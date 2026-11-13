La festa con 400mila giovani del Perù: il Papa canta, applaude, si commuove. «Siete un segno di speranza»

La veglia con Leone XIV allo stadio di Lima circondato all’esterno da migliaia di ragazzi. Dall’ok con il pollice alla voce energica, una serata in famiglia per il Pontefice. «Appassionatevi per tutto ciò che vale la pena, per ciò che è vero, buono e bello. Seguire Dio non comporta rinunce ai sogni. Mettete le vostre capacità a servizio degli altri». E la consegna: «Fidatevi di Cristo»

Non solo cantano il Papa ma lo ballano anche. Tutti. In 60mila nello Stadio nazionale del Perù e in 300mila intorno alla cittadella dello sport. «Papa León, hermano del camino. Papa León, sembrador de fraternidad», è il ritornello ripetuto a oltranza. Lui che l’inno ufficiale della visita definisce un “fratello del cammino” e un “seminatore di fraternità”. È una festa senza fine l’abbraccio di Lima al Papa peruviano, come chiunque lo chiama. Anche nella tarda serata di ieri quando Leone XIV presiede la veglia con i giovani e gli universitari nella capitale. Pieni gli spalti, persino quelli dietro al palco del Papa. E anche gran parte del terreno da gioco.

I giovani alla veglia con il Papa nello Stadio nazionale del Perù a Lima / REUTERS

Un cronometro scandisce il conto alla rovescia per il suo arrivo. E, quando il Pontefice si presenta in papamobile, l’impianto sportivo esplode. Non si alzano solo i cellulari, le bandiere o gli striscioni, ma anche i pupazzi con le sue sembianze. Leone XIV si sente a casa e lo mostra. Sul palco, ogni volta che viene acclamato, ha un sorriso così marcato che sembra non avere precedenti. Alza più volte il pollice per dire “ok”. Segue le “ola” nelle tribune. Canta con tutto lo stadio e si lascia coinvolgere dal ritmo della musica. Applaude. Ascolta le testimonianze del ballerino e studente di medicina Joao Meza, della coordinatrice della pastorale giovanile Emily Milagros, della consacrata Luzbinda Ramos. Si commuove per un’«accoglienza tanto affettuosa» nella notte peruviana, come lui stesso confida. Fa i conti con un cielo grigio che qui descrivono “di burro” e con l’afa asfissiante che attanaglia la metropoli. E rompe il protocollo: alla fine attraversa a piedi l’intero campo a passo sostenuto, dimostrando un’energia che sorprende

Papa Leone XIV alla veglia con i giovani a Lima nello Stadio nazionale del Perù / AFP

“Viva il Papa”, è il grido collettivo. E lui risponde con un messaggio cristallino a braccio: «Voi siete un segno di speranza». Ancora: «Appassionatevi per tutto ciò che vale la pena, per ciò che è vero, buono e bello. Coltivate i vostri talenti, scoprite la ricchezza della vostra cultura, osate intraprendere progetti generosi». Ai giovani Leone XIV consegna tre parole: passione, vocazione, amicizia. Passione che non va intesa solo per classificare «ciò che amiamo intensamente, che suscita il nostro entusiasmo, che ci spinge a donare il meglio di noi stessi», ma anche per raccontare la «sofferenza», la solitudine, il «dolore di una perdita», «l’incertezza riguardo al futuro». Allora, è il consiglio del Papa, «ricorrete a Gesù», «non abbiate paura di parlargli» perché il Signore «conosce le nostre lacrime e le domande a cui ancora non sappiamo rispondere». E richiama quell’«inquietudine insoddisfatta», di cui parlava papa Francesco, per spiegare che l’inquietudine «può spingerci a prendere la vita nelle nostre mani e a renderci responsabili di una missione». Da qui lo sprone: «Tutti sono chiamati a mettere le proprie capacità al servizio degli altri».

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Poi la vocazione. È «importante imparare a riconoscere la voce del Signore», sottolinea. E aggiunge: «Non abbiate paura di domandargli che cosa si aspetta da voi. Ad alcuni chiederà di diventare sacerdoti o di abbracciare la vita consacrata; ad altri il matrimonio e la formazione di una famiglia». Leone XIV risponde anche a chi sostiene che «seguire la volontà di Dio comporti rinunciare ai nostri sogni». Un timore che può alimentare «un sospetto ancora più pericoloso: credere che Dio ci privi di qualcosa e che, per godere pienamente della vita, abbiamo bisogno di sperimentare anche il peccato». Allora cita Benedetto XVI: «Il male avvelena sempre». E mette in guardia i ragazzi: «Non lasciatevi ingannare. Come potrebbe renderci felici ciò che ci fa del male?».

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Infine l’amicizia, vocabolo caro alle nuove generazioni. «Dalla nostra amicizia con Cristo nasce anche un’amicizia più vera con gli altri, che cerca sinceramente il loro bene, sa perdonare e rimane fedele nelle difficoltà», incoraggia Leone XIV. E l’invito a farsi “missionari” fra i coetanei: «Un gesto di amicizia può cambiare il corso di una vita. Non abbiate paura di parlare di Gesù e di mostrare con la vostra vita quanto bene vi fa la sua amicizia». Dopo due ore di veglia, il lascito ai giovani è sintetizzato da un appello: «Fidatevi di Cristo».