accoglienza di Leone XIV nei villaggi poveri della provincia di Chiclayo / AFP

Amore alla verità che ha segnato la vita dell’arcivescovo Óscar Arnulfo Romero, oggi santo. Leone XIV gli rende omaggio fermandosi nella cappella che, nell’hinterland di Chiclayo, è dedicata al presule martire di San Salvador, figura simbolo della Chiesa latinoamericana, ucciso nel 1980 da un sicario degli squadroni della morte mentre celebrava la Messa. Un segno. E un messaggio da parte del Papa: la Chiesa è voce di denuncia e di speranza nel nome del Vangelo e della gente.